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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4179418041814182
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:43

  Тракторист написав:неприкосновенности по значимости проблем нет даже в первой двадцатке, но зато как она отвлекает внимание от более важных проблем... ;)

смотря откуда посмотреть.
это вообще основа, нет никакой касты неприкосновенных. ни судей, ни депутатов.
поставить точку, забыть и заниматься "двадцаткой" дальше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:56

Согласование "формулы Штайнмайера" может превратиться как в поражение, так и победу Украины. Пока что нет никаких причин кричать "зрада". Такое мнение высказал дипломат Василий Филипчук, передает «Обозреватель». Он призвал воздержаться от эмоциональных оценок и руководствоваться фактами, а не информационными провокациями. По его прогнозам, результаты "покажет только история, лет через 10-20".
........
"Поэтому очень рано давать эмоциональные оценки и "покупаться" на провокационные заявления Лаврова, Пушилина или кого угодно. Давайте исходить из того, что наш президент хочет урегулировать конфликт. И критично – но спокойно – оценивать те или иные предложения", – предложил он.
...........
По его словам, на данный момент президент Владимир Зеленский не может отойти от Минских соглашений, которые были согласованы в феврале 2015 года предыдущим главой украинского государства в присутствии руководителей Франции, Германии и России.
"От этого уже никуда не деться. Это – факт. Более того. Если эти соглашения в феврале 2015-го в Минске были политическими, то после решения Совета безопасности ООН через 5 дней они приобрели юридический характер", – отметил Филипчук. "И мы не можем сейчас отбросить Минские соглашения как такие, что нам не нравятся. А очевидно, что они нам не нравятся – мне лично они не нравятся. Но есть принцип в международных отношениях – если государство взяло на себя юридические обязательства, оно обязано их выполнять. Их можно дорабатывать, переделывать... Но отбросить их – очень-очень сложно. Практически невозможно" ...


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10709352-diplomat-obyasnil-pochemu-net-prichin-krichat-zrada-iz-za-formuly-shtaynmayera.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:08

Неприкосновенность депутатов - это еще не все. У нас в стране полно неприкосновенных и среди тех, о ком в законе ни слова.

Мажоры с деньгами, сбивающие людей не переходах и остановках - неприкосновенны (исключения составляют только самые резонансные кейсы вроде харьковского с 6-ю смертями).

Проворовавшиеся олигархи - тоже неприкосновенны. По крайней мере в Украине ни одной посадки не было. Австрия и США могут арестовывать фирташей, Украина - нет.

Т.н. активисты - еще одна каста неприкосновенных. Убийцы Стерненко и Медведько не просто гуляют на свободе, а еще и порицают действия законопослушных граждан, силой давят на политиков...

Так что депутаты - это только вершина айсберга. Начинать, вероятно, нужно с них. Но точно на этом не останавливаться. Неотвратимость наказания - первый приоритет любой демократии!
zРадио
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