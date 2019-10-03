За ПМР у РФ нет санкций политического и финансового характера.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:25
За ПМР у РФ нет санкций политического и финансового характера.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:27
Да живите уже в своих ДНР, ЛНР. "Народные" республики, таксофон недавно в Донецке установили. Всё, как вы хотели, как в СССР. И Москва кормит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:28
15 долларов это без разбору платят всем пенсионерам, а там пенсионеры и граждане Молдовы, Украины и РФ, а российская пенсия идет только пенсионерам-гражданам РФ, но их там больше половины таких.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:34
А где Вы видели что бы я рвал на себе рубашку по языку?
Я не гуманитарий что бы разбиратьса с приоритетами , тем более определять что главнее , но при этом -каждый должен знать государственный язык и это дает ему преимущества в государстве в котором он живет
Лучше быть багатым и здоровым чем бедным и больным... Чем больше знаеш - тем легче жить
Я тоже не плохо владею языком агрессора.... но при этом на украинском форуме-естественно использовать украинский....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:37
Все вірно - угода на постачання газу до Молдови. Але Молдова може отримати газ лише через Придністров’я. І газпром каже - раз Придністров’я частина Молдови то передача газу вам на кордоні Придністров’я (Молдова)-Україна. А далі вже хто скільки і куди забирає газпром не хвилює. В нас було б так само аби ми не відмовилися від кацапського газу - все що заходило б до ОРДЛО вішали б на нас. Навіть би могли відключати взимку від газу та шантажувати вимогами заплатити. Але впіймали облизня.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:52
В метафорическом смысле (а это была метафора, если ты не понял) - через комментарий
"Приоритеты - для гуманитариев" (с) Интересная мысль - надо запомнить Я ведь тоже не гуманитарий, но, блин, не знал
Где это написано? Это сексуальные проблемы каждого - кто ты такой, чтобы рассказывать другим гражданам, что они должны?? По законам у граждан Украины есть лишь 2 повинности - налоговая и воинская
Средненько ты им владеешь, если говорить прямо. Но не суть. Русский - это не язык агрессора, это язык, которым пользуются в государстве-агрессоре. Но этим хождение русского не ограничивается - им также пользуются русскоязычные украинцы, белорусы, молдаване, казахи и пр.
По той же логике можно сказать, что английский - язык каннибалов, ведь им пользуются в Гвинее
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:56
Диалектика по-мАсковски. Софистика в чистом виде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:58
А ну ка скажи мне, тролльчик, какой корень у слова "русский", и как называлось государство с центром в г.Киев, откуда пошел этот язык?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:01
Re: Політичні дискусії
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
Выложенное видео - это тоже диджитализация
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 04 жов, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:07
Но ты признал, что Украина существовала начиная с 10-11 веков. Украина-Русь
А то всё, австрийский штаб, Ленин земли подарил
Молодец, прогрессируешь Продолжай так же
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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