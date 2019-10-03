Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав: Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина .
Це неправда. Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також. *Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах".
Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями. Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы
Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.
Что, уже вы в Украину хотите? А кто же скакал с власовскими флагами и кричал, что только с рашкой у вас будущее?
Не нравится теперь, как вас попользовали и выбросили? А вы сами этого хотели.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад
Тебе лишь бы вату троллить. А сам украинский язык тебя, как и большинство других ура-патриотов, не тревожит.
Я вчера давал расклад по 5 областям - учебников нет! Украинских учебников! Для обучения детей непосредственно украинскому, литературе и другим предметам на украинском языке. Нехватка учебиков в целом по стране превышает 30%.
Вот тебе истинная "поддержка" украинского языка. Новосады и гриневичи по ушам доверчивых бобиков ездят, а мову развивать и не собираются. Главное забить пропагандой черепушки электората, а тем временем - воровать, воровать, воровать...