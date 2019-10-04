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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4178417941804181
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26

  andrijk777 написав:
  YKK написав:Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.

Таких, як ти ніхто і питати не буде.
Можна подумати що Захарченко рішав долю Донбасу. :mrgreen: :mrgreen:
Може і зміниться а може і ні. Але, повір, від жителів Донбасу це не сильно залежить.

А YKK об этом и не писал.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:34

  fokus написав:.....
Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно :)

Конечно, зря. :)
Вы же увидели, какая реакция на Ваш ответ.
Полное и абсолютное непонимание.
+ чемодан, вокзал ... Англия. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25

Как быстро исчезают посты. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных.
Сто разів питав
Хто має і за чий рахунок зробити добре-більшості?
От більшість трошки погіршивши свої умови-може сильно покращити умови меншості..
А як меншість -може покращити умови для більшості?
Всі ці фантазії про дикі статки олігархів,розкуркулення яких дасть манну небесну-брехня і популізм..
Є 500 млрд грн у власності 100 сімей.... для 100 сімей-це багато... а для 20 млн сімей це по скільки ? по 20 000 грн на сімю раз в рік?
Так середньостатистична сімя стільки пропиває всього за 2 роки...а розкуркуленого вистарчить всього на рік.-То що будемо робити?
А скільки вийде якщо кожен просто спробує або більше працювати ,або ефективніше, або менше пропивати....
А якщо кожен спробує ефективніше розпорядитись своєю власністю у вигляді квартири?
Квартира-1 млн , депоставки-15%=150000 , зняти квартиру 5000 *12 місяців=60000 різниця в 90000 грн в рік....
Тому ще раз
Поки більшість буде дрочити на матнру про те що меншість для більшості все зробить - до того часу нічого хорошого з цього не вийде.
А наявність 2 млн підприємців в 40 млн країні -вже показує що треба просто захотіти щось робити.
А якщо людина долбодятел чи алконавт - то ніякий зеленський їй не допоможе.

1. Сто раз отвечал:
- см. ПРЯМЫЕ должностные обязанности там чётко кто и что ОБЯЗАН делать для создания благоприятных условий, для развития страны, рынка, пересичного.
- обязанность власть имущих, как элиты общества. Как группы, имеющей на порядки большие возможности, чем иные.
- за счёт своих личных интересов. ПАП же сам сказал - о необходимости започаткування нових принципив у влади. Пообещал и не сделал.

2. Ваши упрощенные представления о раскуркуливании и т.п. -- об этом речь не идёт. Зачем их постоянно вставляете?!

3. Наличие всего лишь 2 млн. предпринимателей и такой выхлоп их работы показывает только одно -- в ДАННЫХ условиях это максимум. Нужны более благоприятные условия - для увеличения числа и эффективности предпринимателей.
Условия создают власть имущие.

4. Пока Вы и подобные не вдуплите, что в благоприятных условиях эффективность Вашего труда будет выше, что необходим объём рынка и что проблемы менее предприимчивых (болен слабых, которые и составляют БОЛЬШИНСТВО!!!)) - это проблема страны и общества на пути развития, то до тех пор будете мантрувати, что средство - зроби собi сам.
Собственно гастербайтери так и делают.
А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

Мантруйте)))

5. Вы фокусируете на крайностях (алконавтах, долбодятлах))).
Речь не о них. Точнее не столько о них. Ведь они явно не большинство украинского (да и любого общества).
Хотя профилактика, борьба, ограничение и т.п. наркозависимости, повышение уровня сознания граждан -- одна из функций государства.
Результат -- исписанные нариками стены и заборы; наливайки и т.д. -- за окошком.
И власть имущие к ним ни коим боком)))
detroytred
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