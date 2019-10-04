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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4178417941804181
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26

ЛАД

все изучают "1984" как сатиру и предостережение, а порохоботы - как руководство к действию :mrgreen:

Точнее сказать не порохоботы, а порохотехнологи - боты вообще ничего не изучают, кроме несложных темников с шаблонными ответами на любой вопрос...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 жов, 2019 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26

  andrijk777 написав:
  YKK написав:Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.

Таких, як ти ніхто і питати не буде.
Можна подумати що Захарченко рішав долю Донбасу. :mrgreen: :mrgreen:
Може і зміниться а може і ні. Але, повір, від жителів Донбасу це не сильно залежить.

А YKK об этом и не писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:34

  fokus написав:.....
Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно :)

Конечно, зря. :)
Вы же увидели, какая реакция на Ваш ответ.
Полное и абсолютное непонимание.
+ чемодан, вокзал ... Англия. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 01:36

  ЛАД написав:
  zРадио написав:....
Пропагандистская беллетристика гораздо более низкого качества, чем те же советские мифы про зверства УПА.
....

Мифы были, но и зверства тоже. Хотя наверняка и с советской стороны тоже.
Гражданские войны обычно самые жестокие.


Вы правы - были, разумеется. Я к тому, что вятровичевская пропаганда в лучших советских традициях выдает побочные эффекты за ключевую цель. Не зря ее автор в пионерах отходил от звонка до звонка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 4178417941804181
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