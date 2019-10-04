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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4178417941804181> Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18 zРадио написав: А что Порошенко не ездил длинными кортежами? Манипулируй качественней А что Порошенко не ездил длинными кортежами? Манипулируй качественней

порох не пропагандував вєлік. це якби дві різниці. порох не пропагандував вєлік. це якби дві різниці. mephala Повідомлень: 5580 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:18 fokus написав: Возможно. Вот вы, поцреоты, добьете страну окончательно каким–нибудь очередным госпереворотом или продолжением войны до последнего украинца и придется.. Возможно. Вот вы, поцреоты, добьете страну окончательно каким–нибудь очередным госпереворотом или продолжением войны до последнего украинца и придется..



Ну что приходит на ум, чтоб ответить этому русскоязычному животному?

Ничего кроме моего традиционного - Смерть москалям!

Ну что приходит на ум, чтоб ответить этому русскоязычному животному?Ничего кроме моего традиционного - Смерть москалям! Libo 2

Повідомлень: 7325 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3657 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:20 budivelnik написав:

4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добре

Такі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя. 4 Такі як я на власному прикладі показують як можна жити добреТакі як ти-постійно збивають населення на манівці розповідаючи що в бідах населення винувате не воно а хтось.. і головне не самому робити собі майбутнє а вибрати правильного царя.



Миллиардер на собственном примере показывает, как можно жить ещё лучше. И даже книги поучающие издаёт. Но не у всех получается...

И не должно, априори не может получаться.



Даже не столько потому что пастбища ограничены ... рынок - конкуренция производителей, то есть обязательно будет масса проигравших конкурентную борьбу за ограниченный спрос.

Даже не по этой причине, а по причине того, что люди разные.

Разные.

То есть в одних и тех же условиях, например, Украины условному будивельнику достаточно таких условий для жити добре, а менее предприимчивому пересичному - недостаточно.



Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.



Кто создаёт условия в стране, на украинском рынке?!



Короче: вместо идей чучхе и аля каждый сам себе домну во дворе - нужно всего лишь не по вершкам, а чуть (хотя бы чуть) почитать. Миллиардер на собственном примере показывает, как можно жить ещё лучше. И даже книги поучающие издаёт. Но не у всех получается...И не должно, априори не может получаться.Даже не столько потому что пастбища ограничены ... рынок - конкуренция производителей, то есть обязательно будет масса проигравших конкурентную борьбу за ограниченный спрос.Даже не по этой причине, а по причине того, что люди разные.Разные.То есть в одних и тех же условиях, например, Украины условному будивельнику достаточно таких условий для жити добре, а менее предприимчивому пересичному - недостаточно.Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.Кто создаёт условия в стране, на украинском рынке?!Короче: вместо идей чучхе и аля каждый сам себе домну во дворе - нужно всего лишь не по вершкам, а чуть (хотя бы чуть) почитать. detroytred

Повідомлень: 22170 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:24



Волкер в Конгрессе. Есть вопросы...



Курт Волкер 9 часов 48 минут выступал перед следственной комиссией американского Конгресса в деле о начале процедуры импичмента. Из всего сказанного есть два момента которые имеют чрезвычайное значение для Украины.



Во-первых абсолютно и неопровержимо доказано что Зеленский действительно обещал начать расследование против деятельности Burisma, украинской газовой компании, в которой сын Джо Байдена, Хантер, входил в совет директоров, в обмен на проведение встречи непосредственно с президентом США Трампом.



Во -вторых - причиной срыва договоренностей было изменение позиции помощника Зеленского Андрея Ермака, который выдвинул требования, чтобы заявление о начале расследования по компании "Barisma" состоялось ПОСЛЕ двусторонней встречи двух президентов.



После чего последовала нервная реакция Президента Трампа с остановкой оказания военной помощи Украине и собственно весь скандал связанный с этим.



Возникает закономерный вопрос. Было ли изменение договоренностей согласовано с Зеленским, или это было личным решением Ермака направленным на срыв встречи Зеленского и Трампа ?



