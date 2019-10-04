Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав: 4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добре Такі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя.
Миллиардер на собственном примере показывает, как можно жить ещё лучше. И даже книги поучающие издаёт. Но не у всех получается... И не должно, априори не может получаться.
Даже не столько потому что пастбища ограничены ... рынок - конкуренция производителей, то есть обязательно будет масса проигравших конкурентную борьбу за ограниченный спрос. Даже не по этой причине, а по причине того, что люди разные. Разные. То есть в одних и тех же условиях, например, Украины условному будивельнику достаточно таких условий для жити добре, а менее предприимчивому пересичному - недостаточно.
Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.
Кто создаёт условия в стране, на украинском рынке?!
Короче: вместо идей чучхе и аля каждый сам себе домну во дворе - нужно всего лишь не по вершкам, а чуть (хотя бы чуть) почитать.
Курт Волкер 9 часов 48 минут выступал перед следственной комиссией американского Конгресса в деле о начале процедуры импичмента. Из всего сказанного есть два момента которые имеют чрезвычайное значение для Украины.
Во-первых абсолютно и неопровержимо доказано что Зеленский действительно обещал начать расследование против деятельности Burisma, украинской газовой компании, в которой сын Джо Байдена, Хантер, входил в совет директоров, в обмен на проведение встречи непосредственно с президентом США Трампом.
Во -вторых - причиной срыва договоренностей было изменение позиции помощника Зеленского Андрея Ермака, который выдвинул требования, чтобы заявление о начале расследования по компании "Barisma" состоялось ПОСЛЕ двусторонней встречи двух президентов.
После чего последовала нервная реакция Президента Трампа с остановкой оказания военной помощи Украине и собственно весь скандал связанный с этим.
Возникает закономерный вопрос. Было ли изменение договоренностей согласовано с Зеленским, или это было личным решением Ермака направленным на срыв встречи Зеленского и Трампа ?
Единственной серьезной стороной мировой политики не заинтересованной в установлении нормальных доверительных связей между президентами США и Украины была Россия. Прямые связи Андрея Ермака с высшими сферами российской власти, ставшие уже достоянием широкой общественности, позволяют поставить простой вопрос -
не является ли Ермак Андрей Борисович агентом влияния России, удобно оседлавшим главный канал дипломатической политики, пользуясь полной бездарностью МИДа и СБУ
pesikot написав:Это тот ЗЕ!, кто против кортежей Даже у Кучмы меньше было.
Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань. У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох.
Абы порох.
Покажу на примере: Добавлено: Пт 01 мар, 2019 16:47
Type1 написав:
detroytred написав:Type 1 Смысл?
Смысл в том, что если Вы так оцениваете ситуацию + к тому же видите риски того, что ПАП может быть не переизбран, а наиболее вероятные замены -- ЗЕ и ЮВТ, то оптимальный вариант выбора остаётся один -- Гриценко. Как минимум, снимается напряженность (от неудовлетворенности действующим) в обществе. Вероятность высокая. В среднем -- будет продолжать реформы в удовлетворяющем Вас прежнем темпе. Вероятность средняя. Как максимум, будет делать всё лучше. Вероятность малая.
Но Вы почему-то предпочитает риск (за ПАПа). При этом удивляетесь риску сторонников ЗЕ.
Кстати, если бы у ПАПа интересы общества хоть немного превалировали над личными, то он бы тоже не рисковал с заменой на ЗЕ, а поддержал бы Гриценко.
"Возможно не похерят" Это риск "Возможно похерят" при выборе Гриценко или Садового.
Я буду голосовать за Пороха, потому как это минимизация негативных последствий и гарантия некого позитива.
Теперь сторонники ПАП получили эту гарантию некого позитива)))