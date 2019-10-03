Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах
"Сергій Бутко, Сергій Рябенко" - кто это?..
Тогда только читать "Подпольный обком действует". "Чистая" правда от очевидца событий. И напоминаю, Корюковка и Фёдоров. Жители Корюковки поддерживали партизанский отряд. Но когда их приехали сжигать, те, кому они помогали, отсиживались в лесах. Сам же Фёдоров, накануне, улетел в Москву докладывать, как успешно был разгромлен гарнизон немцев в Корюковке. Корюковская трагедия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Для империи финансировать ОРДЛО это ни о чем, может продолжаться десятилетиями. Ноль целых несколько десятых от территории. Один процент от населения. Кроме того нужно учесть, что в ОРДЛО тоже худо－бедно, но что то добывают и производят.
Принципово не згідний. По-перше не 1% а більше 2,5% по населенню. А проща тут до чого? по-друге є історія з Абхазією(населення 240к) і що? В Абхазії Росія зробила рай? Хоч це всього 0,17% від Росії. А якщо це мізер, то могли зробити хоча б на рівні Росії. І отримали б "взірець" по якому могли пів України "загарбати". Не зробили... Чому? Байки про необмежені ресурси Росії - це все байки.
Зачем делать рай где то в Абхазии, коренные жители РФ могут не понять, а вот поддерживать десятилетиями туже Абхазию и ОРДЛО можно очень долго. Там в Москве какого то полковника ФСБ поймали в этом году с 13 миллиардами рублей, которые он хранил в двух сьемных квартирах в спортивных сумках. Вот один юный полковник с суммой равной помощью Абхазии за несколько лет, а сколько там тех полковников, в прошлом году поймали какого то мента с 9 миллиардами рублей наличными.
Вы в курсе, что РФ тридцать лет бесплатно поставляет газ в Приднестровье, и еще при этом платит по 150-200 долларов там пенсии в дополнение к местным пенсиям гражданам РФ, живущим там, а они там почти все граждане РФ ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вы в курсе, что РФ тридцать лет бесплатно поставляет газ в Приднестровье, и еще при этом платит по 150-200 долларов там пенсии в дополнение к местным пенсиям гражданам РФ, живущим там, а они там почти все граждане РФ ?
а можна взнати де ви взяли інформацію що постачають безкоштовно газ? весь час думав що за газ платить Молдова. точніше борг за газ який споживає Придністров'я газпром вішає на Молдову.
freeze написав:Вы в курсе, что РФ тридцать лет бесплатно поставляет газ в Приднестровье, и еще при этом платит по 200 долларов там пенсии в дополнение к местным пенсиям ?
В курсі, газ йде в борг Молдові (Зеля теж таке хоче), і добавка до пенсій є:
Цены на продукты и средние зарплаты и пенсии в Молдове и Приднестровье почти одинаковые. Об этом рассказал в интервью «Главкому» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Ион Стэвилэ.
Ukrainian написав:Дам почитать родителям которые до сих верят советской пропоганде о партизанах
"Сергій Бутко, Сергій Рябенко" - кто это?..
Тогда только читать "Подпольный обком действует". "Чистая" правда от очевидца событий. И напоминаю, Корюковка и Фёдоров. Жители Корюковки поддерживали партизанский отряд. Но когда их приехали сжигать, те, кому они помогали, отсиживались в лесах. Сам же Фёдоров, накануне, улетел в Москву докладывать, как успешно был разгромлен гарнизон немцев в Корюковке. Корюковская трагедия
В беларуском Дражно партизаны еще круче выступили - село сожгли под предлогом "борьбы с захватчиками", да еще и героями остались.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Ми за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так
Тисяча гривень на день – це нормальне грошове забезпечення контрактника в наших реаліях. З точки зору споживчої корзини, тридцять тисяч гривень на місяць, для нас – це близько двох тисяч доларів у паритеті купівельної спроможності за кордоном.
А кто у нас любит всё считать по ППС ? Правильно на России. Это очередное пробитое днище. Как про пенсии и зарплаты, то нам тут по реальному курсу зрадофилили. А теперь считают по ППС - вы слишком до (х...) много получаете.
budivelnik написав:Може варто вам почати переживати за Англію і зникнути звідси?
Возможно. Вот вы, поцреоты, добьете страну окончательно каким–нибудь очередным госпереворотом или продолжением войны до последнего украинца и придется..
Я ж тебе кінченим задротом не називав... то чого ж ти в залу.у лізеш? 1 Я тут залишусь - ти збираєшся здриснути - під кого я буду будувати цю країну під тих хто залишається чи під тих кого завтра тут не буде 2 Тут живуть і будуть жити мої четверо дітей-ти що такий долбодятел що припускаєш що я хочу щоб вони жили в поганій країні? 3 Виходячи з двох вищенаведених пунктів Погоджуєшся що для тебе краще зникнути звідси? Без привязки буде ще одна заваруха чи ні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
- по-перше, я не рву на собі сорочку задля української з метою піару, як це роблять політики та ура-патріоти; - по-друге, я вважаю питання розвитку української органічним та непершочерговим (у сучасному світі українська не надає носієві жодних переваг у навчанні, бізнесі, кар'єрі та науці); - по-третє, я позитивно ставлюся до молоді, яка володіє літературною українською, але не зациклюється на ній, вивчаючи паралельно англійську, іспанську та інші міжнародні мови; - по-черверте, я сам досить непогано володію українською, проте думаю російською (мовою батьків - російськомовних українців).
freeze написав:Вы в курсе, что РФ тридцать лет бесплатно поставляет газ в Приднестровье, и еще при этом платит по 150-200 долларов там пенсии в дополнение к местным пенсиям гражданам РФ, живущим там, а они там почти все граждане РФ ?
а можна взнати де ви взяли інформацію що постачають безкоштовно газ? весь час думав що за газ платить Молдова. точніше борг за газ який споживає Придністров'я газпром вішає на Молдову.
Долг действительно по отдельной статье уже 30 лет вешается на Молдову, собственно Молдова всегда говорила, что можете вешать сколько угодно, им все равно, договора на поставку газа в Приднестровье нет и платить никто не собирается, это не мешает Молдове для собственных потребностей получать от РФ газ без проблем.
Это просто такая игра.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.