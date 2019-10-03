Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:25

ЛАД написав: Выборы всё же отличаются. И все прекрасно понимают чем. Поэтому речь и идёт о строгом контроле со стороны ОБСЕ и о признании результатов только после их выводов.

"Свои погранвойска, таможня и т.д." никакими "формулами" не предусматриваются. Речь идёт только о местной милиции.

Если Вы так уверены (на 100%) в итогах выборов (если это из-за настроений в Донбассе, а не из-за фальсификации), тогда тем более надо делать так, ка я предлагал вчера или позавчера. Выборы всё же отличаются. И все прекрасно понимают чем. Поэтому речь и идёт о строгом контроле со стороны ОБСЕ и о признании результатов только после их выводов."Свои погранвойска, таможня и т.д." никакими "формулами" не предусматриваются. Речь идёт только о местной милиции.Если Вы так уверены (на 100%) в итогах выборов (если это из-за настроений в Донбассе, а не из-за фальсификации), тогда тем более надо делать так, ка я предлагал вчера или позавчера.

1.Механизм проведения выборов одинаков, никаких "под дулами пистолетов", как любят говорить в Украине нет и не было.Об этом речь.2.Про строгий контроль ОБСЕ, ну такое))) Допустим))3.Вроде бы формула вообще не регламентирует вопросы контроля границы, это указано в минском протоколе, с формулировкой типа:"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться..." Что такое восстановление полного контроля? Ну вывесят флажки Украины на погранпунктах- вот и весь контроль. Никто пускать ДПСУ на границу не будет. Все служащие там и так граждане Украины, ну будут именоваться в Украине как погранпункт Украины. Тем более для РФ и сейчас это МПП Украины (Если будете ехать на не подконтрольные территории через РФ, вы не увидите табличек лнр, только указатели граница Украины/таможенный/пограничный пункт Украины). Так что детально этт вопрос нигде не оговорен, все туманно и размыто, а все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано.4.Про настроения я не знаю- тут всем пофиг. Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.