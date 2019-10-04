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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:52
так хай тоді зеля розкручує тему будапешта а не мінська.
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mephala
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:53
zРадио написав:
У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом
А у второго?
Як думаєш
Який критерій твоєї необхідності суспільству?
Я знаю тільки один абсолютний для всіх
Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...
А продаю я на вулиці чи ти сидиш на грантах в ольгіно - це вже не важливо.
Правда є один нюанс
Якщо мені платять українці а тобі росіяни - то ти не те що не потрібний українцям-ти взагалі персона нон-грата... і твоя присутність тут це просто недопрацьовка СБУ.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:54
[budivelnik[/b]
Вашу *теорию* не знали, например, китайцы.
Люди очень пластичны.
И перестраиваются довольно быстро.
Я о том Вам и толкую, что можновладци могут и обязаны СВОИМИ действиями влиять на скорость изменений.
Я конечно понимаю, что для ларька и торговли горилкою нужно иметь корни)))))
Пример, как дети не военных и не врачей становятся ими -- масса.
Вы потерялись во времени...
Процессы идут очень быстро.
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detroytred
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:57
andrijk777 написав:
Ось ви точно глупа людина.
ЯКА МЕНІ РІЗНИЦЯ ЯК ПОЛІТИК ВІДПОВІДАЄ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ?
Я ту програму не дивився і дивитись не хочу.
Але Меркель від тої дівчини відрізняється тим, що Меркель обіцяє і робить, а вона обіцяє і не робить. Ось і все.
І не ставте Тимошенко і Меркель в один ряд. Від того що Тимошенко вміє відповідати на незручні питання, мені ні холодно ні жарко. Тимошенко поганий політик бо вона НЕ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ.
Так сразу чувствуется в вас задатки политика, вам про Фому, вы про Ерёму.
Прямо вы кандидат в первую пятёрку Слуги народа, не меньше. По крайней мере вместо этой девушки будете бегать по ток-шоу и отвечать на вопросы, почему не надо выполнять свои предвыборные обещания.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:38
budivelnik написав: zРадио написав:
У одного, знаю, магазин ларькового типа под домом
А у второго?
Як думаєш
Який критерій твоєї необхідності суспільству?
Я знаю тільки один абсолютний для всіх
Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...
А продаю я на вулиці чи ти сидиш на грантах в ольгіно - це вже не важливо.
Правда є один нюанс
Якщо мені платять українці а тобі росіяни - то ти не те що не потрібний українцям-ти взагалі персона нон-грата... і твоя присутність тут це просто недопрацьовка СБУ.
Хамло и брехло снова за свое - оскорбления, додумки, пугачки. Я работаю в украинской дочке западной корпорации. Не рядовым сотрудником. Не вижу смысла повторять.
Частным бизнесом, действительно, не занимаюсь. И с владельцами средних и крупных предприятий, действительно, потягаться не могу. Однако произвожу продукта и плачу налогов уж точно больше владельца ларька!
Да, и гражданскую позицию занимаю государственно-образующую, поднимая актуальные проблемы, замалчиваемые властью и ее прислугой, которые от того не становятся менее актуальными!
А вот какую общественную пользу несет ретранслятор пропаганды budivelnik, сказать тяжело. В дополнение к этому, он еще своей невоспитанностью и нетерпимостью позорит Западную Украину в лице читателей из других регионов страны. Формирует ошибочное понимание о ксенофобских убеждениях местного населения... Вот уж где действительно присутствует недоработка СБУ, так это в поимке разжигателей внутринациональной вражды, прикрывающихся псевдо-патриотическими лозунгами!
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zРадио
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:43
budivelnik написав:
Який критерій твоєї необхідності суспільству?
Я знаю тільки один абсолютний для всіх
Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...
.
Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))
Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.
Универсальный))
Вот откуда Вы подобное берёте?!
Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения.
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detroytred
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:52
freeze написав:
Ток-шоу, где выступала пятый номер в списке Слуги.
Как такие люди туда попали? Жесть. Глупенькая молодая самоуверенная девушка, которая судя по биографии всю свою недолгую сознательную жизнь прожигала гранты, сильно напоминающая комсомольскую активистку 50-х годов по риторике и развитию головного мозга.
- вопрос к ней - Вы обещали в предвыборной компании снизить тарифы, почему вы сейчас передумали ?
- а почему вопрос к нам, тарифы подняли в уряде Порошенко, так что претензии к ним
- так вы сейчас уряд, пришло время выполнять предвыборные обещания
- как мы можем снизить тарифы, когда население форточки не закрывает и отапливаем улицу
где всё-таки здесь блюющий смайлик ?
украинские политики это не род деятельности, а диагноз...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:09
detroytred написав: budivelnik написав:
Який критерій твоєї необхідності суспільству?
Я знаю тільки один абсолютний для всіх
Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...
.
Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))
Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.
Универсальный))
Вот откуда Вы подобное берёте?!
Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения.
budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...
Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так...
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zРадио
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:14
detroytred написав:
Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?
Страхования и т.д.
Кто должен?
за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.
а вот о фондовом рынке можно поговорить.
первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.
чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.
теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.
это - реальность. и здесь не создашь по мановению.
я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.
это всё имхо, можно даже не комментировать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:19
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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