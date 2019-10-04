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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41804181418241834184> Додано: Суб 05 жов, 2019 12:08 Неприкосновенность депутатов - это еще не все. У нас в стране полно неприкосновенных и среди тех, о ком в законе ни слова.



Мажоры с деньгами, сбивающие людей не переходах и остановках - неприкосновенны (исключения составляют только самые резонансные кейсы вроде харьковского с 6-ю смертями).



Проворовавшиеся олигархи - тоже неприкосновенны. По крайней мере в Украине ни одной посадки не было. Австрия и США могут арестовывать фирташей, Украина - нет.



Т.н. активисты - еще одна каста неприкосновенных. Убийцы Стерненко и Медведько не просто гуляют на свободе, а еще и порицают действия законопослушных граждан, силой давят на политиков...



Так что депутаты - это только вершина айсберга. Начинать, вероятно, нужно с них. Но точно на этом не останавливаться. Неотвратимость наказания - первый приоритет любой демократии! zРадио

Повідомлень: 3722 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 12:42 Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.



Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.



- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?

- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним

- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания

- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицу



где всё-таки здесь блюющий смайлик ? Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13021 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3690 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 12:48 andrijk777 написав: detroytred написав: А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

Можливо це для вас прозвучить дико, але:

Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?

Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".

*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу. Можливо це для вас прозвучить дико, але:Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу.





Вот в этом вся суть обсуждений многими участниками ветки.

В сугубо взгляде с точки сиденья (себя или оппонента).

Вопрос рассматривался в плоскости страны-общества, а Вы о ...



Для развития страны, для объёма рынка (того малого, который есть, и необходимости увеличения) -- это негативно.

Объём рынка ... уровень производительности труда... Смит А.



С моей стороны не хаяние влады - мы ведь не на митинге)) и это не пропагандистская площадка. Мы тут обсуждаем ... между собой.



И если к пересичным у меня никаких вопросов (так как украинцы - трудолюбивый народ, предприимчивый. Что доказывается заробитчанами, айтишниками, спортсменами....), то качество судебной системы, исполнительной власти, законодательной --- мягко говоря, желает лучшего.



И никто!!! за власть имущих реформы не проведёт. Кроме них самих.

Пересичные решают свои проблемы - или заработками, или пофигизмом, или алкоголем, или...



Кстати, майданы - это тоже индикатор качества керування.

Также, как и выбор артиста (тоже своего рода майдан).



За меня не переживайте.

Я не личные-то проблемы обсуждаю)))

Как Вы попытались показать. Вот в этом вся суть обсуждений многими участниками ветки.В сугубо взгляде с точки сиденья (себя или оппонента).Вопрос рассматривался в плоскости страны-общества, а Вы о ...Для развития страны, для объёма рынка (того малого, который есть, и необходимости увеличения) -- это негативно.Объём рынка ... уровень производительности труда... Смит А.С моей стороны не хаяние влады - мы ведь не на митинге)) и это не пропагандистская площадка. Мы тут обсуждаем ... между собой.И если к пересичным у меня никаких вопросов (так как украинцы - трудолюбивый народ, предприимчивый. Что доказывается заробитчанами, айтишниками, спортсменами....), то качество судебной системы, исполнительной власти, законодательной --- мягко говоря, желает лучшего.И никто!!! за власть имущих реформы не проведёт. Кроме них самих.Пересичные решают свои проблемы - или заработками, или пофигизмом, или алкоголем, или...Кстати, майданы - это тоже индикатор качества керування.Также, как и выбор артиста (тоже своего рода майдан).За меня не переживайте.Я не личные-то проблемы обсуждаю)))Как Вы попытались показать. detroytred

Повідомлень: 22180 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 12:53 freeze написав: Глупенькая молодая самоуверенная девушка



- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?

- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним

- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания

- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицу



где всё-таки здесь блюющий смайлик ? - вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицугде всё-таки здесь блюющий смайлик ?

Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.

*Хіба в Росії б відповіли так: "Просто денег нет, но вы держитесь!". Така відповідь це взагалі вершина нахабства. Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.*Хіба в Росії б відповіли так: "Просто денег нет, но вы держитесь!". Така відповідь це взагалі вершина нахабства. andrijk777

Повідомлень: 1597 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 12:58 freeze написав: Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.



Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.



- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?

- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним

- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания

- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицу



где всё-таки здесь блюющий смайлик ? Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицугде всё-таки здесь блюющий смайлик ?



Смотрел. Тоже чуть в монитор не плюнул...



Руководство СН - не очень умные люди, судя по всему. Единственная светлая голова, Разумков, уже открестился от партии, поняв, какой там получился сброд...



Но почему, блин, нельзя просто запретить депутатам, не умеющим говорить публично, ходить по шоу и позорить партию?? Трускавца таким явно мало - им необходимо полноценное обучение. Пока же должны говорить 5-10 качественных спикеров, которые среди 250 депутатов, по счастью, есть! Смотрел. Тоже чуть в монитор не плюнул...Руководство СН - не очень умные люди, судя по всему. Единственная светлая голова, Разумков, уже открестился от партии, поняв, какой там получился сброд...Но почему, блин, нельзя просто запретить депутатам, не умеющим говорить публично, ходить по шоу и позорить партию?? Трускавца таким явно мало - им необходимо полноценное обучение. Пока же должны говорить 5-10 качественных спикеров, которые среди 250 депутатов, по счастью, есть! zРадио

Повідомлень: 3722 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 12:58 freeze написав: Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.



Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.



- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?

- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним

- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания

- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицу



где всё-таки здесь блюющий смайлик ? Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицугде всё-таки здесь блюющий смайлик ?

Как у меня всегда смеётся в таких случаях родич, подмечая - вот только в отношении своего кармана подобные проявляют чудеса благоразумия и смекалки.

А тут -- форточки))





Они тупо не хотят работать, выполнять свои обязанности.

Пересичного за такое отношение сразу бы ногой под зад и за дверь, за которой десятки желающих на место.

Ещё и за ущерб заплать заставят. Может и кратно.



С можновладцив же требовать некому.

Если требования не спускаются сверху вниз по цепочке.



Пока сами можновладци не получат стимула (хоть внутреннего, хоть внешнего) изменить своё отношение к своей работе, ситуация не изменится. Как у меня всегда смеётся в таких случаях родич, подмечая - вот только в отношении своего кармана подобные проявляют чудеса благоразумия и смекалки.А тут -- форточки))Они тупо не хотят работать, выполнять свои обязанности.Пересичного за такое отношение сразу бы ногой под зад и за дверь, за которой десятки желающих на место.Ещё и за ущерб заплать заставят. Может и кратно.С можновладцив же требовать некому.Если требования не спускаются сверху вниз по цепочке.Пока сами можновладци не получат стимула (хоть внутреннего, хоть внешнего) изменить своё отношение к своей работе, ситуация не изменится. detroytred

Повідомлень: 22180 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 12:59 ЛАД написав: detroytred написав: ........

1. Сто раз отвечал:

... ........1. Сто раз отвечал:... Да хоть тысячу!

Ничего не изменится.

Человек базируется на ошибочном (ложном) утверждении: " Любой чистильщик обуви может стать миллионером".

Ложь здесь в слове "любой".

Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Да хоть тысячу!Ничего не изменится.Человек базируется на ошибочном (ложном) утверждении: "чистильщик обуви может стать миллионером".Ложь здесь в слове "любой".Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)

1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?

Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи

2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?

Просто-треба створити ефективного власника

3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?

Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...

4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?

Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.



Таким чином

а - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себе

б - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)

в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)



Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?



ПС

У всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротують



Так що оповідання про умови- засуньте собі в ду.у

Умови створені

Якби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.

Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль. Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?Просто-треба створити ефективного власника3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.Таким чинома - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себеб - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?ПСУ всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротуютьТак що оповідання про умови- засуньте собі в ду.уУмови створеніЯкби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21489 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:04 andrijk777 написав: Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.

Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.



Ахаха. Ну, судя по качеству вашего контента на этом форуме, вы бы, действительно, ответили так же, как та молоденькая выскочка



Даже если Слуга и их Кабмин не видят (не хотят видеть) реальных путей снижения тарифов, есть десятки приемов полемики, в помощью которых можно обойти журналистские капканы, не подставив ни себя, ни команду Ахаха. Ну, судя по качеству вашего контента на этом форуме, вы бы, действительно, ответили так же, как та молоденькая выскочкаДаже если Слуга и их Кабмин не видят (не хотят видеть) реальных путей снижения тарифов, есть десятки приемов полемики, в помощью которых можно обойти журналистские капканы, не подставив ни себя, ни команду zРадио

Повідомлень: 3722 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:10 budivelnik написав: Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.

и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.

теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.

вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались. всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14141 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1885 раз. Подякували: 4064 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:12 ЛАД написав: detroytred написав: ........

1. Сто раз отвечал:

... ........1. Сто раз отвечал:...



Да хоть тысячу!

Ничего не изменится.

Человек базируется на ошибочном (ложном) утверждении: " Любой чистильщик обуви может стать миллионером".

Ложь здесь в слове "любой".

Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Да хоть тысячу!Ничего не изменится.Человек базируется на ошибочном (ложном) утверждении: "чистильщик обуви может стать миллионером".Ложь здесь в слове "любой".Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите.

Ошибка на порядок больше.

Человек считает, что все чистильщики обуви в реальном обществе могут стать миллионерами, стоит им только самим захотеть.



Но не хотят, собаки)))



Я сначала считал, что это такая маскировка усовершенствованным банальным - проблемы индейцев - проблемы лишь самих индейцев.

Но быстро стало ясно, что не маскировка. Убежденность.



Я никого не переубеждаю... Ошибка на порядок больше.Человек считает, что все чистильщики обуви в реальном обществе могут стать миллионерами, стоит им только самим захотеть.Но не хотят, собаки)))Я сначала считал, что это такая маскировка усовершенствованным банальным - проблемы индейцев - проблемы лишь самих индейцев.Но быстро стало ясно, что не маскировка. Убежденность.Я никого не переубеждаю... detroytred

Повідомлень: 22180 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41804181418241834184> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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