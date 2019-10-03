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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4171417241734174>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:09

  Вкладчик1234 написав:Зображення

такие лица в списке очень подпортили имидж платформы за жизнь... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:11

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).

Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.

А не подскажете, в 1941 их судьбы чем-то отличались?


Ура-патриоты, среди которых немало нео-наци, искренне полагают, что гитлер разбирался, какие историко-культурные отличия имеются между украинцами и русскими (потому что генетических, доступных для анализа в 1940-е, просто не существовало). Между тем, горькая правда в том, что гитлер не сделал перчатки из их бабушек только потому, что не успел...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:18

  mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.


Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:25

  ЛАД написав:Выборы всё же отличаются. И все прекрасно понимают чем. Поэтому речь и идёт о строгом контроле со стороны ОБСЕ и о признании результатов только после их выводов.
"Свои погранвойска, таможня и т.д." никакими "формулами" не предусматриваются. Речь идёт только о местной милиции.
Если Вы так уверены (на 100%) в итогах выборов (если это из-за настроений в Донбассе, а не из-за фальсификации), тогда тем более надо делать так, ка я предлагал вчера или позавчера.

1.Механизм проведения выборов одинаков, никаких "под дулами пистолетов", как любят говорить в Украине нет и не было.Об этом речь.
2.Про строгий контроль ОБСЕ, ну такое))) Допустим))
3.Вроде бы формула вообще не регламентирует вопросы контроля границы, это указано в минском протоколе, с формулировкой типа:"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться..." Что такое восстановление полного контроля? Ну вывесят флажки Украины на погранпунктах- вот и весь контроль. Никто пускать ДПСУ на границу не будет. Все служащие там и так граждане Украины, ну будут именоваться в Украине как погранпункт Украины. Тем более для РФ и сейчас это МПП Украины (Если будете ехать на не подконтрольные территории через РФ, вы не увидите табличек лнр, только указатели граница Украины/таможенный/пограничный пункт Украины). Так что детально этт вопрос нигде не оговорен, все туманно и размыто, а все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано.
4.Про настроения я не знаю- тут всем пофиг. Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.
Востаннє редагувалось YKK в П'ят 04 жов, 2019 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:27

  zРадио написав:
  mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.


Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...

ви були свідком подій чи це з тих самих джерел що про панфіловців розказували?
все що пройшло через сито пропаганди може бути зовсім іншим чим було насправді в дійсності.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 04 жов, 2019 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:33

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.


Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...

ви були свідком подій чи це з тих самих джерел що про панфіловців розказували?
реально кількість учасників могла бути набагато меншої. причому більшість з них - це спеціально заслані загони а не місцеві жителі.


Міфи про партизанів і які вони були:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:55

реально кількість учасників могла бути набагато меншої. причому більшість з них - це спеціально заслані загони а не місцеві жителі.

Міфи про партизанів і які вони були:

http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-28-che ... i-mesnyky/[/quote]
Удивительно, но Ковпак или Федоров не читали этих нынешних гисториков, поэтому создали свои партизанские отряды еще летом-осенью 41-го, которые как раз к 43-ему выросли в бригады, насчитывающие по несколько тысяч вооруженных людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:07

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:такие лица в списке очень подпортили имидж платформы за жизнь...

Они и без лиц себе такой имидж составили, что дальше его сложно сильнее подпортить - это как грязь запачкать
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:13

  mephala написав:
  ЛАД написав:О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю.

взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.

"Глибокi виводи" зробили Ви:
і в чому ви бачите приниження ролі українців в перемозі? хто хотів перемоги - пішов разом з військами в евакуацію. кому було байдуже яка влада - залишився

Т.е. все кто остался в оккупации были не против Гитлера.
Типично сталинская логика. Именно по такой логике пребывание человека (родственников) в оккупации ещё долго после войны считалось порочащим фактом и во многих ситуациях мешало.
Был даже такой вопрос в анкете.

Так хто з нас "мастак по перекручуванню"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:44

  YKK написав:.......
1.Механизм проведения выборов одинаков, никаких "под дулами пистолетов", как любят говорить в Украине нет и не было.Об этом речь.
2.Про строгий контроль ОБСЕ, ну такое))) Допустим))
3.Вроде бы формула вообще не регламентирует вопросы контроля границы, это указано в минском протоколе, с формулировкой типа:"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться..." Что такое восстановление полного контроля? Ну вывесят флажки Украины на погранпунктах- вот и весь контроль. Никто пускать ДПСУ на границу не будет. Все служащие там и так граждане Украины, ну будут именоваться в Украине как погранпункт Украины. Тем более для РФ и сейчас это МПП Украины (Если будете ехать на не подконтрольные территории через РФ, вы не увидите табличек лнр, только указатели граница Украины/таможенный/пограничный пункт Украины). Так что детально этт вопрос нигде не оговорен, все туманно и размыто, а все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано.
4.Про настроения я не знаю- тут всем пофиг. Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.

1,2. Да я даже не о "под дулами пистолетов". У нас такой опыт фальсификаций, что получить нужные результаты - раз плюнуть. Хороший пример - 2004. Поэтому речь и идёт о контроле ОБСЕ.
3. Пограничники, таможенники и пр. вообще не проблема. Именно потому, что "все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано", это решается элементарно. Кто мешает уволить хоть всех пограничников, таможенников и пр. и тут же назначить новых даже из др. регионов?
С пограничниками (военные) вообще не проблема.
С таможенниками чуть сложнее - нужно жильё. Но вопрос вполне решаемый.
4. В Украине возбудилась в основном, по-моему, или слишком зацикленные, или проплаченные.
Большинство, как мне кажется, всё же надеется просто на окончание войны на более-менее нормальных условиях и нормальную мирную жизнь. И озабоченно больше проблемами обеспечения приемлемых условий жизни для себя и своей семьи. Думаю, так же как у вас.
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