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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4179418041814182 Додано: Суб 05 жов, 2019 11:43 Тракторист написав: неприкосновенности по значимости проблем нет даже в первой двадцатке, но зато как она отвлекает внимание от более важных проблем... неприкосновенности по значимости проблем нет даже в первой двадцатке, но зато как она отвлекает внимание от более важных проблем...

смотря откуда посмотреть.

это вообще основа, нет никакой касты неприкосновенных. ни судей, ни депутатов.

поставить точку, забыть и заниматься "двадцаткой" дальше. смотря откуда посмотреть.это вообще основа, нет никакой касты неприкосновенных. ни судей, ни депутатов.поставить точку, забыть и заниматься "двадцаткой" дальше. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14140 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1885 раз. Подякували: 4064 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 11:56 Согласование "формулы Штайнмайера" может превратиться как в поражение, так и победу Украины. Пока что нет никаких причин кричать "зрада". Такое мнение высказал дипломат Василий Филипчук, передает «Обозреватель». Он призвал воздержаться от эмоциональных оценок и руководствоваться фактами, а не информационными провокациями. По его прогнозам, результаты "покажет только история, лет через 10-20".

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"Поэтому очень рано давать эмоциональные оценки и "покупаться" на провокационные заявления Лаврова, Пушилина или кого угодно. Давайте исходить из того, что наш президент хочет урегулировать конфликт. И критично – но спокойно – оценивать те или иные предложения", – предложил он.

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По его словам, на данный момент президент Владимир Зеленский не может отойти от Минских соглашений, которые были согласованы в феврале 2015 года предыдущим главой украинского государства в присутствии руководителей Франции, Германии и России.

"От этого уже никуда не деться. Это – факт. Более того. Если эти соглашения в феврале 2015-го в Минске были политическими, то после решения Совета безопасности ООН через 5 дней они приобрели юридический характер", – отметил Филипчук. "И мы не можем сейчас отбросить Минские соглашения как такие, что нам не нравятся. А очевидно, что они нам не нравятся – мне лично они не нравятся. Но есть принцип в международных отношениях – если государство взяло на себя юридические обязательства, оно обязано их выполнять. Их можно дорабатывать, переделывать... Но отбросить их – очень-очень сложно. Практически невозможно" ...



Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10709352-diplomat-obyasnil-pochemu-net-prichin-krichat-zrada-iz-za-formuly-shtaynmayera.html Подробности читайте на УНИАН: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4281 раз. Подякували: 3976 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 12:08 Неприкосновенность депутатов - это еще не все. У нас в стране полно неприкосновенных и среди тех, о ком в законе ни слова.



Мажоры с деньгами, сбивающие людей не переходах и остановках - неприкосновенны (исключения составляют только самые резонансные кейсы вроде харьковского с 6-ю смертями).



Проворовавшиеся олигархи - тоже неприкосновенны. По крайней мере в Украине ни одной посадки не было. Австрия и США могут арестовывать фирташей, Украина - нет.



Т.н. активисты - еще одна каста неприкосновенных. Убийцы Стерненко и Медведько не просто гуляют на свободе, а еще и порицают действия законопослушных граждан, силой давят на политиков...



Так что депутаты - это только вершина айсберга. Начинать, вероятно, нужно с них. Но точно на этом не останавливаться. Неотвратимость наказания - первый приоритет любой демократии! zРадио

Повідомлень: 3719 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4179418041814182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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