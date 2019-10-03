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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:20
Нотатки на полях ... Відносно війни та миру .
Всім відомо , що "фізично" Україна та РФ в різних вагових категоріях . І нинішній стан мирно можна розрулити тільки при бажанні РФ . Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина . Але - йде реально млява - але війна зі смертями та каліцтвами , якій кінця не видно . Дуже сумнівно , що всі прихильники варіанту "як є" згідні раз на 2-3-5 років по пів-року проводити в окопах . І так весь час , поки годні ( ну нехай до віку 50 років ) . Ну або перебудовувати всю економіку , щоб технічними засобами боротися . Варіант "здачі" - тобто "компроміс" від РФ - поки що не конкретизований . Хоча я в нього насправді не вірю . Навіть уявити собі відкритий повністю кордон на лінії розмежування - при наявності з обох сторін як мінімум кількох , а може і кількадесят тисяч екстремістськи налаштованих людей . Це буде варіант Ольстеру в найгірші часи ...
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Puente
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:21
О - тільки написав - зразу ілюстрація з "того" боку - від YKK
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Puente
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:23
ЛАД написав: Faceless написав: Тракторист написав:
такие лица в списке очень подпортили имидж платформы за жизнь...
Они и без лиц себе такой имидж составили, что дальше его сложно сильнее подпортить - это как грязь запачкать
Тем не менее второе место на выборах с достаточно приличным %.
В этом и проблема - это действительно ужасающий показатель современного украинского общества, что эти мрази до сих пор имеют ТАКУЮ поддержку
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Faceless
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:02
Как обычно - ни одного источника, ни одной даже ссылки на источники. Пропагандистская беллетристика гораздо более низкого качества, чем те же советские мифы про зверства УПА.
Ukrainian, ты лучше спроси у родителей, что они знают про своих родителей в войну - наверняка же, в каждой семье такие разговоры были. Где-то, где свидетели событий живы, они ведутся до сих пор.
Верить байкам о ВМВ ксенофоба Вятровича, которого поставили с целью мобилизации украинцев на защиту против сегодняшней россии, это верх легкомыслия
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 04 жов, 2019 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:05
Faceless написав:
эти мрази до сих пор имеют ТАКУЮ поддержку
Ну что поделаешь, вы одних мразей поддерживаете, кто–то других..демократия
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:09
ЛАД написав: zРадио написав:
.......
Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...
Что за цифра 230 тыс.?
Общая (оценочная) численность прошедших через партизанское движение на территории УССР
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 04 жов, 2019 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:09
Puente написав:
Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина .
Це неправда.
Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також.
*Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах".
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 04 жов, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:15
YKK написав:
Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.
Таких, як ти ніхто і питати не буде.
Можна подумати що Захарченко рішав долю Донбасу.
Може і зміниться а може і ні. Але, повір, від жителів Донбасу це не сильно залежить.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:17
zРадио написав:
Как обычно - ни одного источника, ни одной даже ссылки на источники.
Совсем уже мальчики кровавые глаза застили, ссылок не видит.
Конечно же, ссылки на совковую пропаганду в виде худлита будут гораздо более правдивым источником для кремлеботов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:22
vano80 написав:
А интересно, в квартале "моника зеленски" прозвучит, или сейчас такого нельзя?
Нельзя, бубочка обидится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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