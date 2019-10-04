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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:15
"Развитие страны" це розвиток кожного окремого її громадянина
detroytred написав:
andrijk777 написав: detroytred написав:
А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.
Можливо це для вас прозвучить дико, але:
Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?
Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".
*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу.
Вот в этом вся суть обсуждений многими участниками ветки.
В сугубо взгляде с точки сиденья (себя или оппонента).
Вопрос рассматривался в плоскости страны-общества, а Вы о ...
Для развития страны, для объёма рынка (того малого, который есть, и необходимости увеличения) -- это негативно.
Объём рынка ... уровень производительности труда... Смит А.
С моей стороны не хаяние влады - мы ведь не на митинге)) и это не пропагандистская площадка. Мы тут обсуждаем ... между собой.
И если к пересичным у меня никаких вопросов (так как украинцы - трудолюбивый народ, предприимчивый. Что доказывается заробитчанами, айтишниками, спортсменами....), то качество судебной системы, исполнительной власти, законодательной --- мягко говоря, желает лучшего.
И никто!!! за власть имущих реформы не проведёт. Кроме них самих.
Пересичные решают свои проблемы - или заработками, или пофигизмом, или алкоголем, или...
Кстати, майданы - это тоже индикатор качества керування.
Также, как и выбор артиста (тоже своего рода майдан).
За меня не переживайте.
Я не личные-то проблемы обсуждаю)))
Как Вы попытались показать.
- що і хоче сказати вам Будівельник.
Але ви жили в СССР і продовжуєте там жити.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:19
budivelnik написав: ЛАД написав: detroytred написав:
........
1. Сто раз отвечал:
...
Да хоть тысячу!
Ничего не изменится.
Человек базируется на ошчибочном (ложном) утверждении: "Любой
чистильщик обуви может стать миллионером".
Ложь здесь в слове "любой".
Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите.
Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)
1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?
Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи
2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?
Просто-треба створити ефективного власника
3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?
Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...
4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?
Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.
Таким чином
а - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себе
б - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)
в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)
Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?
Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?
ПС
У всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротують
Так що оповідання про умови- засуньте собі в ду.у
Умови створені
Якби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.
Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль.
Ну это уже просто глупость. В кубе.
Суть которой в том, что украинский народ .... какой-то не такой.
И не было миллионов челноков, фазенд и т.д.))
И нет миллионов заробитчан, айтишников и пр.))
И в Польше можновладци создали такие же условия, как и украинские.
Зачем только стойко букофф ?
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:19
andrijk777 написав:
Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.
Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.
В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.
А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.
У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:22
Yuri_T написав: budivelnik написав:
Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?
Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?
всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.
и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.
теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.
вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались.
О, да тут у нас не один Атлант, расправивший плечи, а целых два? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом
А у второго? Я весь внимание...
PS: от дикого капитализма уже отказались даже его изобретатели. Поэтому и существуют на Западе реально работающие антимонопольные органы, прогрессивное налогообложение, фонды благосостояния и прочие инструменты выравнивания возможностей
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:26
andrijk777
Результат розвитку кожного окремо при халатном отношении власти к своим функциям за окошком.
Неудовлетворительный. В масштабах страны.
У меня же, хоть и жившего в СССР, вполне нормальный.
Совок к этому никоим боком.
Вы и Ко банально валите на папердныкив))) на совок.
Вы потерялись во времени.
Времена делай, что хочешь сам ... не то что в Европе, а даже в Украине прошли в 90-е.
Для результата необходима РАБОТА можновладцив.
Качественная.
Как в Европа.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:29
Yuri_T написав: budivelnik написав:
Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?
Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?
всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.
и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.
теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.
вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались.
Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?
Страхования и т.д.
Кто должен?
Или почему сами пересичные несовки))))) ещё это за можновладцив не сделали сами?
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:38
zРадио написав: Yuri_T написав: budivelnik написав:
Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?
Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?
всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.
и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.
теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.
вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались.
О, да тут у нас не один Атлант, расправивший плечи, а целых два? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом
А у второго? Я весь внимание...
PS: от дикого капитализма уже отказались даже его изобретатели. Поэтому и существуют на Западе реально работающие антимонопольные органы, прогрессивное налогообложение, фонды благосостояния и прочие инструменты выравнивания возможностей
Отож. Элементарное.
Люди не могут понять, что госрегулирование - это лишь инструмент.
И по-совковому считают, что исключительно негативный.
