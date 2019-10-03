RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4174417541764177
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:56

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії

Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?

PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе.
fokus
 
Повідомлень: 448
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:00

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю.

взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.

"Глибокi виводи" зробили Ви:
і в чому ви бачите приниження ролі українців в перемозі? хто хотів перемоги - пішов разом з військами в евакуацію. кому було байдуже яка влада - залишився

Т.е. все кто остался в оккупации были не против Гитлера.
Типично сталинская логика. Именно по такой логике пребывание человека (родственников) в оккупации ещё долго после войны считалось порочащим фактом и во многих ситуациях мешало.
Был даже такой вопрос в анкете.

Так хто з нас "мастак по перекручуванню"?

якраз ви мастак перекручувати бо приписуєте мені слова що українці не воювали проти гітлера. а я кажу що той кому було байдуже яка влада - залишився вдома. чи для вас ті хто пішов на фронт та в евакуацію не українці? ну воно й не дивно - русіш пропаганда на марші бо перемога це ж надбання "русских".
mephala
 
Повідомлень: 5573
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:06

  fokus написав:
  budivelnik написав:Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії
Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?

PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе.
Хлопці - давайте розберемось чим відрізняється грамотний зрадофіл зрадіо від не грамотного ууу
1 Розвиток української йде максимально можливими темпами
Збільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті.
Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українською
Виступи урядовців-українською
2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття.
Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик
3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик
3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...

От і виходить
Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21481
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:13

  zРадио написав:
  Sommer написав:Зефилы в 2018-м:
"Ко-ко-ко, русский язык утесняют, надо сменить Порошенко, вот придет Зеленский, он эту мову поприжмет"

Зефилы в 2019-м...
утирают желтые слезы счастья:
https://news.liga.net/society/news/cherez-god-russkoyazychnyh-shkol-ne-budet---glava-minobrazovaniya
С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад


Тебе лишь бы вату троллить. А сам украинский язык тебя, как и большинство других ура-патриотов, не тревожит.

Я вчера давал расклад по 5 областям - учебников нет! Украинских учебников!


Да ты зрадофил! Порохобот!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4936
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:15

  fokus написав:
  budivelnik написав:Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії

Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?

PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе.


Ага)) в одном комментарии - они варвары, в другом - у них не лучше :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

С диалектикой порохоботы не знакомы
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:24

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  Puente написав: Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина .

Це неправда.
Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також.
*Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах".


Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями.
Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят.

Принципово не згідний.
По-перше не 1% а більше 2,5% по населенню. А проща тут до чого?
по-друге є історія з Абхазією(населення 240к) і що? В Абхазії Росія зробила рай? Хоч це всього 0,17% від Росії. А якщо це мізер, то могли зробити хоча б на рівні Росії. І отримали б "взірець" по якому могли пів України "загарбати". Не зробили... Чому?
Байки про необмежені ресурси Росії - це все байки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1591
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:25

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось

Я не переживаю, честно говоря.
Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно.
И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого.
Сейчас я больше переживаю за свой английский..

Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно :)
fokus
 
Повідомлень: 448
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:40

  fokus написав:Сейчас я больше переживаю за свой английский..

луценко тоже переживает и решил его подтянуть в Лондоне, а заодно переждать шухер в Украине... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 06.08.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:45

  fokus написав:
  budivelnik написав:1 Розвиток української йде максимально можливими темпами
Збільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті.
Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українською
Виступи урядовців-українською
2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття.
Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик
3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик
3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...

От і виходить
Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось
Я не переживаю, честно говоря.
Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно.
И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого.
Сейчас я больше переживаю за свой английский..
Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно :)
Як бачите-Вам прийшлось реагувати ще раз , отже
1 Перший раз в мене був не ляп а чітке усвідомлення проблеми
2 Як виявилось на мої аргументи є потреба реагувати-а значить в них є і суть і думка і потреба.
3 Як бачите і ви і зрадіо не переживають ні за українську ні за російську-але ваші з ним дії створюють проблеми для України.
Може варто вам почати переживати за Англію і зникнути звідси?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21481
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:46

  sal написав:
  Ukrainian написав:Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах

"Сергій Бутко, Сергій Рябенко" - кто это?..

Тогда только читать "Подпольный обком действует". "Чистая" правда от очевидца событий.
И напоминаю, Корюковка и Фёдоров.
Жители Корюковки поддерживали партизанский отряд. Но когда их приехали сжигать, те, кому они помогали, отсиживались в лесах. Сам же Фёдоров, накануне, улетел в Москву докладывать, как успешно был разгромлен гарнизон немцев в Корюковке.
Корюковская трагедия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4174417541764177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.