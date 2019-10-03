Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).
Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.
А не подскажете, в 1941 их судьбы чем-то отличались?
Ура-патриоты, среди которых немало нео-наци, искренне полагают, что гитлер разбирался, какие историко-культурные отличия имеются между украинцами и русскими (потому что генетических, доступных для анализа в 1940-е, просто не существовало). Между тем, горькая правда в том, что гитлер не сделал перчатки из их бабушек только потому, что не успел...
mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення. з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали" хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.
Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...
ЛАД написав:Выборы всё же отличаются. И все прекрасно понимают чем. Поэтому речь и идёт о строгом контроле со стороны ОБСЕ и о признании результатов только после их выводов. "Свои погранвойска, таможня и т.д." никакими "формулами" не предусматриваются. Речь идёт только о местной милиции. Если Вы так уверены (на 100%) в итогах выборов (если это из-за настроений в Донбассе, а не из-за фальсификации), тогда тем более надо делать так, ка я предлагал вчера или позавчера.
1.Механизм проведения выборов одинаков, никаких "под дулами пистолетов", как любят говорить в Украине нет и не было.Об этом речь. 2.Про строгий контроль ОБСЕ, ну такое))) Допустим)) 3.Вроде бы формула вообще не регламентирует вопросы контроля границы, это указано в минском протоколе, с формулировкой типа:"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться..." Что такое восстановление полного контроля? Ну вывесят флажки Украины на погранпунктах- вот и весь контроль. Никто пускать ДПСУ на границу не будет. Все служащие там и так граждане Украины, ну будут именоваться в Украине как погранпункт Украины. Тем более для РФ и сейчас это МПП Украины (Если будете ехать на не подконтрольные территории через РФ, вы не увидите табличек лнр, только указатели граница Украины/таможенный/пограничный пункт Украины). Так что детально этт вопрос нигде не оговорен, все туманно и размыто, а все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано. 4.Про настроения я не знаю- тут всем пофиг. Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.
Востаннє редагувалось YKK в П'ят 04 жов, 2019 13:37, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення. з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали" хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.
Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...
ви були свідком подій чи це з тих самих джерел що про панфіловців розказували? все що пройшло через сито пропаганди може бути зовсім іншим чим було насправді в дійсності.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 04 жов, 2019 13:35, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення. з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали" хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.
Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...
ви були свідком подій чи це з тих самих джерел що про панфіловців розказували? реально кількість учасників могла бути набагато меншої. причому більшість з них - це спеціально заслані загони а не місцеві жителі.
реально кількість учасників могла бути набагато меншої. причому більшість з них - це спеціально заслані загони а не місцеві жителі.
Міфи про партизанів і які вони були:
http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-28-che ... i-mesnyky/[/quote] Удивительно, но Ковпак или Федоров не читали этих нынешних гисториков, поэтому создали свои партизанские отряды еще летом-осенью 41-го, которые как раз к 43-ему выросли в бригады, насчитывающие по несколько тысяч вооруженных людей.
ЛАД написав:О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю.
взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення. з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали" хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.
"Глибокi виводи" зробили Ви:
і в чому ви бачите приниження ролі українців в перемозі? хто хотів перемоги - пішов разом з військами в евакуацію. кому було байдуже яка влада - залишився
Т.е. все кто остался в оккупации были не против Гитлера. Типично сталинская логика. Именно по такой логике пребывание человека (родственников) в оккупации ещё долго после войны считалось порочащим фактом и во многих ситуациях мешало. Был даже такой вопрос в анкете.
Так хто з нас "мастак по перекручуванню"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
YKK написав:....... 1.Механизм проведения выборов одинаков, никаких "под дулами пистолетов", как любят говорить в Украине нет и не было.Об этом речь. 2.Про строгий контроль ОБСЕ, ну такое))) Допустим)) 3.Вроде бы формула вообще не регламентирует вопросы контроля границы, это указано в минском протоколе, с формулировкой типа:"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться..." Что такое восстановление полного контроля? Ну вывесят флажки Украины на погранпунктах- вот и весь контроль. Никто пускать ДПСУ на границу не будет. Все служащие там и так граждане Украины, ну будут именоваться в Украине как погранпункт Украины. Тем более для РФ и сейчас это МПП Украины (Если будете ехать на не подконтрольные территории через РФ, вы не увидите табличек лнр, только указатели граница Украины/таможенный/пограничный пункт Украины). Так что детально этт вопрос нигде не оговорен, все туманно и размыто, а все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано. 4.Про настроения я не знаю- тут всем пофиг. Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.
1,2. Да я даже не о "под дулами пистолетов". У нас такой опыт фальсификаций, что получить нужные результаты - раз плюнуть. Хороший пример - 2004. Поэтому речь и идёт о контроле ОБСЕ. 3. Пограничники, таможенники и пр. вообще не проблема. Именно потому, что "все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано", это решается элементарно. Кто мешает уволить хоть всех пограничников, таможенников и пр. и тут же назначить новых даже из др. регионов? С пограничниками (военные) вообще не проблема. С таможенниками чуть сложнее - нужно жильё. Но вопрос вполне решаемый. 4. В Украине возбудилась в основном, по-моему, или слишком зацикленные, или проплаченные. Большинство, как мне кажется, всё же надеется просто на окончание войны на более-менее нормальных условиях и нормальную мирную жизнь. И озабоченно больше проблемами обеспечения приемлемых условий жизни для себя и своей семьи. Думаю, так же как у вас.