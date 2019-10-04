andrijk777 написав:
Таких, як ти ніхто і питати не буде.
Можна подумати що Захарченко рішав долю Донбасу.
Може і зміниться а може і ні. Але, повір, від жителів Донбасу це не сильно залежить.
А YKK об этом и не писал.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26
А YKK об этом и не писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:34
Конечно, зря.
Вы же увидели, какая реакция на Ваш ответ.
Полное и абсолютное непонимание.
+ чемодан, вокзал ... Англия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25
Как быстро исчезают посты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:41
1. Сто раз отвечал:
- см. ПРЯМЫЕ должностные обязанности там чётко кто и что ОБЯЗАН делать для создания благоприятных условий, для развития страны, рынка, пересичного.
- обязанность власть имущих, как элиты общества. Как группы, имеющей на порядки большие возможности, чем иные.
- за счёт своих личных интересов. ПАП же сам сказал - о необходимости започаткування нових принципив у влади. Пообещал и не сделал.
2. Ваши упрощенные представления о раскуркуливании и т.п. -- об этом речь не идёт. Зачем их постоянно вставляете?!
3. Наличие всего лишь 2 млн. предпринимателей и такой выхлоп их работы показывает только одно -- в ДАННЫХ условиях это максимум. Нужны более благоприятные условия - для увеличения числа и эффективности предпринимателей.
Условия создают власть имущие.
4. Пока Вы и подобные не вдуплите, что в благоприятных условиях эффективность Вашего труда будет выше, что необходим объём рынка и что проблемы менее предприимчивых (болен слабых, которые и составляют БОЛЬШИНСТВО!!!)) - это проблема страны и общества на пути развития, то до тех пор будете мантрувати, что средство - зроби собi сам.
Собственно гастербайтери так и делают.
А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.
Мантруйте)))
5. Вы фокусируете на крайностях (алконавтах, долбодятлах))).
Речь не о них. Точнее не столько о них. Ведь они явно не большинство украинского (да и любого общества).
Хотя профилактика, борьба, ограничение и т.п. наркозависимости, повышение уровня сознания граждан -- одна из функций государства.
Результат -- исписанные нариками стены и заборы; наливайки и т.д. -- за окошком.
И власть имущие к ним ни коим боком)))
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:56
Можливо це для вас прозвучить дико, але:
Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?
Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".
*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу.
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:05
А что там с неприкосновенностью? Отменили таким образом, что без согласия Рады депутана нельзя даже задержать на месте преступления?
Давайте перевыборы, это зрада!
Или Зеленский должен ветировать это творчество бешенного принтера
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:21
Для предпринимателя плохо тем, что у указанных категорий достаточно низкий, а у алкашей ещё и весьма узкий спрос.
Для любого человека плох тем, что жить в окружении алкашей как-то неприятно.
Да и в окружении инвалидов тоже как-то не очень (ничего не имею против инвалидов и пенсов, сам пенс , но когда их вокруг слишком много ...).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:28
Да хоть тысячу!
Ничего не изменится.
Человек базируется на ошибочном (ложном) утверждении: "Любой чистильщик обуви может стать миллионером".
Ложь здесь в слове "любой".
Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:33
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:36
неприкосновенности по значимости проблем нет даже в первой двадцатке, но зато как она отвлекает внимание от более важных проблем...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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