Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире Это тот ЗЕ!, кто против кортежей Даже у Кучмы меньше было. И это тоже диджитализация
Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал... Но будем считать, что ты просто повзрослел, набрался опыта и отныне будешь предъявлять высокие требования ко всем представителям власти, несмотря на их политическую принадлежность
Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире, передает БЕЛТА.
"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - заявил президент Беларуси.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
budivelnik написав:Я ж тебе кінченим задротом не називав
Ну так и я вас тоже. Как говорится – пруф в студию. А если вы подсознательно так слово «поцреот» восприняли, то кто ж вам доктор?
budivelnik написав:то чого ж ти в залу.у лізеш?
куда–куда? Я,конечно, понимаю, что и у строителей, и у торгашей с культуркой так себе (при всех претензия львовщины на законодателя культуры в стране). Поэтому на «ты» уже не обращаю внимания, хотя коров вместе с вами мы не пасли. Но вы все–таки как–то сдерживайте себя
budivelnik написав:припускаєш що я хочу щоб вони жили в поганій країні?
Нет конечно. Наверняка хотите сделать как лучше. Но получается почему–то как всегда. И на сегодняшний день имеем беднейшую страну в Европе, с убитой промышленностью и разбегающимся населением. Но вы, уверен, не успокоетесь. И продолжите делать как лучше. Поэтому и поцреоты. Потому и вынужден на всякий случай учить английский, хотя и горбатился на благо этой страны 35 лет.. Зы. На сегодня вашего хамства с меня достаточно, поэтому эту слабоинтеллектуальную дискуссию с вами я закончу.
budivelnik написав:припускаєш що я хочу щоб вони жили в поганій країні?
Нет конечно. Наверняка хотите сделать как лучше. Но получается почему–то как всегда. И на сегодняшний день имеем беднейшую страну в Европе, с убитой промышленностью и разбегающимся населением. Но вы, уверен, не успокоетесь. И продолжите делать как лучше. Поэтому и поцреоты. Потому и вынужден на всякий случай учить английский, хотя и горбатился на благо этой страны 35 лет.. Зы. На сегодня вашего хамства с меня достаточно, поэтому эту слабоинтеллектуальную дискуссию с вами я закончу.
1 Казки про найбіднішу і найгіршу країну в Європі-залиш своїм роботодавцям 2 Я 35 років просто працював ,при чому ніколи не приймав участі в тендерах і не виконував держзамовлень- і все одно маю шість ноликів Ти або не вмієш працювати, або не вмієш залишати те що заробив..Погодсь що це твоя проблема а не країни 3 Біда мешканців України в тому ,що вони фінансово не грамотні. Тому простий пенсіонер може легко жити так як я,для цього йому треба вміти розпорядитись тим що в нього є(наприклад квартира) , але він слухаючи зрадофілів-думає що йому погано і робить все так.що погано в результаті не тільки йому ,а й його дітям. 4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добре Такі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:Это тот ЗЕ!, кто против кортежей Даже у Кучмы меньше было.
Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань. У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!