Единственной серьезной стороной мировой политики не заинтересованной в установлении нормальных доверительных связей между президентами США и Украины была Россия. Прямые связи Андрея Ермака с высшими сферами российской власти, ставшие уже достоянием широкой общественности, позволяют поставить простой вопрос -



не является ли Ермак Андрей Борисович агентом влияния России, удобно оседлавшим главный канал дипломатической политики, пользуясь полной бездарностью МИДа и СБУ https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4927305566 Иван Лютый с Ivan Luti II. Sanna

Повідомлень: 64 З нами з: 17.02.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:06 Goodman написав: pesikot написав: Это тот ЗЕ!, кто против кортежей

Даже у Кучмы меньше было. Это тот ЗЕ!, кто против кортежейДаже у Кучмы меньше было.



Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань.

У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох. Реально на себе сегодня испытал это "против кортежей" , половина светофоров была отключена. куча полиции, полицай на полицае. Пробки, мат, ругань.У пешиков ступор , не могут перейти дорогу - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ , светофор не горит зеленым. Везде колонны машин . Це перемога ! Абы не порох.

Абы порох.



Покажу на примере:

Добавлено: Пт 01 мар, 2019 16:47

Type1 написав: detroytred написав: Type 1

Смысл?



Смысл в том, что если Вы так оцениваете ситуацию + к тому же видите риски того, что ПАП может быть не переизбран, а наиболее вероятные замены -- ЗЕ и ЮВТ, то оптимальный вариант выбора остаётся один -- Гриценко.

Как минимум, снимается напряженность (от неудовлетворенности действующим) в обществе. Вероятность высокая.

В среднем -- будет продолжать реформы в удовлетворяющем Вас прежнем темпе. Вероятность средняя.

Как максимум, будет делать всё лучше. Вероятность малая.



Но Вы почему-то предпочитает риск (за ПАПа).

При этом удивляетесь риску сторонников ЗЕ.



Кстати, если бы у ПАПа интересы общества хоть немного превалировали над личными, то он бы тоже не рисковал с заменой на ЗЕ, а поддержал бы Гриценко. Type 1Смысл?Смысл в том, что если Вы так оцениваете ситуацию + к тому же видите риски того, что ПАП может быть не переизбран, а наиболее вероятные замены -- ЗЕ и ЮВТ, то оптимальный вариант выбора остаётся один -- Гриценко.Как минимум, снимается напряженность (от неудовлетворенности действующим) в обществе. Вероятность высокая.В среднем -- будет продолжать реформы в удовлетворяющем Вас прежнем темпе. Вероятность средняя.Как максимум, будет делать всё лучше. Вероятность малая.Но Вы почему-то предпочитает риск (за ПАПа).При этом удивляетесь риску сторонников ЗЕ.Кстати, если бы у ПАПа интересы общества хоть немного превалировали над личными, то он бы тоже не рисковал с заменой на ЗЕ, а поддержал бы Гриценко.



"Возможно не похерят" Это риск "Возможно похерят" при выборе Гриценко или Садового.



Я буду голосовать за Пороха, потому как это минимизация негативных последствий и гарантия некого позитива. "Возможно не похерят" Это риск "Возможно похерят" при выборе Гриценко или Садового.Я буду голосовать за Пороха, потому как это минимизация негативных последствий и гарантия некого позитива.

Теперь сторонники ПАП получили эту гарантию некого позитива))) Абы порох.Покажу на примере:Добавлено: Пт 01 мар, 2019 16:47Теперь сторонники ПАП получили эту гарантию некого позитива))) detroytred

Повідомлень: 22170 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:47 detroytred написав: Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных. Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных. Сто разів питав

Хто має і за чий рахунок зробити добре-більшості?

От більшість трошки погіршивши свої умови-може сильно покращити умови меншості..

А як меншість -може покращити умови для більшості?

Всі ці фантазії про дикі статки олігархів,розкуркулення яких дасть манну небесну-брехня і популізм..

