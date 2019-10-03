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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4174417541764177 Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:56 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії

Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?



PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе. Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе. fokus Повідомлень: 448 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:00 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю. О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю.

взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.

з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"

хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню. взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.

"Глибокi виводи" зробили Ви:

і в чому ви бачите приниження ролі українців в перемозі? хто хотів перемоги - пішов разом з військами в евакуацію. кому було байдуже яка влада - залишився

Т.е. все кто остался в оккупации были не против Гитлера.

Типично сталинская логика. Именно по такой логике пребывание человека (родственников) в оккупации ещё долго после войны считалось порочащим фактом и во многих ситуациях мешало.

Был даже такой вопрос в анкете.



Так хто з нас "мастак по перекручуванню"? "Глибокi виводи" зробили Ви:Т.е. все кто остался в оккупации были не против Гитлера.Типично сталинская логика. Именно по такой логике пребывание человека (родственников) в оккупации ещё долго после войны считалось порочащим фактом и во многих ситуациях мешало.Был даже такой вопрос в анкете.Так хто з нас "мастак по перекручуванню"?

якраз ви мастак перекручувати бо приписуєте мені слова що українці не воювали проти гітлера. а я кажу що той кому було байдуже яка влада - залишився вдома. чи для вас ті хто пішов на фронт та в евакуацію не українці? ну воно й не дивно - русіш пропаганда на марші бо перемога це ж надбання "русских". якраз ви мастак перекручувати бо приписуєте мені слова що українці не воювали проти гітлера. а я кажу що той кому було байдуже яка влада - залишився вдома. чи для вас ті хто пішов на фронт та в евакуацію не українці? ну воно й не дивно - русіш пропаганда на марші бо перемога це ж надбання "русских". mephala Повідомлень: 5573 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:06 fokus написав: budivelnik написав: Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?



PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе. Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе. Хлопці - давайте розберемось чим відрізняється грамотний зрадофіл зрадіо від не грамотного ууу

1 Розвиток української йде максимально можливими темпами

Збільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті.

Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українською

Виступи урядовців-українською

2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття.

Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик

3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик

3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...



От і виходить

Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось Хлопці - давайте розберемось чим відрізняється грамотний зрадофіл зрадіо від не грамотного ууу1 Розвиток української йде максимально можливими темпамиЗбільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті.Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українськоюВиступи урядовців-українською2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття.Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...От і виходитьЗрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21481 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:13 zРадио написав: Sommer написав: Зефилы в 2018-м:

"Ко-ко-ко, русский язык утесняют, надо сменить Порошенко, вот придет Зеленский, он эту мову поприжмет"



Зефилы в 2019-м...

утирают желтые слезы счастья:

https://news.liga.net/society/news/cherez-god-russkoyazychnyh-shkol-ne-budet---glava-minobrazovaniya

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад Зефилы в 2018-м:"Ко-ко-ко, русский язык утесняют, надо сменить Порошенко, вот придет Зеленский, он эту мову поприжмет"Зефилы в 2019-м...утирают желтые слезы счастья:



Тебе лишь бы вату троллить. А сам украинский язык тебя, как и большинство других ура-патриотов, не тревожит.



Я вчера давал расклад по 5 областям - учебников нет! Украинских учебников! Тебе лишь бы вату троллить. А сам украинский язык тебя, как и большинство других ура-патриотов, не тревожит.Я вчера давал расклад по 5 областям - учебников нет! Украинских учебников!



Да ты зрадофил! Порохобот! Да ты зрадофил! Порохобот! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4936 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:15 fokus написав: budivelnik написав: Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії Забив цю фразу в гугль і отримав повну зраду в росії

Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?



PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе. Это как–то улучшит обучение украинскому в Украине?PS. Господи, да что ж порохоботы то так за Россию переживают постоянно? Точно на довольствии у Путина сидят, не иначе.



Ага)) в одном комментарии - они варвары, в другом - у них не лучше



С диалектикой порохоботы не знакомы Ага)) в одном комментарии - они варвары, в другом - у них не лучшеС диалектикой порохоботы не знакомы zРадио

Повідомлень: 3709 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:24 freeze написав: andrijk777 написав: Puente написав: Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина . Я особисто вважаю найкращий варіант - ПМР 2.0 ( як хтось тут писав ) . Але таких не так багато . Варіант заморозити "як є" - велика частина .

Це неправда.

Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також.

*Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах". Це неправда.Для більшості варіант ПМР 2.0 набагато кращий ніж, той що є зараз. Для мене також.*Але я так міркую ПМР 2.0 не підходить Путіну. Тому що йому все-рівно потрібно буде фінансувати Донбас(інакше є шанс що він самовільно вернеться до України через низький рівень життя і повний бардак там). Путіну більш вигідно стихнути Донбас Україні на "якихось умовах".



Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями.

Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят. Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями.Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят.

Принципово не згідний.

По-перше не 1% а більше 2,5% по населенню. А проща тут до чого?

