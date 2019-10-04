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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4179418041814182> Додано: Суб 05 жов, 2019 00:26 andrijk777 написав: YKK написав: Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится. Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.

Таких, як ти ніхто і питати не буде.

Можна подумати що Захарченко рішав долю Донбасу.

Може і зміниться а може і ні. Але, повір, від жителів Донбасу це не сильно залежить. Таких, як ти ніхто і питати не буде.Можна подумати що Захарченко рішав долю Донбасу.Може і зміниться а може і ні. Але, повір, від жителів Донбасу це не сильно залежить.

А YKK об этом и не писал. А YKK об этом и не писал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 00:34 fokus написав: .....

Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно .....Отреагировал на ваш ляп просто потому, что аргумент ваш был..немножко бессмысленным, так скажем. Но зря, конечно

Конечно, зря.

Вы же увидели, какая реакция на Ваш ответ.

Полное и абсолютное непонимание.

+ чемодан, вокзал ... Англия. Конечно, зря.Вы же увидели, какая реакция на Ваш ответ.Полное и абсолютное непонимание.+ чемодан, вокзал ... Англия. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 10:25 Как быстро исчезают посты. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 10:41 budivelnik написав: detroytred написав: Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных. Так вот успех ВСЕЙ СТРАНЫ, ВСЕЙ УКРАИНЫ возможен только при создании благоприятных условий БОЛЬШИНСТВУ населения, большинству пересичных. Сто разів питав

Хто має і за чий рахунок зробити добре-більшості?

От більшість трошки погіршивши свої умови-може сильно покращити умови меншості..

А як меншість -може покращити умови для більшості?

Всі ці фантазії про дикі статки олігархів,розкуркулення яких дасть манну небесну-брехня і популізм..

Є 500 млрд грн у власності 100 сімей.... для 100 сімей-це багато... а для 20 млн сімей це по скільки ? по 20 000 грн на сімю раз в рік?

Так середньостатистична сімя стільки пропиває всього за 2 роки...а розкуркуленого вистарчить всього на рік.-То що будемо робити?

А скільки вийде якщо кожен просто спробує або більше працювати ,або ефективніше, або менше пропивати....

А якщо кожен спробує ефективніше розпорядитись своєю власністю у вигляді квартири?

Квартира-1 млн , депоставки-15%=150000 , зняти квартиру 5000 *12 місяців=60000 різниця в 90000 грн в рік....

Тому ще раз

Поки більшість буде дрочити на матнру про те що меншість для більшості все зробить - до того часу нічого хорошого з цього не вийде.

А наявність 2 млн підприємців в 40 млн країні -вже показує що треба просто захотіти щось робити.

А якщо людина долбодятел чи алконавт - то ніякий зеленський їй не допоможе. Сто разів питавХто має і за чий рахунок зробити добре-більшості?От більшість трошки погіршивши свої умови-може сильно покращити умови меншості..А як меншість -може покращити умови для більшості?Всі ці фантазії про дикі статки олігархів,розкуркулення яких дасть манну небесну-брехня і популізм..Є 500 млрд грн у власності 100 сімей.... для 100 сімей-це багато... а для 20 млн сімей це по скільки ? по 20 000 грн на сімю раз в рік?Так середньостатистична сімя стільки пропиває всього за 2 роки...а розкуркуленого вистарчить всього на рік.-То що будемо робити?А скільки вийде якщо кожен просто спробує або більше працювати ,або ефективніше, або менше пропивати....А якщо кожен спробує ефективніше розпорядитись своєю власністю у вигляді квартири?Квартира-1 млн , депоставки-15%=150000 , зняти квартиру 5000 *12 місяців=60000 різниця в 90000 грн в рік....Тому ще разПоки більшість буде дрочити на матнру про те що меншість для більшості все зробить - до того часу нічого хорошого з цього не вийде.А наявність 2 млн підприємців в 40 млн країні -вже показує що треба просто захотіти щось робити.А якщо людина долбодятел чи алконавт - то ніякий зеленський їй не допоможе.

1. Сто раз отвечал:

- см. ПРЯМЫЕ должностные обязанности там чётко кто и что ОБЯЗАН делать для создания благоприятных условий, для развития страны, рынка, пересичного.

- обязанность власть имущих, как элиты общества. Как группы, имеющей на порядки большие возможности, чем иные.

- за счёт своих личных интересов. ПАП же сам сказал - о необходимости започаткування нових принципив у влади. Пообещал и не сделал.



2. Ваши упрощенные представления о раскуркуливании и т.п. -- об этом речь не идёт. Зачем их постоянно вставляете?!



3. Наличие всего лишь 2 млн. предпринимателей и такой выхлоп их работы показывает только одно -- в ДАННЫХ условиях это максимум. Нужны более благоприятные условия - для увеличения числа и эффективности предпринимателей.

Условия создают власть имущие.



4. Пока Вы и подобные не вдуплите, что в благоприятных условиях эффективность Вашего труда будет выше, что необходим объём рынка и что проблемы менее предприимчивых (болен слабых, которые и составляют БОЛЬШИНСТВО!!!)) - это проблема страны и общества на пути развития, то до тех пор будете мантрувати, что средство - зроби собi сам.