Є 500 млрд грн у власності 100 сімей.... для 100 сімей-це багато... а для 20 млн сімей це по скільки ? по 20 000 грн на сімю раз в рік?

Так середньостатистична сімя стільки пропиває всього за 2 роки...а розкуркуленого вистарчить всього на рік.-То що будемо робити?

А скільки вийде якщо кожен просто спробує або більше працювати ,або ефективніше, або менше пропивати....

А якщо кожен спробує ефективніше розпорядитись своєю власністю у вигляді квартири?

Квартира-1 млн , депоставки-15%=150000 , зняти квартиру 5000 *12 місяців=60000 різниця в 90000 грн в рік....

Тому ще раз

Поки більшість буде дрочити на матнру про те що меншість для більшості все зробить - до того часу нічого хорошого з цього не вийде.

А наявність 2 млн підприємців в 40 млн країні -вже показує що треба просто захотіти щось робити.

А якщо людина долбодятел чи алконавт - то ніякий зеленський їй не допоможе. Сто разів питавХто має і за чий рахунок зробити добре-більшості?От більшість трошки погіршивши свої умови-може сильно покращити умови меншості..А як меншість -може покращити умови для більшості?Всі ці фантазії про дикі статки олігархів,розкуркулення яких дасть манну небесну-брехня і популізм..Є 500 млрд грн у власності 100 сімей.... для 100 сімей-це багато... а для 20 млн сімей це по скільки ? по 20 000 грн на сімю раз в рік?Так середньостатистична сімя стільки пропиває всього за 2 роки...а розкуркуленого вистарчить всього на рік.-То що будемо робити?А скільки вийде якщо кожен просто спробує або більше працювати ,або ефективніше, або менше пропивати....А якщо кожен спробує ефективніше розпорядитись своєю власністю у вигляді квартири?Квартира-1 млн , депоставки-15%=150000 , зняти квартиру 5000 *12 місяців=60000 різниця в 90000 грн в рік....Тому ще разПоки більшість буде дрочити на матнру про те що меншість для більшості все зробить - до того часу нічого хорошого з цього не вийде.А наявність 2 млн підприємців в 40 млн країні -вже показує що треба просто захотіти щось робити.А якщо людина долбодятел чи алконавт - то ніякий зеленський їй не допоможе. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21486 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 00:04 Козак-характерник написав: Повинна бути справжня свідома еліта суспільства, що опікуватиметься про цей народ, як нерозумну дитину, підтягуватиме свідомість до належного рівня, а не розбещуватиме. Ця еліта повинна бути плоть від плоті, кров від крові цього народу, жити інтересами саме цього народу, думати про його майбутнє. Про збереження нації, як в біологічному сенсі, так і як духовної спільноти. Повинна бути справжня свідома еліта суспільства, що опікуватиметься про цей народ, як нерозумну дитину, підтягуватиме свідомість до належного рівня, а не розбещуватиме. Ця еліта повинна бути плоть від плоті, кров від крові цього народу, жити інтересами саме цього народу, думати про його майбутнє. Про збереження нації, як в біологічному сенсі, так і як духовної спільноти.

Вахтанґ Кебуладзе, відомий філософ-феноменолог, виступив з досить різким вердиктом. В СРСР, заявив він, не було корупції, бо корупція є там, де є відмінність між державою і мафією, в той час, як СРСР – це сама мафія, терористична організація, що захопила владу в країні і влаштувала тотальний терор.



Українська сучасна еліта походить із радянської номенклатури, яку характеризує, як і будь-яку номенклатуру, бюрократизм та корупція. Колосальна тіньова корупція, наголосив А. Лой, існувала в СРСР, і відтак наші еліти, номенклатурна бюрократія, «червоні директори», саме звідти. Позірне оновлення облич не змінило кореневої суті політичного класу, який в основному складається із тієї самої системи відносин, що склалися у пізньому СРСР. У 1990-і роки стара номенклатура кооптувала до себе бізнес і сама активно інтегрувалася у нього – так постала українська бізнес-політична еліта. Важливою економічною рисою цієї еліти стала експлуатація успадкованих від СРСР виробничих потужностей та тісна спайка державної бюрократії та бізнесу. Це обумовило всю історію еліт у пострадянській Україні. Якщо на Заході для успішного прибуткового бізнесу потрібні ідеї, організація справи, інновації – на пострадянському просторі максимум очікувань представлає «Газпром», типова бюрократична машина із державним інтересом. Це поглиблює хронічне радянське недовиробництво, помножене деіндустріалізацією України, яку А. Лой назвав демодернізацією. Сировинний, державно-бюрократичний та олігархічний характер економіки прирікає, на його думку, Україну на латиноамериканський сценарій розвитку.



