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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4181418241834184> Додано: Суб 05 жов, 2019 13:15 detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав: А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

А Вы останетесь в окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков и т.д. Лишь с малой долей активных граждан. Долей, которая недостаточна для РАЗВИТИЯ.

Можливо це для вас прозвучить дико, але:

Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?

Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".

*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу. Можливо це для вас прозвучить дико, але:Чим погано залишитись в "окружении пенсов, инвалидов, алкоголиков"?Якщо ви не в змозі витримати конкуренцію з нормальними, молодими, енергійними тоді, тоді можливо витримаєте конкуренцію з пенсами , інвалідами і алкоголіками. Самі станете депутатом і самі будете мати "на порядки большие возможности, чем иные".*а якщо ви самі є пенсом, то ваша "песенка спета". Можете тільки тут коменти строчити і хаяти владу.





Вот в этом вся суть обсуждений многими участниками ветки.

В сугубо взгляде с точки сиденья (себя или оппонента).

Вопрос рассматривался в плоскости страны-общества, а Вы о ...



Для развития страны, для объёма рынка (того малого, который есть, и необходимости увеличения) -- это негативно.

Объём рынка ... уровень производительности труда... Смит А.



С моей стороны не хаяние влады - мы ведь не на митинге)) и это не пропагандистская площадка. Мы тут обсуждаем ... между собой.



И если к пересичным у меня никаких вопросов (так как украинцы - трудолюбивый народ, предприимчивый. Что доказывается заробитчанами, айтишниками, спортсменами....), то качество судебной системы, исполнительной власти, законодательной --- мягко говоря, желает лучшего.



И никто!!! за власть имущих реформы не проведёт. Кроме них самих.

Пересичные решают свои проблемы - или заработками, или пофигизмом, или алкоголем, или...



Кстати, майданы - это тоже индикатор качества керування.

Также, как и выбор артиста (тоже своего рода майдан).



За меня не переживайте.

Я не личные-то проблемы обсуждаю)))

Как Вы попытались показать. Вот в этом вся суть обсуждений многими участниками ветки.В сугубо взгляде с точки сиденья (себя или оппонента).Вопрос рассматривался в плоскости страны-общества, а Вы о ...Для развития страны, для объёма рынка (того малого, который есть, и необходимости увеличения) -- это негативно.Объём рынка ... уровень производительности труда... Смит А.С моей стороны не хаяние влады - мы ведь не на митинге)) и это не пропагандистская площадка. Мы тут обсуждаем ... между собой.И если к пересичным у меня никаких вопросов (так как украинцы - трудолюбивый народ, предприимчивый. Что доказывается заробитчанами, айтишниками, спортсменами....), то качество судебной системы, исполнительной власти, законодательной --- мягко говоря, желает лучшего.И никто!!! за власть имущих реформы не проведёт. Кроме них самих.Пересичные решают свои проблемы - или заработками, или пофигизмом, или алкоголем, или...Кстати, майданы - это тоже индикатор качества керування.Также, как и выбор артиста (тоже своего рода майдан).За меня не переживайте.Я не личные-то проблемы обсуждаю)))Как Вы попытались показать.

"Развитие страны" це розвиток кожного окремого її громадянина - що і хоче сказати вам Будівельник.

Але ви жили в СССР і продовжуєте там жити. - що і хоче сказати вам Будівельник.Але ви жили в СССР і продовжуєте там жити. andrijk777

Повідомлень: 1597 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:19 budivelnik написав: ЛАД написав: detroytred написав: ........

1. Сто раз отвечал:

... ........1. Сто раз отвечал:... Да хоть тысячу!

Ничего не изменится.

Человек базируется на ошчибочном (ложном) утверждении: " Любой чистильщик обуви может стать миллионером".

Ложь здесь в слове "любой".

Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Да хоть тысячу!Ничего не изменится.Человек базируется на ошчибочном (ложном) утверждении: "чистильщик обуви может стать миллионером".Ложь здесь в слове "любой".Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)

1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?

Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи

2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?

Просто-треба створити ефективного власника

3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?

Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...

4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?

Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.



Таким чином

а - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себе

б - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)

в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)



Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?



ПС

У всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротують



Так що оповідання про умови- засуньте собі в ду.у

Умови створені

Якби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.

Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль. Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?Просто-треба створити ефективного власника3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.Таким чинома - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себеб - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?ПСУ всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротуютьТак що оповідання про умови- засуньте собі в ду.уУмови створеніЯкби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль.



Ну это уже просто глупость. В кубе.

Суть которой в том, что украинский народ .... какой-то не такой.

И не было миллионов челноков, фазенд и т.д.))

И нет миллионов заробитчан, айтишников и пр.))

И в Польше можновладци создали такие же условия, как и украинские.



