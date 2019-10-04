порох не пропагандував вєлік. це якби дві різниці.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:20
Миллиардер на собственном примере показывает, как можно жить ещё лучше. И даже книги поучающие издаёт. Но не у всех получается...
И не должно, априори не может получаться.
Даже не столько потому что пастбища ограничены ... рынок - конкуренция производителей, то есть обязательно будет масса проигравших конкурентную борьбу за ограниченный спрос.
Даже не по этой причине, а по причине того, что люди разные.
Разные.
То есть в одних и тех же условиях, например, Украины условному будивельнику достаточно таких условий для жити добре, а менее предприимчивому пересичному - недостаточно.
Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.
Кто создаёт условия в стране, на украинском рынке?!
Короче: вместо идей чучхе и аля каждый сам себе домну во дворе - нужно всего лишь не по вершкам, а чуть (хотя бы чуть) почитать.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:24
Иван Лютый с Ivan Luti II.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:06
Абы порох.
Покажу на примере:
Добавлено: Пт 01 мар, 2019 16:47
Теперь сторонники ПАП получили эту гарантию некого позитива)))
Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:47
Сто разів питав
Хто має і за чий рахунок зробити добре-більшості?
От більшість трошки погіршивши свої умови-може сильно покращити умови меншості..
А як меншість -може покращити умови для більшості?
Всі ці фантазії про дикі статки олігархів,розкуркулення яких дасть манну небесну-брехня і популізм..
Є 500 млрд грн у власності 100 сімей.... для 100 сімей-це багато... а для 20 млн сімей це по скільки ? по 20 000 грн на сімю раз в рік?
Так середньостатистична сімя стільки пропиває всього за 2 роки...а розкуркуленого вистарчить всього на рік.-То що будемо робити?
А скільки вийде якщо кожен просто спробує або більше працювати ,або ефективніше, або менше пропивати....
А якщо кожен спробує ефективніше розпорядитись своєю власністю у вигляді квартири?
Квартира-1 млн , депоставки-15%=150000 , зняти квартиру 5000 *12 місяців=60000 різниця в 90000 грн в рік....
Тому ще раз
Поки більшість буде дрочити на матнру про те що меншість для більшості все зробить - до того часу нічого хорошого з цього не вийде.
А наявність 2 млн підприємців в 40 млн країні -вже показує що треба просто захотіти щось робити.
А якщо людина долбодятел чи алконавт - то ніякий зеленський їй не допоможе.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:04
Вахтанґ Кебуладзе, відомий філософ-феноменолог, виступив з досить різким вердиктом. В СРСР, заявив він, не було корупції, бо корупція є там, де є відмінність між державою і мафією, в той час, як СРСР – це сама мафія, терористична організація, що захопила владу в країні і влаштувала тотальний терор.
Українська сучасна еліта походить із радянської номенклатури, яку характеризує, як і будь-яку номенклатуру, бюрократизм та корупція. Колосальна тіньова корупція, наголосив А. Лой, існувала в СРСР, і відтак наші еліти, номенклатурна бюрократія, «червоні директори», саме звідти. Позірне оновлення облич не змінило кореневої суті політичного класу, який в основному складається із тієї самої системи відносин, що склалися у пізньому СРСР. У 1990-і роки стара номенклатура кооптувала до себе бізнес і сама активно інтегрувалася у нього – так постала українська бізнес-політична еліта. Важливою економічною рисою цієї еліти стала експлуатація успадкованих від СРСР виробничих потужностей та тісна спайка державної бюрократії та бізнесу. Це обумовило всю історію еліт у пострадянській Україні. Якщо на Заході для успішного прибуткового бізнесу потрібні ідеї, організація справи, інновації – на пострадянському просторі максимум очікувань представлає «Газпром», типова бюрократична машина із державним інтересом. Це поглиблює хронічне радянське недовиробництво, помножене деіндустріалізацією України, яку А. Лой назвав демодернізацією. Сировинний, державно-бюрократичний та олігархічний характер економіки прирікає, на його думку, Україну на латиноамериканський сценарій розвитку.
Розмова про українську еліту впирається у дві великі проблеми: проблему суб’єктності еліти і проблему суспільної ментальності. Українська еліта, як сказав О. Панич, не відповідає своєму поняттю. Вона, як політичний клас, не є синтезом основних суспільно-активних і значущих елементів. Вона, зрештою, не є українською в ментальному, ідейному сенсі, як еліта, в основі свідомості якої лежить поняття України як центральна і фундаментальна цінність політичного дискурсу і практики, попри всі сучасні прагматичні вигоди і рації. Сучасний український «політичний клас» за власною біографією та свідомістю родом із радянської номенклатурної бюрократії, що поєднала владу і бізнес у 1990-і роки, подекуди вступивши у союз з криміналом. Цей клас або «стан» є не просто замкнутим у собі – він не є суб’єктним у геополітичному плані, він не є україноцентричним, він є ситуативним. Чи не найбільшою проблемою сучасної української політичної еліти і є суперечність, коли еліта в принципі ситуативна, навіть апатридна, опинилась в ситуації, коли необхідно діяти як суверенна національна еліта.
Українська нація завершує своє формування тоді, коли у світі національна держава як форма політичного існування відходить у минуле, заявив В. Кебуладзе. На це А. Лой зауважив, що далеко не час хоронити національну державу – по-перше, «розпад національної держави» не є на часі для Центральної Європи, яка вся є регіоном відносно «запізнілих націй», по-друге, криза мігрантів і світової системи безпеки актуалізує існування нації як базової одиниці поділу світового політичного простору на суверенні суб’єкти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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