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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4176417741784179
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:08

  pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
И это тоже диджитализация


Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал... Но будем считать, что ты просто повзрослел, набрался опыта и отныне будешь предъявлять высокие требования ко всем представителям власти, несмотря на их политическую принадлежность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:13

  pesikot написав:Но ты признал, что Украина существовала начиная с 10-11 веков. Украина-Русь


Я это признал еще когда ты под себя ходил :mrgreen: Слово "Украина", конечно, появилось позднее 10-11-го веков, но да - колыбелью Руси являются северные территории современной Украины
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:29

  zРадио написав:
  pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
И это тоже диджитализация


Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал...


А что, уже 5 лет Моника президентствует?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:35

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Кортеж ЗЕ! в Житомире
Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.
И это тоже диджитализация


Молодец, хвалю - за дело критикуй. Плохо только, что 5 лет бревна в своем глазу не замечал...


А что, уже 5 лет Моника президентствует?


А что Порошенко не ездил длинными кортежами? Манипулируй качественней :mrgreen: Кортеж Пороха даже людей сбивал дважды - забыл уже, адвокат дьявола? :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:42

  zРадио написав:
  Sommer написав:А что, уже 5 лет Моника президентствует?


А что Порошенко не ездил длинными кортежами?


А он что, обещал от них отказаться? А вот Моника обещал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:43

Кто там над украинским гиперлупом смеялся?
https://news.liga.net/politics/news/ukr ... igry-kogda
Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире, передает БЕЛТА.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", - заявил президент Беларуси.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:46

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Я ж тебе кінченим задротом не називав

Ну так и я вас тоже. Как говорится – пруф в студию. А если вы подсознательно так слово «поцреот» восприняли, то кто ж вам доктор?
  budivelnik написав:то чого ж ти в залу.у лізеш?
куда–куда? :)
Я,конечно, понимаю, что и у строителей, и у торгашей с культуркой так себе (при всех претензия львовщины на законодателя культуры в стране). Поэтому на «ты» уже не обращаю внимания, хотя коров вместе с вами мы не пасли. Но вы все–таки как–то сдерживайте себя :)
  budivelnik написав:припускаєш що я хочу щоб вони жили в поганій країні?
Нет конечно. Наверняка хотите сделать как лучше. Но получается почему–то как всегда. И на сегодняшний день имеем беднейшую страну в Европе, с убитой промышленностью и разбегающимся населением.
Но вы, уверен, не успокоетесь. И продолжите делать как лучше. Поэтому и поцреоты. Потому и вынужден на всякий случай учить английский, хотя и горбатился на благо этой страны 35 лет..
Зы. На сегодня вашего хамства с меня достаточно, поэтому эту слабоинтеллектуальную дискуссию с вами я закончу.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:15

  fokus написав:
  budivelnik написав:припускаєш що я хочу щоб вони жили в поганій країні?
Нет конечно. Наверняка хотите сделать как лучше. Но получается почему–то как всегда. И на сегодняшний день имеем беднейшую страну в Европе, с убитой промышленностью и разбегающимся населением.
Но вы, уверен, не успокоетесь. И продолжите делать как лучше. Поэтому и поцреоты. Потому и вынужден на всякий случай учить английский, хотя и горбатился на благо этой страны 35 лет..
Зы. На сегодня вашего хамства с меня достаточно, поэтому эту слабоинтеллектуальную дискуссию с вами я закончу.
1 Казки про найбіднішу і найгіршу країну в Європі-залиш своїм роботодавцям
2 Я 35 років просто працював ,при чому ніколи не приймав участі в тендерах і не виконував держзамовлень- і все одно маю шість ноликів
Ти або не вмієш працювати, або не вмієш залишати те що заробив..Погодсь що це твоя проблема а не країни
3 Біда мешканців України в тому ,що вони фінансово не грамотні.
Тому простий пенсіонер може легко жити так як я,для цього йому треба вміти розпорядитись тим що в нього є(наприклад квартира) , але він слухаючи зрадофілів-думає що йому погано і робить все так.що погано в результаті не тільки йому ,а й його дітям.
4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добре
Такі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:27

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.


Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань.
У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:48

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