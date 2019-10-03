Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю.
взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення. з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали" хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.
"Глибокi виводи" зробили Ви:
і в чому ви бачите приниження ролі українців в перемозі? хто хотів перемоги - пішов разом з військами в евакуацію. кому було байдуже яка влада - залишився
Т.е. все кто остался в оккупации были не против Гитлера. Типично сталинская логика. Именно по такой логике пребывание человека (родственников) в оккупации ещё долго после войны считалось порочащим фактом и во многих ситуациях мешало. Был даже такой вопрос в анкете.
Так хто з нас "мастак по перекручуванню"?
якраз ви мастак перекручувати бо приписуєте мені слова що українці не воювали проти гітлера. а я кажу що той кому було байдуже яка влада - залишився вдома. чи для вас ті хто пішов на фронт та в евакуацію не українці? ну воно й не дивно - русіш пропаганда на марші бо перемога це ж надбання "русских".
budivelnik написав:Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії
Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?
PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе.
Хлопці - давайте розберемось чим відрізняється грамотний зрадофіл зрадіо від не грамотного ууу 1 Розвиток української йде максимально можливими темпами Збільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті. Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українською Виступи урядовців-українською 2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття. Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик 3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик 3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...
От і виходить Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Puente написав: Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина .
Це неправда. Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також. *Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах".
Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями. Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят.
Принципово не згідний. По-перше не 1% а більше 2,5% по населенню. А проща тут до чого? по-друге є історія з Абхазією(населення 240к) і що? В Абхазії Росія зробила рай? Хоч це всього 0,17% від Росії. А якщо це мізер, то могли зробити хоча б на рівні Росії. І отримали б "взірець" по якому могли пів України "загарбати". Не зробили... Чому? Байки про необмежені ресурси Росії - це все байки.
budivelnik написав:Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось
Я не переживаю, честно говоря. Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно. И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого. Сейчас я больше переживаю за свой английский..
Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно
budivelnik написав:1 Розвиток української йде максимально можливими темпами Збільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті. Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українською Виступи урядовців-українською 2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття. Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик 3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик 3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...
От і виходить Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось
Я не переживаю, честно говоря. Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно. И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого. Сейчас я больше переживаю за свой английский.. Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно
Як бачите-Вам прийшлось реагувати ще раз , отже 1 Перший раз в мене був не ляп а чітке усвідомлення проблеми 2 Як виявилось на мої аргументи є потреба реагувати-а значить в них є і суть і думка і потреба. 3 Як бачите і ви і зрадіо не переживають ні за українську ні за російську-але ваші з ним дії створюють проблеми для України. Може варто вам почати переживати за Англію і зникнути звідси?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ukrainian написав:Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах
"Сергій Бутко, Сергій Рябенко" - кто это?..
Тогда только читать "Подпольный обком действует". "Чистая" правда от очевидца событий. И напоминаю, Корюковка и Фёдоров. Жители Корюковки поддерживали партизанский отряд. Но когда их приехали сжигать, те, кому они помогали, отсиживались в лесах. Сам же Фёдоров, накануне, улетел в Москву докладывать, как успешно был разгромлен гарнизон немцев в Корюковке. Корюковская трагедия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой