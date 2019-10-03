Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире Это тот ЗЕ!, кто против кортежей Даже у Кучмы меньше было. И это тоже диджитализация
Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал... Но будем считать, что ты просто повзрослел, набрался опыта и отныне будешь предъявлять высокие требования ко всем представителям власти, несмотря на их политическую принадлежность