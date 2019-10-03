Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:20

Нотатки на полях ... Відносно війни та миру .

Всім відомо , що "фізично" Україна та РФ в різних вагових категоріях . І нинішній стан мирно можна розрулити тільки при бажанні РФ . Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина . Але - йде реально млява - але війна зі смертями та каліцтвами , якій кінця не видно . Дуже сумнівно , що всі прихильники варіанту "як є" згідні раз на 2-3-5 років по пів-року проводити в окопах . І так весь час , поки годні ( ну нехай до віку 50 років ) . Ну або перебудовувати всю економіку , щоб технічними засобами боротися . Варіант "здачі" - тобто "компроміс" від РФ - поки що не конкретизований . Хоча я в нього насправді не вірю . Навіть уявити собі відкритий повністю кордон на лінії розмежування - при наявності з обох сторін як мінімум кількох , а може і кількадесят тисяч екстремістськи налаштованих людей . Це буде варіант Ольстеру в найгірші часи ...