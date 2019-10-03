RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41744175417641774178>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:24

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  Puente написав: Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина .

Це неправда.
Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також.
*Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах".


Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями.
Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13015
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:26

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Ethereum написав:Міфи про партизанів і які вони були:
http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-28-che ... i-mesnyky/


Как обычно - ни одного источника, ни одной даже ссылки на источники.


Совсем уже мальчики кровавые глаза застили, ссылок не видит. :mrgreen:

Конечно же, ссылки на совковую пропаганду в виде худлита будут гораздо более правдивым источником для кремлеботов.


О, чайка прилетела покакать :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:27

  Tegularius написав:
  zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.


Что, уже вы в Украину хотите? А кто же скакал с власовскими флагами и кричал, что только с рашкой у вас будущее?

Не нравится теперь, как вас попользовали и выбросили? А вы сами этого хотели.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4936
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:32

Зефилы в 2018-м:
"Ко-ко-ко, русский язык утесняют, надо сменить Порошенко, вот придет Зеленский, он эту мову поприжмет"

Зефилы в 2019-м...
утирают желтые слезы счастья:
https://news.liga.net/society/news/cherez-god-russkoyazychnyh-shkol-ne-budet---glava-minobrazovaniya
С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4936
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:О, чайка прилетела покакать

Ну так 10 утра EST, открылись публичные библиотеки.. :)
fokus
 
Повідомлень: 448
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:34

Sommer
Не можна так, це все одно, що Ківі серпом по місцю з мандавошками. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8490
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:37

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Таких, як ти ніхто і питати не буде.

Ну а уж вас то, конечно, спросят? :)
Он не может ответить. Нацизм пропагандировал, оказывается :)
А жаль, было бы интересно послушать мнение изнутри..
fokus
 
Повідомлень: 448
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:43

  Sommer написав:Зефилы в 2018-м:
"Ко-ко-ко, русский язык утесняют, надо сменить Порошенко, вот придет Зеленский, он эту мову поприжмет"

Зефилы в 2019-м...
утирают желтые слезы счастья:
https://news.liga.net/society/news/cherez-god-russkoyazychnyh-shkol-ne-budet---glava-minobrazovaniya
С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад


Тебе лишь бы вату троллить. А сам украинский язык тебя, как и большинство других ура-патриотов, не тревожит.

Я вчера давал расклад по 5 областям - учебников нет! Украинских учебников! Для обучения детей непосредственно украинскому, литературе и другим предметам на украинском языке. Нехватка учебиков в целом по стране превышает 30%.

Вот тебе истинная "поддержка" украинского языка. Новосады и гриневичи по ушам доверчивых бобиков ездят, а мову развивать и не собираются. Главное забить пропагандой черепушки электората, а тем временем - воровать, воровать, воровать...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:44

  fokus написав:
  zРадио написав:О, чайка прилетела покакать

Ну так 10 утра EST, открылись публичные библиотеки.. :)


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:49

  zРадио написав:вчера давал расклад по 5 областям - учебников нет
Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії
Десять відповідей і всі про відсутність підручників на росії....
Результати: 10 (0,47 сек.)
Результати пошуку
Результати веб-пошуку
Федеральный перечень учебников от 28 ... - БиблиоШкола

biblioshkola.blogspot.com › fpu345-28-2018
Перекласти цю сторінку
8 січ. 2019 р. - «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию ... ОБЖ 5-9 нет
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21481
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41744175417641774178>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.