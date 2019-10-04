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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4177417841794180 Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18 zРадио написав: А что Порошенко не ездил длинными кортежами? Манипулируй качественней А что Порошенко не ездил длинными кортежами? Манипулируй качественней

порох не пропагандував вєлік. це якби дві різниці. порох не пропагандував вєлік. це якби дві різниці. mephala Повідомлень: 5578 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18 fokus написав: Возможно. Вот вы, поцреоты, добьете страну окончательно каким–нибудь очередным госпереворотом или продолжением войны до последнего украинца и придется.. Возможно. Вот вы, поцреоты, добьете страну окончательно каким–нибудь очередным госпереворотом или продолжением войны до последнего украинца и придется..



Ну что приходит на ум, чтоб ответить этому русскоязычному животному?

Ничего кроме моего традиционного - Смерть москалям!

Ну что приходит на ум, чтоб ответить этому русскоязычному животному?Ничего кроме моего традиционного - Смерть москалям! Libo 2

Повідомлень: 7325 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3657 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:20 budivelnik написав:

4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добре

Такі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя. 4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добреТакі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя.



Миллиардер на собственном примере показывает, как можно жить ещё лучше. И даже книги поучающие издаёт. Но не у всех получается...

И не должно, априори не может получаться.



Даже не столько потому что пастбища ограничены ... рынок - конкуренция производителей, то есть обязательно будет масса проигравших конкурентную борьбу за ограниченный спрос.

Даже не по этой причине, а по причине того, что люди разные.

Разные.

То есть в одних и тех же условиях, например, Украины условному будивельнику достаточно таких условий для жити добре, а менее предприимчивому пересичному - недостаточно.



Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.



Кто создаёт условия в стране, на украинском рынке?!



Короче: вместо идей чучхе и аля каждый сам себе домну во дворе - нужно всего лишь не по вершкам, а чуть (хотя бы чуть) почитать. Миллиардер на собственном примере показывает, как можно жить ещё лучше. И даже книги поучающие издаёт. Но не у всех получается...И не должно, априори не может получаться.Даже не столько потому что пастбища ограничены ... рынок - конкуренция производителей, то есть обязательно будет масса проигравших конкурентную борьбу за ограниченный спрос.Даже не по этой причине, а по причине того, что люди разные.Разные.То есть в одних и тех же условиях, например, Украины условному будивельнику достаточно таких условий для жити добре, а менее предприимчивому пересичному - недостаточно.Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.Кто создаёт условия в стране, на украинском рынке?!Короче: вместо идей чучхе и аля каждый сам себе домну во дворе - нужно всего лишь не по вершкам, а чуть (хотя бы чуть) почитать. detroytred

Повідомлень: 22170 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:24



Волкер в Конгрессе. Есть вопросы...



Курт Волкер 9 часов 48 минут выступал перед следственной комиссией американского Конгресса в деле о начале процедуры импичмента. Из всего сказанного есть два момента которые имеют чрезвычайное значение для Украины.



Во-первых абсолютно и неопровержимо доказано что Зеленский действительно обещал начать расследование против деятельности Burisma, украинской газовой компании, в которой сын Джо Байдена, Хантер, входил в совет директоров, в обмен на проведение встречи непосредственно с президентом США Трампом.



Во -вторых - причиной срыва договоренностей было изменение позиции помощника Зеленского Андрея Ермака, который выдвинул требования, чтобы заявление о начале расследования по компании "Barisma" состоялось ПОСЛЕ двусторонней встречи двух президентов.



После чего последовала нервная реакция Президента Трампа с остановкой оказания военной помощи Украине и собственно весь скандал связанный с этим.



Возникает закономерный вопрос. Было ли изменение договоренностей согласовано с Зеленским, или это было личным решением Ермака направленным на срыв встречи Зеленского и Трампа ?



Единственной серьезной стороной мировой политики не заинтересованной в установлении нормальных доверительных связей между президентами США и Украины была Россия. Прямые связи Андрея Ермака с высшими сферами российской власти, ставшие уже достоянием широкой общественности, позволяют поставить простой вопрос -



не является ли Ермак Андрей Борисович агентом влияния России, удобно оседлавшим главный канал дипломатической политики, пользуясь полной бездарностью МИДа и СБУ https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4927305566 Иван Лютый с Ivan Luti II. Sanna

Повідомлень: 64 З нами з: 17.02.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:06 Goodman написав: pesikot написав: Это тот ЗЕ!, кто против кортежей

Даже у Кучмы меньше было. Это тот ЗЕ!, кто против кортежейДаже у Кучмы меньше было.



Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань.

У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох. Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань.У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох.

Абы порох.



Покажу на примере:

Добавлено: Пт 01 мар, 2019 16:47

Type1 написав: detroytred написав: Type 1

Смысл?



Смысл в том, что если Вы так оцениваете ситуацию + к тому же видите риски того, что ПАП может быть не переизбран, а наиболее вероятные замены -- ЗЕ и ЮВТ, то оптимальный вариант выбора остаётся один -- Гриценко.

Как минимум, снимается напряженность (от неудовлетворенности действующим) в обществе. Вероятность высокая.

В среднем -- будет продолжать реформы в удовлетворяющем Вас прежнем темпе. Вероятность средняя.

Как максимум, будет делать всё лучше. Вероятность малая.



Но Вы почему-то предпочитает риск (за ПАПа).

При этом удивляетесь риску сторонников ЗЕ.



Кстати, если бы у ПАПа интересы общества хоть немного превалировали над личными, то он бы тоже не рисковал с заменой на ЗЕ, а поддержал бы Гриценко. Type 1Смысл?Смысл в том, что если Вы так оцениваете ситуацию + к тому же видите риски того, что ПАП может быть не переизбран, а наиболее вероятные замены -- ЗЕ и ЮВТ, то оптимальный вариант выбора остаётся один -- Гриценко.Как минимум, снимается напряженность (от неудовлетворенности действующим) в обществе. Вероятность высокая.В среднем -- будет продолжать реформы в удовлетворяющем Вас прежнем темпе. Вероятность средняя.Как максимум, будет делать всё лучше. Вероятность малая.Но Вы почему-то предпочитает риск (за ПАПа).При этом удивляетесь риску сторонников ЗЕ.Кстати, если бы у ПАПа интересы общества хоть немного превалировали над личными, то он бы тоже не рисковал с заменой на ЗЕ, а поддержал бы Гриценко.



"Возможно не похерят" Это риск "Возможно похерят" при выборе Гриценко или Садового.



Я буду голосовать за Пороха, потому как это минимизация негативных последствий и гарантия некого позитива. "Возможно не похерят" Это риск "Возможно похерят" при выборе Гриценко или Садового.Я буду голосовать за Пороха, потому как это минимизация негативных последствий и гарантия некого позитива.

Теперь сторонники ПАП получили эту гарантию некого позитива))) Абы порох.Покажу на примере:Добавлено: Пт 01 мар, 2019 16:47Теперь сторонники ПАП получили эту гарантию некого позитива))) detroytred

Повідомлень: 22170 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4177417841794180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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