Розмова про українську еліту впирається у дві великі проблеми: проблему суб’єктності еліти і проблему суспільної ментальності. Українська еліта, як сказав О. Панич, не відповідає своєму поняттю. Вона, як політичний клас, не є синтезом основних суспільно-активних і значущих елементів. Вона, зрештою, не є українською в ментальному, ідейному сенсі, як еліта, в основі свідомості якої лежить поняття України як центральна і фундаментальна цінність політичного дискурсу і практики, попри всі сучасні прагматичні вигоди і рації . Сучасний український «політичний клас» за власною біографією та свідомістю родом із радянської номенклатурної бюрократії, що поєднала владу і бізнес у 1990-і роки, подекуди вступивши у союз з криміналом. Цей клас або «стан» є не просто замкнутим у собі – він не є суб’єктним у геополітичному плані, він не є україноцентричним, він є ситуативним. Чи не найбільшою проблемою сучасної української політичної еліти і є суперечність, коли еліта в принципі ситуативна, навіть апатридна, опинилась в ситуації, коли необхідно діяти як суверенна національна еліта



Українська модернізація була сильно трансформована радянським періодом історії, так, що зараз ми маємо по суті протистояння (пост)радянського та українського проектів модернізації в Україні. Це особливо помітно у формуванні національної ідентичності еліти і громадянського суспільства, де відбувається протистояння україноцентричної ідентичності української політичної нації (з відповідною диференціацією за політичним спектром) і пострадянської еліти та мас, які мислять досі у парадигмі радянської історико-політичної матриці.



Українська нація завершує своє формування тоді, коли у світі національна держава як форма політичного існування відходить у минуле, заявив В. Кебуладзе. На це А. Лой зауважив, що далеко не час хоронити національну державу – по-перше, «розпад національної держави» не є на часі для Центральної Європи, яка вся є регіоном відносно «запізнілих націй», по-друге, криза мігрантів і світової системи безпеки актуалізує існування нації як базової одиниці поділу світового політичного простору на суверенні суб’єкти.



