Что за цифра 230 тыс.?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:46
Что за цифра 230 тыс.?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:47
1 Якщо у вас все своє - то чого ви пробуєте забрати в нас наше?
2 Чому маючи свою митницю і прикордонників ви пробуєте отримувати пенсії від України - це ж для вас принизливо.. молода республіка яка спить і бачит смерть України або на крайняк захоплення України - не може забезпечити своїх пенсіонерів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:49
А чого ж ви тоді не хочете пенсії отримувати записами на туалетному папері
Вам яка різниця?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:54
Що таке нормальні умови?
1 Ті хто вбивав - повинні або переселитись в росію ,або осолетись в тюрмі - таких десь 10000 осіб
2 Ті хто ненавидить Україну - повинні або змінити погляди на нейтральні , або змінити місце проживання і громадянство,або перевиховуватись в тюрмах-колоніях - таких максимум 200000
3 Ті хто не збирається в повній мірі виконувати Законодавство України - повинні або покинути Україну , або знову ж переміститись за грати
такі умови - нормальні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:54
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:55
Спасибо
Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:55
Re: 4
Если почитать возбудившихся и их комментаторов-сторонников, то все пропало именно сейчас. а мир - это капитуляция
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:58
Тем не менее второе место на выборах с достаточно приличным %.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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