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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4171417241734174
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:46

  zРадио написав:.......
Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...

Что за цифра 230 тыс.?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:47

  YKK написав:Киев контроль над границей не получит. Это же очевидно. Тут есть свои погранвойска, таможня и т.д.
1 Якщо у вас все своє - то чого ви пробуєте забрати в нас наше?
2 Чому маючи свою митницю і прикордонників ви пробуєте отримувати пенсії від України - це ж для вас принизливо.. молода республіка яка спить і бачит смерть України або на крайняк захоплення України - не може забезпечити своїх пенсіонерів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:49

  YKK написав:Ну вывесят флажки Украины на погранпунктах- вот и весь контроль. Никто пускать ДПСУ на границу не будет.
А чого ж ви тоді не хочете пенсії отримувати записами на туалетному папері
Вам яка різниця?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:54

  ЛАД написав:Большинство, как мне кажется, всё же надеется просто на окончание войны на более-менее нормальных условиях и нормальную мирную жизнь.
Що таке нормальні умови?
1 Ті хто вбивав - повинні або переселитись в росію ,або осолетись в тюрмі - таких десь 10000 осіб
2 Ті хто ненавидить Україну - повинні або змінити погляди на нейтральні , або змінити місце проживання і громадянство,або перевиховуватись в тюрмах-колоніях - таких максимум 200000
3 Ті хто не збирається в повній мірі виконувати Законодавство України - повинні або покинути Україну , або знову ж переміститись за грати

такі умови - нормальні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:54

  Волгарь написав:.....
Почему же маленькая - ЗНАЧИМАЯ. Не понятно только, почему туалет для трансгендеров запирается на ключ. ЭТО ЖЕ ТРЕТИЙ (или четвертый?) ПОЛ, СУТЬ НЫНЕШНЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

О сути европейской цивилизации давайте не будем.
Суть далеко не в этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:55

  Ethereum написав:
Міфи про партизанів і які вони були:
http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-28-che ... i-mesnyky/

Спасибо
Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:55

Re: 4

  ЛАД написав:В Украине возбудилась в основном, по-моему, или слишком зацикленные, или проплаченные.
Большинство, как мне кажется, всё же надеется просто на окончание войны на более-менее нормальных условиях и нормальную мирную жизнь. И озабоченно больше проблемами обеспечения приемлемых условий жизни для себя и своей семьи. Думаю, так же как у вас.

Если почитать возбудившихся и их комментаторов-сторонников, то все пропало именно сейчас. а мир - это капитуляция
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:58

  Faceless написав:
  Тракторист написав:такие лица в списке очень подпортили имидж платформы за жизнь...

Они и без лиц себе такой имидж составили, что дальше его сложно сильнее подпортить - это как грязь запачкать

Тем не менее второе место на выборах с достаточно приличным %.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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