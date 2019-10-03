Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:46

budivelnik написав: Я ж тебе кінченим задротом не називав Я ж тебе кінченим задротом не називав

budivelnik написав: то чого ж ти в залу.у лізеш? то чого ж ти в залу.у лізеш?

budivelnik написав: припускаєш що я хочу щоб вони жили в поганій країні? припускаєш що я хочу щоб вони жили в поганій країні?

Ну так и я вас тоже. Как говорится – пруф в студию. А если вы подсознательно так слово «поцреот» восприняли, то кто ж вам доктор?куда–куда?Я,конечно, понимаю, что и у строителей, и у торгашей с культуркой так себе (при всех претензия львовщины на законодателя культуры в стране). Поэтому на «ты» уже не обращаю внимания, хотя коров вместе с вами мы не пасли. Но вы все–таки как–то сдерживайте себяНет конечно. Наверняка хотите сделать как лучше. Но получается почему–то как всегда. И на сегодняшний день имеем беднейшую страну в Европе, с убитой промышленностью и разбегающимся населением.Но вы, уверен, не успокоетесь. И продолжите делать как лучше. Поэтому и поцреоты. Потому и вынужден на всякий случай учить английский, хотя и горбатился на благо этой страны 35 лет..Зы. На сегодня вашего хамства с меня достаточно, поэтому эту слабоинтеллектуальную дискуссию с вами я закончу.