Зачем только стойко букофф ? Ну это уже просто глупость. В кубе.Суть которой в том, что украинский народ .... какой-то не такой.И не было миллионов челноков, фазенд и т.д.))И нет миллионов заробитчан, айтишников и пр.))И в Польше можновладци создали такие же условия, как и украинские.Зачем только стойко букофф ? detroytred

Повідомлень: 22179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:19 andrijk777 написав: Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.

Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.



Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.



В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.

А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.



У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы. Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13021 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3690 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:22 Yuri_T написав: budivelnik написав: Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.

и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.

теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.

вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались. всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались.



О, да тут у нас не один Атлант, расправивший плечи, а целых два? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом А у второго? Я весь внимание...



PS: от дикого капитализма уже отказались даже его изобретатели. Поэтому и существуют на Западе реально работающие антимонопольные органы, прогрессивное налогообложение, фонды благосостояния и прочие инструменты выравнивания возможностей О, да тут у нас не один Атлант, расправивший плечи, а целых два? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домомА у второго? Я весь внимание...PS: от дикого капитализма уже отказались даже его изобретатели. Поэтому и существуют на Западе реально работающие антимонопольные органы, прогрессивное налогообложение, фонды благосостояния и прочие инструменты выравнивания возможностей zРадио

Повідомлень: 3722 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:26 andrijk777

Результат розвитку кожного окремо при халатном отношении власти к своим функциям за окошком.



Неудовлетворительный. В масштабах страны.

У меня же, хоть и жившего в СССР, вполне нормальный.



Совок к этому никоим боком.

Вы и Ко банально валите на папердныкив))) на совок.



Вы потерялись во времени.

Времена делай, что хочешь сам ... не то что в Европе, а даже в Украине прошли в 90-е.



Для результата необходима РАБОТА можновладцив.

Качественная.

Как в Европа. detroytred

Повідомлень: 22179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:29 Yuri_T написав: budivelnik написав: Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.

и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.

теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.

вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались. всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались.



Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?

Страхования и т.д.



Кто должен?

Или почему сами пересичные несовки))))) ещё это за можновладцив не сделали сами? Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?Страхования и т.д.Кто должен?Или почему сами пересичные несовки))))) ещё это за можновладцив не сделали сами? detroytred

Повідомлень: 22179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:38 zРадио написав: Yuri_T написав: budivelnik написав: Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?

всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.

и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.

теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.

вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались. всякие лады и остальная совкодрочерная шолупень до сих пор считают, что им должны.и потомков они себе подготовили под стать. долбаные яблочки от долбаных яблонек упали не далеко.теперь яблочки точно так же пудрят мозги уже внучкам ладов.вот у них-то, надеюсь, просветление и наступит. как бы лады не старались.



О, да тут у нас не один Атлант, расправивший плечи, а целых два? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом А у второго? Я весь внимание...



PS: от дикого капитализма уже отказались даже его изобретатели. Поэтому и существуют на Западе реально работающие антимонопольные органы, прогрессивное налогообложение, фонды благосостояния и прочие инструменты выравнивания возможностей О, да тут у нас не один Атлант, расправивший плечи, а целых два? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домомА у второго? Я весь внимание...PS: от дикого капитализма уже отказались даже его изобретатели. Поэтому и существуют на Западе реально работающие антимонопольные органы, прогрессивное налогообложение, фонды благосостояния и прочие инструменты выравнивания возможностей

Отож. Элементарное.



Люди не могут понять, что госрегулирование - это лишь инструмент.

И по-совковому считают, что исключительно негативный.





Как до Великой Депрессии в Штатах вмешательство в свободный рынок провозглашалось поиском коммунистической заразы и советов.

Только потом так обожглись, что приняли кейнсианство.



Теперь оптимальную точку нашли между Кейнсом и Фридменом. Отож. Элементарное.Люди не могут понять, что госрегулирование - это лишь инструмент.И по-совковому считают, что исключительно негативный.Как до Великой Депрессии в Штатах вмешательство в свободный рынок провозглашалось поиском коммунистической заразы и советов.Только потом так обожглись, что приняли кейнсианство.Теперь оптимальную точку нашли между Кейнсом и Фридменом. detroytred

Повідомлень: 22179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:38 freeze написав: andrijk777 написав: Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.

Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.



Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.



В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.

А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.



У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы. Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы.

Ось ви точно глупа людина.

ЯКА МЕНІ РІЗНИЦЯ ЯК ПОЛІТИК ВІДПОВІДАЄ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ?

Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.

Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.

І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ. Ось ви точно глупа людина.Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ. andrijk777

Повідомлень: 1597 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:42 andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав: Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.

Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.



Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.



В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.

А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.