Собственно гастербайтери так и делают.

А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.



Мантруйте)))



5. Вы фокусируете на крайностях (алконавтах, долбодятлах))).

Речь не о них. Точнее не столько о них. Ведь они явно не большинство украинского (да и любого общества).

Хотя профилактика, борьба, ограничение и т.п. наркозависимости, повышение уровня сознания граждан -- одна из функций государства.

Результат -- исписанные нариками стены и заборы; наливайки и т.д. -- за окошком.

И власть имущие к ним ни коим боком))) 1. Сто раз отвечал:- см. ПРЯМЫЕ должностные обязанности там чётко кто и что ОБЯЗАН делать для создания благоприятных условий, для развития страны, рынка, пересичного.- обязанность власть имущих, как элиты общества. Как группы, имеющей на порядки большие возможности, чем иные.- за счёт своих личных интересов. ПАП же сам сказал - о необходимости започаткування нових принципив у влади. Пообещал и не сделал.2. Ваши упрощенные представления о раскуркуливании и т.п. -- об этом речь не идёт. Зачем их постоянно вставляете?!3. Наличие всего лишь 2 млн. предпринимателей и такой выхлоп их работы показывает только одно -- в ДАННЫХ условиях это максимум. Нужны более благоприятные условия - для увеличения числа и эффективности предпринимателей.Условия создают власть имущие.4. Пока Вы и подобные не вдуплите, что в благоприятных условиях эффективность Вашего труда будет выше, что необходим объём рынка и что проблемы менее предприимчивых (болен слабых, которые и составляют БОЛЬШИНСТВО!!!)) - это проблема страны и общества на пути развития, то до тех пор будете мантрувати, что средство - зроби собi сам.Собственно гастербайтери так и делают.А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.Мантруйте)))5. Вы фокусируете на крайностях (алконавтах, долбодятлах))).Речь не о них. Точнее не столько о них. Ведь они явно не большинство украинского (да и любого общества).Хотя профилактика, борьба, ограничение и т.п. наркозависимости, повышение уровня сознания граждан -- одна из функций государства.Результат -- исписанные нариками стены и заборы; наливайки и т.д. -- за окошком.И власть имущие к ним ни коим боком))) detroytred

Повідомлень: 22171 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 10:56 detroytred написав: А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

Можливо це для вас прозвучить дико, але:

Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?

Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".

*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу. Можливо це для вас прозвучить дико, але:Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу. andrijk777

Повідомлень: 1594 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 11:05 А что там с неприкосновенностью? Отменили таким образом, что без согласия Рады депутана нельзя даже задержать на месте преступления?



Давайте перевыборы, это зрада!



Или Зеленский должен ветировать это творчество бешенного принтера Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9435 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6297 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 11:21 andrijk777 написав: detroytred написав: А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

Можливо це для вас прозвучить дико, але:

Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?

Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".

*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу. Можливо це для вас прозвучить дико, але:Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу.

Для предпринимателя плохо тем, что у указанных категорий достаточно низкий, а у алкашей ещё и весьма узкий спрос.

Для любого человека плох тем, что жить в окружении алкашей как-то неприятно.

Да и в окружении инвалидов тоже как-то не очень (ничего не имею против инвалидов и пенсов, сам пенс , но когда их вокруг слишком много ...). Для предпринимателя плохо тем, что у указанных категорий достаточно низкий, а у алкашей ещё и весьма узкий спрос.Для любого человека плох тем, что жить в окружении алкашей как-то неприятно.Да и в окружении инвалидов тоже как-то не очень (ничего не имею против инвалидов и пенсов, сам пенс, но когда их вокруг слишком много ...). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 11:28 detroytred написав: ........

1. Сто раз отвечал:

... ........1. Сто раз отвечал:...



Да хоть тысячу!

Ничего не изменится.

Человек базируется на ошибочном (ложном) утверждении: " Любой чистильщик обуви может стать миллионером".

Ложь здесь в слове "любой".

Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Да хоть тысячу!Ничего не изменится.Человек базируется на ошибочном (ложном) утверждении: "чистильщик обуви может стать миллионером".Ложь здесь в слове "любой".Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 11:33 ЛАД написав: Как быстро исчезают посты. Как быстро исчезают посты.

это такая украинская интерпретация европейских ценностей... это такая украинская интерпретация европейских ценностей... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4218 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 11:36 Вкладчик1234 написав: А что там с неприкосновенностью? Отменили таким образом, что без согласия Рады депутана нельзя даже задержать на месте преступления?



Давайте перевыборы, это зрада!



Или Зеленский должен ветировать это творчество бешенного принтера А что там с неприкосновенностью? Отменили таким образом, что без согласия Рады депутана нельзя даже задержать на месте преступления?Давайте перевыборы, это зрада!Или Зеленский должен ветировать это творчество бешенного принтера

неприкосновенности по значимости проблем нет даже в первой двадцатке, но зато как она отвлекает внимание от более важных проблем... неприкосновенности по значимости проблем нет даже в первой двадцатке, но зато как она отвлекает внимание от более важных проблем... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4218 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4179418041814182> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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