Как до Великой Депрессии в Штатах вмешательство в свободный рынок провозглашалось поиском коммунистической заразы и советов.
Только потом так обожглись, что приняли кейнсианство.
Теперь оптимальную точку нашли между Кейнсом и Фридменом.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:38
freeze написав: andrijk777 написав:
Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.
Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.
В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.
А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.
У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы.
Ось ви точно глупа людина.ЯКА МЕНІ РІЗНИЦЯ ЯК ПОЛІТИК ВІДПОВІДАЄ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ?
Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.
Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.
І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:42
andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав:
Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.
Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.
В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.
А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.
У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы.
Ось ви точно глупа людина.ЯКА МЕНІ РІЗНИЦЯ ЯК ПОЛІТИК ВІДПОВІДАЄ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ?
Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.
Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.
І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ.
Речь была не о Вас.
Это форум не рефлексий...
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detroytred
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:45
detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Да хоть тысячу!
Ничего не изменится.
Человек базируется на ошчибочном (ложном) утверждении: "Любой
чистильщик обуви может стать миллионером".
Ложь здесь в слове "любой".
Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите.
Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)
1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?
Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи
2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?
Просто-треба створити ефективного власника
3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?
Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...
4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?
Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.
Таким чином
а - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себе
б - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)
в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)
Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?
Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?
ПС
У всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротують
Так що оповідання про умови- засуньте собі в ду.у
Умови створені
Якби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.
Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль.
Ну это уже просто глупость. В кубе.
Суть которой в том, что украинский народ .... какой-то не такой.
И не было миллионов челноков, фазенд и т.д.))
И нет миллионов заробитчан, айтишников и пр.))
И в Польше можновладци создали такие же условия, как и украинские.
Зачем только стойко букофф ?
Тупість в кубі - це не розуміти що підприємництво це такий самий досвід як і в будь-якій іншій галузі
Діти військових - з більшою ймовірністю стануть військовими
артистів-артистами
селян-селянами
олігархів-олігархами
двірників-двірниками....
Проблема в тому.що в СРСР і перших 10 років незалежності України - підприємців як класу практично не було..
То якщо підроиємців мало - ясно що і в наступних покоління їх буде не достатньо
А якщо не достатньо економічно активних-то економічний розвиток буде програвати країнам в яких кількість економічно активних учасників-вища
Польща стартанула-бо навіть за часів совка там була маса приватних підприємців...
Тепер простий приклад
Мій старший працював у мене - 5 років , після цього зрозумів що підприємництво це не його і зараз регіональний по ЗУ в компанії з іноземним капіталом.Ймовірність того ,що у випадку проблем в Україні він покине Україну-досить висока,бо компанія в які він вже чогось досяг має представництва і за кордоном
Мій молодший також попрацювавши зі мною - вирішив ризикнути і.... барабанна дріб
а - я купив йому авто(400000 грн) з умовою що він його виплатить таксуючи ( при чому попередньо купив ліцензію і сам перевірив чи це можливо таксуючи два місяці по 12 годин в день на убері)
як багато двірників змогли б це зробити?
б - за два роки ,малий відбив авто і зрозумів що він заробив не 400000(вартість авто на момент покупки), а всього 200 000(вартість авто на момент закінчення відбивання)
в - так як в нього вже був власний ним зароблений капітал в 200 000 - я дав йому можливість починати керувати в кафе(вартість 1 млн,агов долярчик-чи розумієш тепер чому воно збиткове і чого я його утримував?)
За 2,5 роки , малий вже чогось навчився і починає керувати ефективно і самостійно (хоча моє око і підтримка в нього є)...
От і виходить
1 Спочатку потрібно щоб на випаленій совком пустелі- зявились маленькі підприємці (ніякі закони не пришвидшать їх створення,а якщо будуть поганими то навпаки затормозять)
Сьогоднішній про Єдиний податок-не тормозить ,а навпаки
а - відкриває перспективи
б - не обмежує
в - банкрутство не приводить до непоправних наслідків
2 Після того як зявиться перших 0,2 млн успішних - треба почекати поки підростуть їх діти(20 років) щоб ці 0,2 млн успішних перетворились в 0,2(перша хвиля батьки)+0,3(друга хвиля діти)=0,5 млн
Ще через 20 років зявиться третя хвиля в 0,5 млн (діти дітей ) і вкупі з першими 0,5 їх стане 1 млн....
Після цього почнеться стабільний розвиток,бо пустеля вже престане бути пустелею
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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