по-друге є історія з Абхазією(населення 240к) і що? В Абхазії Росія зробила рай? Хоч це всього 0,17% від Росії. А якщо це мізер, то могли зробити хоча б на рівні Росії. І отримали б "взірець" по якому могли пів України "загарбати". Не зробили... Чому?

Байки про необмежені ресурси Росії - це все байки. Принципово не згідний.По-перше не 1% а більше 2,5% по населенню. А проща тут до чого?по-друге є історія з Абхазією(населення 240к) і що? В Абхазії Росія зробила рай? Хоч це всього 0,17% від Росії. А якщо це мізер, то могли зробити хоча б на рівні Росії. І отримали б "взірець" по якому могли пів України "загарбати". Не зробили... Чому?Байки про необмежені ресурси Росії - це все байки. andrijk777

Повідомлень: 1591 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:25 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось

Я не переживаю, честно говоря.

Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно.

И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого.

Сейчас я больше переживаю за свой английский..



Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно Я не переживаю, честно говоря.Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно.И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого.Сейчас я больше переживаю за свой английский..Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно fokus Повідомлень: 448 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:40 fokus написав: Сейчас я больше переживаю за свой английский.. Сейчас я больше переживаю за свой английский..

луценко тоже переживает и решил его подтянуть в Лондоне, а заодно переждать шухер в Украине... луценко тоже переживает и решил его подтянуть в Лондоне, а заодно переждать шухер в Украине... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4211 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:45 fokus написав: budivelnik написав: 1 Розвиток української йде максимально можливими темпами

Збільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті.

Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українською

Виступи урядовців-українською

2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття.

Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик

3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик

3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...



От і виходить

Зрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось 1 Розвиток української йде максимально можливими темпамиЗбільшити ці темпи заважає неприйняття тих хто користується російською в повсякденному житті.Наприклад - у ВР та сама Королевська сьогодні виступала користуючись поганою українською... але українськоюВиступи урядовців-українською2 Той самий зрадіо , для того щоб затормозити максимально швидкий відхід від росії - постійно підкидає дров у багаття.Зараз він занепокоєний розвитком української - при цьому сам користується російською.. чи не природніше-якщо занепокоєний в першу чергу переходиш сам, а вже потім вимагаєш це віл інших... труси-хрестик3 Хто підтримує зрадіо і також розганяє зраду по повільному введенні української?... правильно - російськомовний фокус ... при чому алгоритм той самий що і в зрадіо... ті самі труси-хрестик3 Ясно що збільшення тиску по примусу застосування в ОРДЛО української - тільки збільшить опір ордловців...От і виходитьЗрадіо з фокусом візуально переживаючи за українську-реально роблять все від них можливе щоб цього точно не відбулось Я не переживаю, честно говоря.

Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно.

И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого.

Сейчас я больше переживаю за свой английский..

Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно Я не переживаю, честно говоря.Ни за украинский язык в Украине, ни за русский в России. Впрочем и за русский в Украине я тоже не переживаю, а уж за украинский России и подавно.И ничего не делаю ни для развития, ни против насаждения ни того, ни другого.Сейчас я больше переживаю за свой английский..Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно Як бачите-Вам прийшлось реагувати ще раз , отже

1 Перший раз в мене був не ляп а чітке усвідомлення проблеми

2 Як виявилось на мої аргументи є потреба реагувати-а значить в них є і суть і думка і потреба.

3 Як бачите і ви і зрадіо не переживають ні за українську ні за російську-але ваші з ним дії створюють проблеми для України.

Може варто вам почати переживати за Англію і зникнути звідси? Як бачите-Вам прийшлось реагувати ще раз , отже1 Перший раз в мене був не ляп а чітке усвідомлення проблеми2 Як виявилось на мої аргументи є потреба реагувати-а значить в них є і суть і думка і потреба.3 Як бачите і ви і зрадіо не переживають ні за українську ні за російську-але ваші з ним дії створюють проблеми для України.Може варто вам почати переживати за Англію і зникнути звідси? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21481 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:46 sal написав: Ukrainian написав: Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах

"Сергій Бутко, Сергій Рябенко" - кто это?.. "Сергій Бутко, Сергій Рябенко" - кто это?..

Тогда только читать "Подпольный обком действует". "Чистая" правда от очевидца событий.

И напоминаю, Корюковка и Фёдоров.

Жители Корюковки поддерживали партизанский отряд. Но когда их приехали сжигать, те, кому они помогали, отсиживались в лесах. Сам же Фёдоров, накануне, улетел в Москву докладывать, как успешно был разгромлен гарнизон немцев в Корюковке.

Корюковская трагедия Тогда только читать "Подпольный обком действует". "Чистая" правда от очевидца событий.И напоминаю, Корюковка и Фёдоров.Жители Корюковки поддерживали партизанский отряд. Но когда их приехали сжигать, те, кому они помогали, отсиживались в лесах. Сам же Фёдоров, накануне, улетел в Москву докладывать, как успешно был разгромлен гарнизон немцев в Корюковке. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3049 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4174417541764177 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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