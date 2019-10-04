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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4177417841794180
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18

  zРадио написав:А что Порошенко не ездил длинными кортежами? Манипулируй качественней :mrgreen:

порох не пропагандував вєлік. це якби дві різниці.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18

  fokus написав:Возможно. Вот вы, поцреоты, добьете страну окончательно каким–нибудь очередным госпереворотом или продолжением войны до последнего украинца и придется..


Ну что приходит на ум, чтоб ответить этому русскоязычному животному?
Ничего кроме моего традиционного - Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:20

  budivelnik написав:
4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добре
Такі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя.

:lol: :lol: :lol:
Миллиардер на собственном примере показывает, как можно жить ещё лучше. И даже книги поучающие издаёт. Но не у всех получается...
И не должно, априори не может получаться.

Даже не столько потому что пастбища ограничены ... рынок - конкуренция производителей, то есть обязательно будет масса проигравших конкурентную борьбу за ограниченный спрос.
Даже не по этой причине, а по причине того, что люди разные.
Разные.
То есть в одних и тех же условиях, например, Украины условному будивельнику достаточно таких условий для жити добре, а менее предприимчивому пересичному - недостаточно.

Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.

Кто создаёт условия в стране, на украинском рынке?!

Короче: вместо идей чучхе и аля каждый сам себе домну во дворе - нужно всего лишь не по вершкам, а чуть (хотя бы чуть) почитать.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:24

Иван Лютый с Ivan Luti II.

Волкер в Конгрессе. Есть вопросы...

Курт Волкер 9 часов 48 минут выступал перед следственной комиссией американского Конгресса в деле о начале процедуры импичмента. Из всего сказанного есть два момента которые имеют чрезвычайное значение для Украины.

Во-первых абсолютно и неопровержимо доказано что Зеленский действительно обещал начать расследование против деятельности Burisma, украинской газовой компании, в которой сын Джо Байдена, Хантер, входил в совет директоров, в обмен на проведение встречи непосредственно с президентом США Трампом.

Во -вторых - причиной срыва договоренностей было изменение позиции помощника Зеленского Андрея Ермака, который выдвинул требования, чтобы заявление о начале расследования по компании "Barisma" состоялось ПОСЛЕ двусторонней встречи двух президентов.

После чего последовала нервная реакция Президента Трампа с остановкой оказания военной помощи Украине и собственно весь скандал связанный с этим.

Возникает закономерный вопрос. Было ли изменение договоренностей согласовано с Зеленским, или это было личным решением Ермака направленным на срыв встречи Зеленского и Трампа ?

Единственной серьезной стороной мировой политики не заинтересованной в установлении нормальных доверительных связей между президентами США и Украины была Россия. Прямые связи Андрея Ермака с высшими сферами российской власти, ставшие уже достоянием широкой общественности, позволяют поставить простой вопрос -

не является ли Ермак Андрей Борисович агентом влияния России, удобно оседлавшим главный канал дипломатической политики, пользуясь полной бездарностью МИДа и СБУ
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4927305566
Sanna
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:06

  Goodman написав:
  pesikot написав:Это тот ЗЕ!, кто против кортежей
Даже у Кучмы меньше было.


Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань.
У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох.

Абы порох.

Покажу на примере:
Добавлено: Пт 01 мар, 2019 16:47
  Type1 написав:
  detroytred написав:Type 1
Смысл?

Смысл в том, что если Вы так оцениваете ситуацию + к тому же видите риски того, что ПАП может быть не переизбран, а наиболее вероятные замены -- ЗЕ и ЮВТ, то оптимальный вариант выбора остаётся один -- Гриценко.
Как минимум, снимается напряженность (от неудовлетворенности действующим) в обществе. Вероятность высокая.
В среднем -- будет продолжать реформы в удовлетворяющем Вас прежнем темпе. Вероятность средняя.
Как максимум, будет делать всё лучше. Вероятность малая.

Но Вы почему-то предпочитает риск (за ПАПа).
При этом удивляетесь риску сторонников ЗЕ.

Кстати, если бы у ПАПа интересы общества хоть немного превалировали над личными, то он бы тоже не рисковал с заменой на ЗЕ, а поддержал бы Гриценко.


"Возможно не похерят" Это риск "Возможно похерят" при выборе Гриценко или Садового.

Я буду голосовать за Пороха, потому как это минимизация негативных последствий и гарантия некого позитива.

