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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4176417741784179
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:08

  pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
И это тоже диджитализация


Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал... Но будем считать, что ты просто повзрослел, набрался опыта и отныне будешь предъявлять высокие требования ко всем представителям власти, несмотря на их политическую принадлежность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:13

  pesikot написав:Но ты признал, что Украина существовала начиная с 10-11 веков. Украина-Русь


Я это признал еще когда ты под себя ходил :mrgreen: Слово "Украина", конечно, появилось позднее 10-11-го веков, но да - колыбелью Руси являются северные территории современной Украины
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:29

  zРадио написав:
  pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
И это тоже диджитализация


Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал...


А что, уже 5 лет Моника президентствует?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:35

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
И это тоже диджитализация


Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал...


А что, уже 5 лет Моника президентствует?


А что Порошенко не ездил длинными кортежами? Манипулируй качественно - плохо даже учитывая вечер пятницы :mrgreen: Кортеж Пороха даже людей сбивал дважды - забыл уже, адвокат дьявола? :twisted:
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  #<1 ... 4176417741784179
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