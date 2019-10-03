Что за цифра 230 тыс.?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:46
Что за цифра 230 тыс.?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:47
1 Якщо у вас все своє - то чого ви пробуєте забрати в нас наше?
2 Чому маючи свою митницю і прикордонників ви пробуєте отримувати пенсії від України - це ж для вас принизливо.. молода республіка яка спить і бачит смерть України або на крайняк захоплення України - не може забезпечити своїх пенсіонерів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:49
А чого ж ви тоді не хочете пенсії отримувати записами на туалетному папері
Вам яка різниця?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:54
Що таке нормальні умови?
1 Ті хто вбивав - повинні або переселитись в росію ,або осолетись в тюрмі - таких десь 10000 осіб
2 Ті хто ненавидить Україну - повинні або змінити погляди на нейтральні , або змінити місце проживання і громадянство,або перевиховуватись в тюрмах-колоніях - таких максимум 200000
3 Ті хто не збирається в повній мірі виконувати Законодавство України - повинні або покинути Україну , або знову ж переміститись за грати
такі умови - нормальні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:54
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:55
Спасибо
Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:55
Re: 4
Если почитать возбудившихся и их комментаторов-сторонников, то все пропало именно сейчас. а мир - это капитуляция
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:58
Тем не менее второе место на выборах с достаточно приличным %.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:03
Re: спасибо ли
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:15
Re: Політичні дискусії
Що цікаво, після того, як 1975 року оприлюднили цифру в півмільйона партизанів, тобто більшу за кількість ворогів соціалістичного ладу, наступні «додаткові виявлення» припинилися.
Після розпаду СРСР дослідники партизанського руху піддали сумніву цифру в 501 тисячу. Вже згадувані Кентій і Лозинський стверджують, що реальна чисельність партизан, одночасно діючих на окупованій території була максимальною на січень 1944 року – близько 48 тисяч бійців. Своєю чергою російський дослідник Олександр Гогун каже, що за роки війни через лави партизан пройшли близько 110-115 тисяч осіб. При цьому максимальну кількість «організовних» партизан, що діяли в німецькому тилу в Україні на рубежі 1943-1944 років, дослідник зводить до 50 тисяч.
Видається, що найближчою до реальності є кількість партизанів, озвучена Хрущовим в 1945 році, – 200 тисяч (сюди слід зарахувати також «хатніх» партизанів).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|