У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы. Имхо, вы собственно не понимаете элементарного и сильно напоминаете очередной детский сад, политик никогда не нёс бы такую чушь как эта молодая говорящая голова.В говорящую голову не запрограммировали ответы на неудобные вопросы, поэтому голова начинает вспоминать хаотичные обрывки фраз из прошлого, Рева - украинцы много едят, голове сразу приходят в голову - украинцы много топят, поэтому мы не будем выполнять обещание.А раньше голова как думала происходит процесс отопления многоквартирных домов, когда давали такие обещания.У политиков много вариантов ответа на вопросы - задайте любой неудобный вопрос Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Путину, Меркель, и вы поймете как политики отвечают на неудобные вопросы.

Ось ви точно глупа людина.

ЯКА МЕНІ РІЗНИЦЯ ЯК ПОЛІТИК ВІДПОВІДАЄ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ?

Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.

Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.

І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ. Ось ви точно глупа людина.Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ.



Речь была не о Вас.





Это форум не рефлексий... Речь была не о Вас.Это форум не рефлексий... detroytred

Повідомлень: 22179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:45 detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Да хоть тысячу!

Ничего не изменится.

Человек базируется на ошчибочном (ложном) утверждении: " Любой чистильщик обуви может стать миллионером".

Ложь здесь в слове "любой".

Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Да хоть тысячу!Ничего не изменится.Человек базируется на ошчибочном (ложном) утверждении: "чистильщик обуви может стать миллионером".Ложь здесь в слове "любой".Тем не менее, человек в эту ложь верит и Вы его не переубедите. Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)

1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?

Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи

2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?

Просто-треба створити ефективного власника

3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?

Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...

4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?

Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.



Таким чином

а - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себе

б - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)

в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)



Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?

Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?



ПС

У всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротують



Так що оповідання про умови- засуньте собі в ду.у

Умови створені

Якби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.

Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль. Я ж не винуватий що совкофільна ідея зайняла весь мозок українських пенсіонерів(одного армійського другого харківського)1 Як проходить перехід від загальної соціалістичної власності до приватної?Той хто ближче був до корита-той і приватизував-на цьому виросли олігархи2 Як забрати в олігархів(+не ефективних керівників) власність?Просто-треба створити ефективного власника3 Як створити ефективного власника в середовищі де 100 років насаджувались соціалістично-комуністичні ідеї про спільну власність+приватна ініціатива в економіці - випалювалась розпеченим залізом?Просто - дати можливість якнайбільшій кількості людей проявити ініціативу і той хто доведе свою ефективність поступово скупить неефективних...4 Чи є створення Єдиного податку-інструментом який дозволяє будь-кому(навіть при стартових умовах двірника)-перетворитись у успішного бізнесмена?Так дає ,адже на протязі перших 15 років дії Єдиного податку-платежі по цьому податку були менші від платежів з мінімальної зарплати , а в останніх 5 років - платежі по єдиному такі самі як і платежі з мінімалки.Таким чинома - влада створила умови для всіх активних - можливість стати підприємцями без ризику для себеб - ризикнуло тільки 2 млн осіб (10% від працездатного населення)в - успішними стало 0,2 млн осіб(10% від ризикнувших , або 1% від працездатних)Хто винуватий в тому що 90%-навіть не ризикувало ,і 90% від ризикнувших-так і не добились успіху?Може тому що мозги в них не готові? а не тому що Держава щось не зробила?ПСУ всьому світі,після першого року праці-60% закриваються ,після другого-ще 30% банкротуютьТак що оповідання про умови- засуньте собі в ду.уУмови створеніЯкби населення не чекало манни небесної-а закотило рукава і користалось створеними умовами - у нас вже б була Польща.Поки 90% - навіть не взяли на аукціонній роздачі лотарейний квиток підприємства - до того часу шансів щось виграти(покращити своє життя) у них нуль. Ну это уже просто глупость. В кубе.

Суть которой в том, что украинский народ .... какой-то не такой.

И не было миллионов челноков, фазенд и т.д.))

И нет миллионов заробитчан, айтишников и пр.))

И в Польше можновладци создали такие же условия, как и украинские.



Зачем только стойко букофф ? Ну это уже просто глупость. В кубе.Суть которой в том, что украинский народ .... какой-то не такой.И не было миллионов челноков, фазенд и т.д.))И нет миллионов заробитчан, айтишников и пр.))И в Польше можновладци создали такие же условия, как и украинские.Зачем только стойко букофф ? Тупість в кубі - це не розуміти що підприємництво це такий самий досвід як і в будь-якій іншій галузі

Діти військових - з більшою ймовірністю стануть військовими

артистів-артистами

селян-селянами

олігархів-олігархами

двірників-двірниками....

Проблема в тому.що в СРСР і перших 10 років незалежності України - підприємців як класу практично не було..

То якщо підроиємців мало - ясно що і в наступних покоління їх буде не достатньо

А якщо не достатньо економічно активних-то економічний розвиток буде програвати країнам в яких кількість економічно активних учасників-вища

Польща стартанула-бо навіть за часів совка там була маса приватних підприємців...



