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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4176417741784179>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:25

  freeze написав:Вы в курсе, что РФ тридцать лет бесплатно поставляет газ в Приднестровье, и еще при этом платит по 150-200 долларов там пенсии в дополнение к местным пенсиям гражданам РФ, живущим там, а они там почти все граждане РФ ?

За ПМР у РФ нет санкций политического и финансового характера.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:27

  fokus написав:
  budivelnik написав:Може варто вам почати переживати за Англію і зникнути звідси?

Возможно. Вот вы, поцреоты, добьете страну окончательно каким–нибудь очередным госпереворотом или продолжением войны до последнего украинца и придется..

Да живите уже в своих ДНР, ЛНР. "Народные" республики, таксофон недавно в Донецке установили. Всё, как вы хотели, как в СССР. И Москва кормит :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:28

  lapay написав:
  freeze написав:Вы в курсе, что РФ тридцать лет бесплатно поставляет газ в Приднестровье, и еще при этом платит по 200 долларов там пенсии в дополнение к местным пенсиям ?

В курсі, газ йде в борг Молдові (Зеля теж таке хоче), і добавка до пенсій є:
Цены на продукты и средние зарплаты и пенсии в Молдове и Приднестровье почти одинаковые. Об этом рассказал в интервью «Главкому» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Ион Стэвилэ.

«Есть добавки правительства России к пенсиям – 15 долларов ежемесячно, каждому пенсионеру в Приднестровье. А их около 140 тысяч из общего населения в 450 тысяч Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/194645-posol-mo ... trove.html


15 долларов это без разбору платят всем пенсионерам, а там пенсионеры и граждане Молдовы, Украины и РФ, а российская пенсия идет только пенсионерам-гражданам РФ, но их там больше половины таких.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:34

  zРадио написав:budivelnik
- по-перше, я не рву на собі сорочку задля української з метою піару, як це роблять політики та ура-патріоти;
А где Вы видели что бы я рвал на себе рубашку по языку?
  zРадио написав:- по-друге, я вважаю питання розвитку української органічним та непершочерговим (у сучасному світі українська не надає носієві жодних переваг у навчанні, бізнесі, кар'єрі та науці);
Я не гуманитарий что бы разбиратьса с приоритетами , тем более определять что главнее , но при этом -каждый должен знать государственный язык и это дает ему преимущества в государстве в котором он живет
  zРадио написав:- по-третє, я позитивно ставлюся до молоді, яка володіє літературною українською, але не зациклюється на ній, вивчаючи паралельно англійську, іспанську та інші міжнародні мови;
Лучше быть багатым и здоровым чем бедным и больным... Чем больше знаеш - тем легче жить
  zРадио написав:- по-черверте, я сам досить непогано володію українською, проте думаю російською (мовою батьків - російськомовних українців).
Я тоже не плохо владею языком агрессора.... но при этом на украинском форуме-естественно использовать украинский....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:37

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:Вы в курсе, что РФ тридцать лет бесплатно поставляет газ в Приднестровье, и еще при этом платит по 150-200 долларов там пенсии в дополнение к местным пенсиям гражданам РФ, живущим там, а они там почти все граждане РФ ?

а можна взнати де ви взяли інформацію що постачають безкоштовно газ?
весь час думав що за газ платить Молдова. точніше борг за газ який споживає Придністров'я газпром вішає на Молдову.


Долг действительно по отдельной статье уже 30 лет вешается на Молдову, собственно Молдова всегда говорила, что можете вешать сколько угодно, им все равно, договора на поставку газа в Приднестровье нет и платить никто не собирается, это не мешает Молдове для собственных потребностей получать от РФ газ без проблем.

Это просто такая игра.

Все вірно - угода на постачання газу до Молдови. Але Молдова може отримати газ лише через Придністров’я. І газпром каже - раз Придністров’я частина Молдови то передача газу вам на кордоні Придністров’я (Молдова)-Україна. А далі вже хто скільки і куди забирає газпром не хвилює. В нас було б так само аби ми не відмовилися від кацапського газу - все що заходило б до ОРДЛО вішали б на нас. Навіть би могли відключати взимку від газу та шантажувати вимогами заплатити. Але впіймали облизня.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:52

  budivelnik написав:А где Вы видели что бы я рвал на себе рубашку по языку?


В метафорическом смысле (а это была метафора, если ты не понял) - через комментарий

  budivelnik написав:Я не гуманитарий что бы разбиратьса с приоритетами


"Приоритеты - для гуманитариев" (с) Интересная мысль - надо запомнить :mrgreen: Я ведь тоже не гуманитарий, но, блин, не знал :oops:

  budivelnik написав: каждый должен знать государственный язык


:shock: Где это написано? Это сексуальные проблемы каждого - кто ты такой, чтобы рассказывать другим гражданам, что они должны?? По законам у граждан Украины есть лишь 2 повинности - налоговая и воинская

  budivelnik написав:Я тоже не плохо владею языком агрессора.... но при этом на украинском форуме-естественно использовать украинский....


Средненько ты им владеешь, если говорить прямо. Но не суть. Русский - это не язык агрессора, это язык, которым пользуются в государстве-агрессоре. Но этим хождение русского не ограничивается - им также пользуются русскоязычные украинцы, белорусы, молдаване, казахи и пр.

По той же логике можно сказать, что английский - язык каннибалов, ведь им пользуются в Гвинее :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:56

  zРадио написав:Средненько ты им владеешь, если говорить прямо. Но не суть. Русский - это не язык агрессора, это язык, которым пользуются в государстве-агрессоре.

Диалектика по-мАсковски. Софистика в чистом виде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:58

  pesikot написав:
  zРадио написав:Средненько ты им владеешь, если говорить прямо. Но не суть. Русский - это не язык агрессора, это язык, которым пользуются в государстве-агрессоре.

Диалектика по-мАсковски. Софистика в чистом виде


А ну ка скажи мне, тролльчик, какой корень у слова "русский", и как называлось государство с центром в г.Киев, откуда пошел этот язык?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:01

Re: Політичні дискусії

Кортеж ЗЕ! в Житомире
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
Выложенное видео - это тоже диджитализация
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 04 жов, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:07

  zРадио написав:А ну ка скажи мне, тролльчик, какой корень у слова "русский", и как называлось государство с центром в г.Киев, откуда пошел этот язык?

Но ты признал, что Украина существовала начиная с 10-11 веков. Украина-Русь
А то всё, австрийский штаб, Ленин земли подарил :)
Молодец, прогрессируешь :) Продолжай так же :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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