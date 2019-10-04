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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4181418241834184 Додано: Суб 05 жов, 2019 13:52 ЛАД написав: есть принцип в международных отношениях – если государство взяло на себя юридические обязательства, оно обязано их выполнять. Их можно дорабатывать, переделывать... Но отбросить их – очень-очень сложно. Практически невозможно" ...



Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10709352-diplomat-obyasnil-pochemu-net-prichin-krichat-zrada-iz-za-formuly-shtaynmayera.html Подробности читайте на УНИАН:

так хай тоді зеля розкручує тему будапешта а не мінська. так хай тоді зеля розкручує тему будапешта а не мінська. mephala Повідомлень: 5581 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:53 zРадио написав: У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом А у второго? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домомА у второго? Як думаєш

Який критерій твоєї необхідності суспільству?

Я знаю тільки один абсолютний для всіх

Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

А продаю я на вулиці чи ти сидиш на грантах в ольгіно - це вже не важливо.

Правда є один нюанс

Якщо мені платять українці а тобі росіяни - то ти не те що не потрібний українцям-ти взагалі персона нон-грата... і твоя присутність тут це просто недопрацьовка СБУ. Як думаєшЯкий критерій твоєї необхідності суспільству?Я знаю тільки один абсолютний для всіхЯкщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...А продаю я на вулиці чи ти сидиш на грантах в ольгіно - це вже не важливо.Правда є один нюансЯкщо мені платять українці а тобі росіяни - то ти не те що не потрібний українцям-ти взагалі персона нон-грата... і твоя присутність тут це просто недопрацьовка СБУ. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21489 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:54 [budivelnik[/b]

Вашу *теорию* не знали, например, китайцы.



Люди очень пластичны.

И перестраиваются довольно быстро.



Я о том Вам и толкую, что можновладци могут и обязаны СВОИМИ действиями влиять на скорость изменений.



Я конечно понимаю, что для ларька и торговли горилкою нужно иметь корни)))))



Пример, как дети не военных и не врачей становятся ими -- масса.

Вы потерялись во времени...

Процессы идут очень быстро. detroytred

Повідомлень: 22181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 13:57 andrijk777 написав: Ось ви точно глупа людина.

ЯКА МЕНІ РІЗНИЦЯ ЯК ПОЛІТИК ВІДПОВІДАЄ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ?

Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.

Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.

І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ. Ось ви точно глупа людина.ЯКА МЕНІ РІЗНИЦЯ ЯК ПОЛІТИК ВІДПОВІДАЄ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ?Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ.



Так сразу чувствуется в вас задатки политика, вам про Фому, вы про Ерёму.

Прямо вы кандидат в первую пятёрку Слуги народа, не меньше. По крайней мере вместо этой девушки будете бегать по ток-шоу и отвечать на вопросы, почему не надо выполнять свои предвыборные обещания. Так сразу чувствуется в вас задатки политика, вам про Фому, вы про Ерёму.Прямо вы кандидат в первую пятёрку Слуги народа, не меньше. По крайней мере вместо этой девушки будете бегать по ток-шоу и отвечать на вопросы, почему не надо выполнять свои предвыборные обещания. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13022 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3690 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 14:38 budivelnik написав: zРадио написав: У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом А у второго? У одного, знаю, магазин ларькового типа под домомА у второго? Як думаєш

Який критерій твоєї необхідності суспільству?

Я знаю тільки один абсолютний для всіх

Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

А продаю я на вулиці чи ти сидиш на грантах в ольгіно - це вже не важливо.

Правда є один нюанс

Якщо мені платять українці а тобі росіяни - то ти не те що не потрібний українцям-ти взагалі персона нон-грата... і твоя присутність тут це просто недопрацьовка СБУ. Як думаєшЯкий критерій твоєї необхідності суспільству?Я знаю тільки один абсолютний для всіхЯкщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...А продаю я на вулиці чи ти сидиш на грантах в ольгіно - це вже не важливо.Правда є один нюансЯкщо мені платять українці а тобі росіяни - то ти не те що не потрібний українцям-ти взагалі персона нон-грата... і твоя присутність тут це просто недопрацьовка СБУ.



