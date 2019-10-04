andrijk777 написав:
Таких, як ти ніхто і питати не буде.
Можна подумати що Захарченко рішав долю Донбасу.
Може і зміниться а може і ні. Але, повір, від жителів Донбасу це не сильно залежить.
А YKK об этом и не писал.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26
А YKK об этом и не писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:34
Конечно, зря.
Вы же увидели, какая реакция на Ваш ответ.
Полное и абсолютное непонимание.
+ чемодан, вокзал ... Англия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25
Как быстро исчезают посты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:41
1. Сто раз отвечал:
- см. ПРЯМЫЕ должностные обязанности там чётко кто и что ОБЯЗАН делать для создания благоприятных условий, для развития страны, рынка, пересичного.
- обязанность власть имущих, как элиты общества. Как группы, имеющей на порядки большие возможности, чем иные.
- за счёт своих личных интересов. ПАП же сам сказал - о необходимости започаткування нових принципив у влади. Пообещал и не сделал.
2. Ваши упрощенные представления о раскуркуливании и т.п. -- об этом речь не идёт. Зачем их постоянно вставляете?!
3. Наличие всего лишь 2 млн. предпринимателей и такой выхлоп их работы показывает только одно -- в ДАННЫХ условиях это максимум. Нужны более благоприятные условия - для увеличения числа и эффективности предпринимателей.
Условия создают власть имущие.
4. Пока Вы и подобные не вдуплите, что в благоприятных условиях эффективность Вашего труда будет выше, что необходим объём рынка и что проблемы менее предприимчивых (болен слабых, которые и составляют БОЛЬШИНСТВО!!!)) - это проблема страны и общества на пути развития, то до тех пор будете мантрувати, что средство - зроби собi сам.
Собственно гастербайтери так и делают.
А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.
Мантруйте)))
5. Вы фокусируете на крайностях (алконавтах, долбодятлах))).
Речь не о них. Точнее не столько о них. Ведь они явно не большинство украинского (да и любого общества).
Хотя профилактика, борьба, ограничение и т.п. наркозависимости, повышение уровня сознания граждан -- одна из функций государства.
Результат -- исписанные нариками стены и заборы; наливайки и т.д. -- за окошком.
И власть имущие к ним ни коим боком)))
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