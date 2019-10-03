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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:24
andrijk777 написав: Puente написав:
Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина .
Це неправда.
Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також.
*Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах".
Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями.
Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:26
Sommer написав: zРадио написав:
Как обычно - ни одного источника, ни одной даже ссылки на источники.
Совсем уже мальчики кровавые глаза застили, ссылок не видит.
Конечно же, ссылки на совковую пропаганду в виде худлита будут гораздо более правдивым источником для кремлеботов.
О, чайка прилетела покакать
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:27
Tegularius написав: zРадио написав:
PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы
Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.
Что, уже вы в Украину хотите? А кто же скакал с власовскими флагами и кричал, что только с рашкой у вас будущее?
Не нравится теперь, как вас попользовали и выбросили? А вы сами этого хотели.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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