Хамло и брехло снова за свое - оскорбления, додумки, пугачки. Я работаю в украинской дочке западной корпорации. Не рядовым сотрудником. Не вижу смысла повторять.



Частным бизнесом, действительно, не занимаюсь. И с владельцами средних и крупных предприятий, действительно, потягаться не могу. Однако произвожу продукта и плачу налогов уж точно больше владельца ларька!



Да, и гражданскую позицию занимаю государственно-образующую, поднимая актуальные проблемы, замалчиваемые властью и ее прислугой, которые от того не становятся менее актуальными!



А вот какую общественную пользу несет ретранслятор пропаганды budivelnik, сказать тяжело. В дополнение к этому, он еще своей невоспитанностью и нетерпимостью позорит Западную Украину в лице читателей из других регионов страны. Формирует ошибочное понимание о ксенофобских убеждениях местного населения... Вот уж где действительно присутствует недоработка СБУ, так это в поимке разжигателей внутринациональной вражды, прикрывающихся псевдо-патриотическими лозунгами! Хамло и брехло снова за свое - оскорбления, додумки, пугачки. Я работаю в украинской дочке западной корпорации. Не рядовым сотрудником. Не вижу смысла повторять.Частным бизнесом, действительно, не занимаюсь. И с владельцами средних и крупных предприятий, действительно, потягаться не могу. Однако произвожу продукта и плачу налогов уж точно больше владельца ларька!Да, и гражданскую позицию занимаю государственно-образующую, поднимая актуальные проблемы, замалчиваемые властью и ее прислугой, которые от того не становятся менее актуальными!А вот какую общественную пользу несет ретранслятор пропаганды budivelnik, сказать тяжело. В дополнение к этому, он еще своей невоспитанностью и нетерпимостью позорит Западную Украину в лице читателей из других регионов страны. Формирует ошибочное понимание о ксенофобских убеждениях местного населения... Вот уж где действительно присутствует недоработка СБУ, так это в поимке разжигателей внутринациональной вражды, прикрывающихся псевдо-патриотическими лозунгами! zРадио

Повідомлень: 3724 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 14:43 budivelnik написав: Який критерій твоєї необхідності суспільству?

Я знаю тільки один абсолютний для всіх

Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

. Який критерій твоєї необхідності суспільству?Я знаю тільки один абсолютний для всіхЯкщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))



Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.



Универсальный))



Вот откуда Вы подобное берёте?!





Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения. Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.Универсальный))Вот откуда Вы подобное берёте?!Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения. detroytred

Повідомлень: 22181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 14:52 freeze написав: Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.



Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.



- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?

- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним

- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания

- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицу



где всё-таки здесь блюющий смайлик ? Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицугде всё-таки здесь блюющий смайлик ?

украинские политики это не род деятельности, а диагноз... украинские политики это не род деятельности, а диагноз... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4219 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:09 detroytred написав: budivelnik написав: Який критерій твоєї необхідності суспільству?

Я знаю тільки один абсолютний для всіх

Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

. Який критерій твоєї необхідності суспільству?Я знаю тільки один абсолютний для всіхЯкщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))



Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.



Универсальный))



Вот откуда Вы подобное берёте?!





Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения. Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.Универсальный))Вот откуда Вы подобное берёте?!Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения.



budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...



Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так... budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так... zРадио

Повідомлень: 3724 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:14 detroytred написав: Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?

Страхования и т.д.

Кто должен?

Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?Страхования и т.д.Кто должен?

за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.

а вот о фондовом рынке можно поговорить.

первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.

чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.

теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.

это - реальность. и здесь не создашь по мановению.

я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.

это всё имхо, можно даже не комментировать. за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.а вот о фондовом рынке можно поговорить.первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.это - реальность. и здесь не создашь по мановению.я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.это всё имхо, можно даже не комментировать. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14142 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1885 раз. Подякували: 4064 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:19 Нью-Васюки Гончарука

https://zn.ua/macrolevel/nyu-vasyuki-goncharuka-331766_.html Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9436 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6297 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4181418241834184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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