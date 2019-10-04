ЛАД
все изучают "1984" как сатиру и предостережение, а порохоботы - как руководство к действию
Точнее сказать не порохоботы, а порохотехнологи - боты вообще ничего не изучают, кроме несложных темников с шаблонными ответами на любой вопрос...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26
ЛАД
все изучают "1984" как сатиру и предостережение, а порохоботы - как руководство к действию
Точнее сказать не порохоботы, а порохотехнологи - боты вообще ничего не изучают, кроме несложных темников с шаблонными ответами на любой вопрос...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 жов, 2019 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26
А YKK об этом и не писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:34
Конечно, зря.
Вы же увидели, какая реакция на Ваш ответ.
Полное и абсолютное непонимание.
+ чемодан, вокзал ... Англия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 01:36
Вы правы - были, разумеется. Я к тому, что вятровичевская пропаганда в лучших советских традициях выдает побочные эффекты за ключевую цель. Не зря ее автор в пионерах отходил от звонка до звонка
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