Теперь сторонники ПАП получили эту гарантию некого позитива)))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:47

  detroytred написав:Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.
Сто разів питав
Хто має і за чий рахунок зробити добре-більшості?
От більшість трошки погіршивши свої умови-може сильно покращити умови меншості..
А як меншість -може покращити умови для більшості?
Всі ці фантазії про дикі статки олігархів,розкуркулення яких дасть манну небесну-брехня і популізм..
Є 500 млрд грн у власності 100 сімей.... для 100 сімей-це багато... а для 20 млн сімей це по скільки ? по 20 000 грн на сімю раз в рік?
Так середньостатистична сімя стільки пропиває всього за 2 роки...а розкуркуленого вистарчить всього на рік.-То що будемо робити?
А скільки вийде якщо кожен просто спробує або більше працювати ,або ефективніше, або менше пропивати....
А якщо кожен спробує ефективніше розпорядитись своєю власністю у вигляді квартири?
Квартира-1 млн , депоставки-15%=150000 , зняти квартиру 5000 *12 місяців=60000 різниця в 90000 грн в рік....
Тому ще раз
Поки більшість буде дрочити на матнру про те що меншість для більшості все зробить - до того часу нічого хорошого з цього не вийде.
А наявність 2 млн підприємців в 40 млн країні -вже показує що треба просто захотіти щось робити.
А якщо людина долбодятел чи алконавт - то ніякий зеленський їй не допоможе.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:04

  Козак-характерник написав: Повинна бути справжня свідома еліта суспільства, що опікуватиметься про цей народ, як нерозумну дитину, підтягуватиме свідомість до належного рівня, а не розбещуватиме. Ця еліта повинна бути плоть від плоті, кров від крові цього народу, жити інтересами саме цього народу, думати про його майбутнє. Про збереження нації, як в біологічному сенсі, так і як духовної спільноти.

Вахтанґ Кебуладзе, відомий філософ-феноменолог, виступив з досить різким вердиктом. В СРСР, заявив він, не було корупції, бо корупція є там, де є відмінність між державою і мафією, в той час, як СРСР – це сама мафія, терористична організація, що захопила владу в країні і влаштувала тотальний терор.

Українська сучасна еліта походить із радянської номенклатури, яку характеризує, як і будь-яку номенклатуру, бюрократизм та корупція. Колосальна тіньова корупція, наголосив А. Лой, існувала в СРСР, і відтак наші еліти, номенклатурна бюрократія, «червоні директори», саме звідти. Позірне оновлення облич не змінило кореневої суті політичного класу, який в основному складається із тієї самої системи відносин, що склалися у пізньому СРСР. У 1990-і роки стара номенклатура кооптувала до себе бізнес і сама активно інтегрувалася у нього – так постала українська бізнес-політична еліта. Важливою економічною рисою цієї еліти стала експлуатація успадкованих від СРСР виробничих потужностей та тісна спайка державної бюрократії та бізнесу. Це обумовило всю історію еліт у пострадянській Україні. Якщо на Заході для успішного прибуткового бізнесу потрібні ідеї, організація справи, інновації – на пострадянському просторі максимум очікувань представлає «Газпром», типова бюрократична машина із державним інтересом. Це поглиблює хронічне радянське недовиробництво, помножене деіндустріалізацією України, яку А. Лой назвав демодернізацією. Сировинний, державно-бюрократичний та олігархічний характер економіки прирікає, на його думку, Україну на латиноамериканський сценарій розвитку.

Розмова про українську еліту впирається у дві великі проблеми: проблему суб’єктності еліти і проблему суспільної ментальності. Українська еліта, як сказав О. Панич, не відповідає своєму поняттю. Вона, як політичний клас, не є синтезом основних суспільно-активних і значущих елементів. Вона, зрештою, не є українською в ментальному, ідейному сенсі, як еліта, в основі свідомості якої лежить поняття України як центральна і фундаментальна цінність політичного дискурсу і практики, попри всі сучасні прагматичні вигоди і рації. Сучасний український «політичний клас» за власною біографією та свідомістю родом із радянської номенклатурної бюрократії, що поєднала владу і бізнес у 1990-і роки, подекуди вступивши у союз з криміналом. Цей клас або «стан» є не просто замкнутим у собі – він не є суб’єктним у геополітичному плані, він не є україноцентричним, він є ситуативним. Чи не найбільшою проблемою сучасної української політичної еліти і є суперечність, коли еліта в принципі ситуативна, навіть апатридна, опинилась в ситуації, коли необхідно діяти як суверенна національна еліта.

Українська нація завершує своє формування тоді, коли у світі національна держава як форма політичного існування відходить у минуле, заявив В. Кебуладзе. На це А. Лой зауважив, що далеко не час хоронити національну державу – по-перше, «розпад національної держави» не є на часі для Центральної Європи, яка вся є регіоном відносно «запізнілих націй», по-друге, криза мігрантів і світової системи безпеки актуалізує існування нації як базової одиниці поділу світового політичного простору на суверенні суб’єкти.

http://uamoderna.com/event/future-elites-discussion
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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