http://uamoderna.com/event/future-elites-discussion Вахтанґ Кебуладзе, відомий філософ-феноменолог, виступив з досить різким вердиктом. В СРСР, заявив він, не було корупції, бо корупція є там, де є відмінність між державою і мафією, в той час, як СРСР – це сама мафія, терористична організація, що захопила владу в країні і влаштувала тотальний терор.Українська сучасна еліта походить із радянської номенклатури, яку характеризує, як і будь-яку номенклатуру, бюрократизм та корупція. Колосальна тіньова корупція, наголосив А. Лой, існувала в СРСР, і відтак наші еліти, номенклатурна бюрократія, «червоні директори», саме звідти. Позірне оновлення облич не змінило кореневої суті політичного класу, який в основному складається із тієї самої системи відносин, що склалися у пізньому СРСР. У 1990-і роки стара номенклатура кооптувала до себе бізнес і сама активно інтегрувалася у нього – так постала українська бізнес-політична еліта. Важливою економічною рисою цієї еліти стала експлуатація успадкованих від СРСР виробничих потужностей та тісна спайка державної бюрократії та бізнесу. Це обумовило всю історію еліт у пострадянській Україні. Якщо на Заході для успішного прибуткового бізнесу потрібні ідеї, організація справи, інновації – на пострадянському просторі максимум очікувань представлає «Газпром», типова бюрократична машина із державним інтересом. Це поглиблює хронічне радянське недовиробництво, помножене деіндустріалізацією України, яку А. Лой назвав демодернізацією. Сировинний, державно-бюрократичний та олігархічний характер економіки прирікає, на його думку, Україну на латиноамериканський сценарій розвитку.Розмова про українську еліту впирається у дві великі проблеми: проблему суб’єктності еліти і проблему суспільної ментальності. Українська еліта, як сказав О. Панич, не відповідає своєму поняттю. Вона, як політичний клас, не є синтезом основних суспільно-активних і значущих елементів.. Сучасний український «політичний клас» за власною біографією та свідомістю родом із радянської номенклатурної бюрократії, що поєднала владу і бізнес у 1990-і роки, подекуди вступивши у союз з криміналом. Цей клас або «стан» є не просто замкнутим у собі – він не є суб’єктним у геополітичному плані, він не є україноцентричним, він є ситуативним. Чи неУкраїнська модернізація була сильно трансформована радянським періодом історії, так, що зараз ми маємо по суті протистояння (пост)радянського та українського проектів модернізації в Україні. Це особливо помітно у формуванні національної ідентичності еліти і громадянського суспільства, де відбувається протистояння україноцентричної ідентичності української політичної нації (з відповідною диференціацією за політичним спектром) і пострадянської еліти та мас, які мислять досі у парадигмі радянської історико-політичної матриці.Українська нація завершує своє формування тоді, коли у світі національна держава як форма політичного існування відходить у минуле, заявив В. Кебуладзе. На це А. Лой зауважив, що– по-перше, «розпад національної держави» не є на часі для Центральної Європи, яка вся є регіоном відносно «запізнілих націй», по-друге, криза мігрантів і світової системи безпеки актуалізує існування нації як базової одиниці поділу світового політичного простору на суверенні суб’єкти. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 00:21, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26795 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 00:12 sal написав: ЛАД написав: В Украине возбудилась в основном, по-моему, или слишком зацикленные, или проплаченные.

Большинство, как мне кажется, всё же надеется просто на окончание войны на более-менее нормальных условиях и нормальную мирную жизнь. И озабоченно больше проблемами обеспечения приемлемых условий жизни для себя и своей семьи. Думаю, так же как у вас. В Украине возбудилась в основном, по-моему, или слишком зацикленные, или проплаченные.Большинство, как мне кажется, всё же надеется просто на окончание войны на более-менее нормальных условиях и нормальную мирную жизнь. И озабоченно больше проблемами обеспечения приемлемых условий жизни для себя и своей семьи. Думаю, так же как у вас.

Если почитать возбудившихся и их комментаторов-сторонников, то все пропало именно сейчас. а мир - это капитуляция Если почитать возбудившихся и их комментаторов-сторонников, то все пропало именно сейчас. а мир - это капитуляция

Ну, Вы же знаете: "Правда это ложь. Мир это война".

Ну и раз уж вспомнил 1984, ещё одна цитата:

Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе самостоп. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость. Ну, Вы же знаете: "Правда это ложь. Мир это война".Ну и раз уж вспомнил 1984, ещё одна цитата: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14341 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4280 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 00:16 Puente написав: О - тільки написав - зразу ілюстрація з "того" боку - від YKK О - тільки написав - зразу ілюстрація з "того" боку - від YKK

К сожалению, "иллюстрации" уже нет. А жаль. К сожалению, "иллюстрации" уже нет. А жаль. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14341 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4280 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 00:25 zРадио написав: ....

Пропагандистская беллетристика гораздо более низкого качества, чем те же советские мифы про зверства УПА.

.... ....Пропагандистская беллетристика гораздо более низкого качества, чем те же советские мифы про зверства УПА.....

Мифы были, но и зверства тоже. Хотя наверняка и с советской стороны тоже.

Гражданские войны обычно самые жестокие. Мифы были, но и зверства тоже. Хотя наверняка и с советской стороны тоже.Гражданские войны обычно самые жестокие. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14341 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4280 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4178417941804181> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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