Тепер простий приклад

Мій старший працював у мене - 5 років , після цього зрозумів що підприємництво це не його і зараз регіональний по ЗУ в компанії з іноземним капіталом.Ймовірність того ,що у випадку проблем в Україні він покине Україну-досить висока,бо компанія в які він вже чогось досяг має представництва і за кордоном

Мій молодший також попрацювавши зі мною - вирішив ризикнути і.... барабанна дріб

а - я купив йому авто(400000 грн) з умовою що він його виплатить таксуючи ( при чому попередньо купив ліцензію і сам перевірив чи це можливо таксуючи два місяці по 12 годин в день на убері)

як багато двірників змогли б це зробити?

б - за два роки ,малий відбив авто і зрозумів що він заробив не 400000(вартість авто на момент покупки), а всього 200 000(вартість авто на момент закінчення відбивання)

в - так як в нього вже був власний ним зароблений капітал в 200 000 - я дав йому можливість починати керувати в кафе(вартість 1 млн,агов долярчик-чи розумієш тепер чому воно збиткове і чого я його утримував?)

За 2,5 роки , малий вже чогось навчився і починає керувати ефективно і самостійно (хоча моє око і підтримка в нього є)...



От і виходить

1 Спочатку потрібно щоб на випаленій совком пустелі- зявились маленькі підприємці (ніякі закони не пришвидшать їх створення,а якщо будуть поганими то навпаки затормозять)

Сьогоднішній про Єдиний податок-не тормозить ,а навпаки

а - відкриває перспективи

б - не обмежує

в - банкрутство не приводить до непоправних наслідків

2 Після того як зявиться перших 0,2 млн успішних - треба почекати поки підростуть їх діти(20 років) щоб ці 0,2 млн успішних перетворились в 0,2(перша хвиля батьки)+0,3(друга хвиля діти)=0,5 млн

Ще через 20 років зявиться третя хвиля в 0,5 млн (діти дітей ) і вкупі з першими 0,5 їх стане 1 млн....

Після цього почнеться стабільний розвиток,бо пустеля вже престане бути пустелею Тупість в кубі - це не розуміти що підприємництво це такий самий досвід як і в будь-якій іншій галузіДіти військових - з більшою ймовірністю стануть військовимиартистів-артистамиселян-селянамиолігархів-олігархамидвірників-двірниками....Проблема в тому.що в СРСР і перших 10 років незалежності України - підприємців як класу практично не було..То якщо підроиємців мало - ясно що і в наступних покоління їх буде не достатньоА якщо не достатньо економічно активних-то економічний розвиток буде програвати країнам в яких кількість економічно активних учасників-вищаПольща стартанула-бо навіть за часів совка там була маса приватних підприємців...Тепер простий прикладМій старший працював у мене - 5 років , після цього зрозумів що підприємництво це не його і зараз регіональний по ЗУ в компанії з іноземним капіталом.Ймовірність того ,що у випадку проблем в Україні він покине Україну-досить висока,бо компанія в які він вже чогось досяг має представництва і за кордономМій молодший також попрацювавши зі мною - вирішив ризикнути і.... барабанна дріба - я купив йому авто(400000 грн) з умовою що він його виплатить таксуючи ( при чому попередньо купив ліцензію і сам перевірив чи це можливо таксуючи два місяці по 12 годин в день на убері)як багато двірників змогли б це зробити?б - за два роки ,малий відбив авто і зрозумів що він заробив не 400000(вартість авто на момент покупки), а всього 200 000(вартість авто на момент закінчення відбивання)в - так як в нього вже був власний ним зароблений капітал в 200 000 - я дав йому можливість починати керувати в кафе(вартість 1 млн,агов долярчик-чи розумієш тепер чому воно збиткове і чого я його утримував?)За 2,5 роки , малий вже чогось навчився і починає керувати ефективно і самостійно (хоча моє око і підтримка в нього є)...От і виходить1 Спочатку потрібно щоб на випаленій совком пустелі- зявились маленькі підприємці (ніякі закони не пришвидшать їх створення,а якщо будуть поганими то навпаки затормозять)Сьогоднішній про Єдиний податок-не тормозить ,а навпакиа - відкриває перспективиб - не обмежуєв - банкрутство не приводить до непоправних наслідків2 Після того як зявиться перших 0,2 млн успішних - треба почекати поки підростуть їх діти(20 років) щоб ці 0,2 млн успішних перетворились в 0,2(перша хвиля батьки)+0,3(друга хвиля діти)=0,5 млнЩе через 20 років зявиться третя хвиля в 0,5 млн (діти дітей ) і вкупі з першими 0,5 їх стане 1 млн....Після цього почнеться стабільний розвиток,бо пустеля вже престане бути пустелею в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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