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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41834184418541864187> Додано: Суб 05 жов, 2019 15:29 Yuri_T написав: detroytred написав: Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?

Страхования и т.д.

Кто должен?

Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?Страхования и т.д.Кто должен?

за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.

а вот о фондовом рынке можно поговорить.

первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.

чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.

теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.

это - реальность. и здесь не создашь по мановению.

я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.

это всё имхо, можно даже не комментировать. за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.а вот о фондовом рынке можно поговорить.первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.это - реальность. и здесь не создашь по мановению.я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.это всё имхо, можно даже не комментировать.

Спасибо. Очень толково и информативно.



Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.



Ведь даже самый грубый пример -- без Иисуса бродили бы намного больше лет. И то неизвестно к чему бы пришли.





Когда можновладци самоустраняются от качественного выполнения имеем от ЗЕ и до Майдана.

И в таком состоянии можно пребывать долго.

В то время, как другие общества убегают вперёд.

Да ещё и свои ресурсы тают. Спасибо. Очень толково и информативно.Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.Ведь даже самый грубый пример -- без Иисуса бродили бы намного больше лет. И то неизвестно к чему бы пришли.Когда можновладци самоустраняются от качественного выполнения имеем от ЗЕ и до Майдана.И в таком состоянии можно пребывать долго.В то время, как другие общества убегают вперёд.Да ещё и свои ресурсы тают. detroytred

Повідомлень: 22188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:33 zРадио написав: detroytred написав: budivelnik написав: Який критерій твоєї необхідності суспільству?

Я знаю тільки один абсолютний для всіх

Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

. Який критерій твоєї необхідності суспільству?Я знаю тільки один абсолютний для всіхЯкщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))



Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.



Универсальный))



Вот откуда Вы подобное берёте?!





Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения. Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.Универсальный))Вот откуда Вы подобное берёте?!Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения.



budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...



Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так... budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так...

Не понимаю одного -- ведь был же этап 90-х.

Уже прошли. Исчерпали.

И теперь, как средство, видеть исчерпашееся???

Когда вокруг полно примеров успешных велосипедов, двигающих вперёд. Не понимаю одного -- ведь был же этап 90-х.Уже прошли. Исчерпали.И теперь, как средство, видеть исчерпашееся???Когда вокруг полно примеров успешных велосипедов, двигающих вперёд. detroytred

Повідомлень: 22188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:35 Дословно: "Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса".



В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий.

Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Московией всех украинских территорий".



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/5/7228213/ detroytred

Повідомлень: 22188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:35 Кесарю кесарево!



detroytred написав: Дословно: "Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса".



В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий.

Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Московией всех украинских территорий".



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/5/7228213/



Ось яскравий приклад втрати монополії держави на застосування сили. Раніше б четвертували за повстання на суверена, а зараз відчувають слабкість. Якщо всередині кесар не авторитет, слабкий, то зовнішня агресія - питання часу. Кальоним залізом і кров'ю кесар повинен тримати порядок. Тримати в руках булаву, чи корону, як помазанник Божий! Про що мова? Головна мета держави, будь якої - силове забезпечення порядку. Порядок диктує той, в кого сила і монополія на її застосування. Місія кесаря залізною рукою тримати СВІЙ порядок. Демократія - це утопія. Але для того, щоб піддані мали ілюзію свободи, були придумані демократичні інститути, законодавство. Але все це примара. Контролює все той, в кого сила. Притання лише в тому, яке підгрунтя цієї сили і яку мету ставить кесар? Ця мета може полягати в забезпеченні процвітання більшості підданих, або вузького кола наближених осіб. Тому головне, які ідеї і наміри йдуть з серця кесаря? Яка його мрія і амбіція? Якщо кесар амбітний, то він творить міцну державу і націю. Якщо кесар лише барига, який не ставить перед собою амбітних планів, то влада такого кесаря приречена на знищення, бо навкруги є кесарі з амбітнішими планами, які не обмежуються зароблянням бабла, а ставлять іраціональні цілі. Приклад - той самий пуйло. Ось ідея - збирач руських земель, відновлення імперії. Загарбав Крим і Донбас. І нічого цій силі не можна протиставити, бо сила є силою, а не безсиллям. Можна по різному ставитися, але людина має іраціональну ідею, бачить в цьому власну місію. Тому ще раз наполягаю на той тезі, що нам бракує справжньої національної еліти, яка розуміє, що таке держава і нація, яка може приймати рішення, дійсно як суверенна держава, бути суб'єктом, а не об'єктом геополітики.Ось яскравий приклад втрати монополії держави на застосування сили. Раніше б четвертували за повстання на суверена, а зараз відчувають слабкість. Якщо всередині кесар не авторитет, слабкий, то зовнішня агресія - питання часу. Кальоним залізом і кров'ю кесар повинен тримати порядок. Тримати в руках булаву, чи корону, як помазанник Божий! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 15:43, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26800 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:37 detroytred написав: budivelnik написав: Який критерій твоєї необхідності суспільству?

Я знаю тільки один абсолютний для всіх

Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

. Який критерій твоєї необхідності суспільству?Я знаю тільки один абсолютний для всіхЯкщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя... Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас)) Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас)) Сумніватись будь-хто може скільки завгодно

Я просто трошки модернізую формулу

Якщо від заняття легальною діяльністю людина отримує більше ніж інша.яка також займається легальною діяльністю - то рівно на стільки на скільки(у скільки) разів більше цій людині приносять інші учасники суспільного життя-на стільки діяльність цієї людини більш необхідна цим учасникам.



І все-ніяких наркобаронів і чиновників казнокрадів..



Тепер на рахунок підприємництва

1 ЧЯим більше буде підприємців-тим стабільніше і краще життя в Державі-аксіома яка не потребує доведень

2 Підприємництвом займається до 30% населення( в Україні до 5% на сьогодні)

3 Підприємець-це стиль життя і мислення

Якщо найманий може позволити собі витрачати все що заробив... і не думати про доцільність покращення виробничих фондів на яких працює

Підприємець повинен

а - заробляти більше

б - витрачати менше

4 Для нормального життя потрібно щоб підприємництво працювало в Державі як мінімум 4 покоління....

Пояснення просте

а - Я наприклад підприємець в першому поколінні,мені постійно не вистарчає коштів на розвиток як підприємства так і покращення власного життя( у відповідності до зробленого - якщо зробив у рази більше - значить маєш право на життя у рази краще)

Станом на сьогодні в мене планів на кілька мільйонів гривень

в - різницю між заробленим і витраченим вкладати в розвиток підприємства.

б - мій син стартуючи не з нуля -економить 20 років свого життя(грубо скажемо час який я вкладав у розвиток перший мільйон) - тому має можливість не тільки розвинути по максимуму бізнес,а й добре пожити додаткових 10 років

в - його діти як на мене зможуть починати жити відразу , просто працюючи на власних бізнесах-без потреб обмежувати себе в споживанні (бо на розвиток бізнесу буде генерувати сам бізнес)

5 Таким чином,приблизно через 50 років від початку змін(які почались в 1990 ) в країні будуть

а - бізнеси які генерують кошти достатні для їх розширення

б - активні люди з мізками підприємців які не будуть обмежувати своє споживання щоб мати кошти на розширення бізнесів(як вказував вище ці кошти згенерують самі бізнеси)

в - велика кількість надлишкових капіталів.наявність яких створить додаткові робочі місця в сфері послуг... які зможуть зайняти люди не здатні бути підприємцями в виробничих галузях. Сумніватись будь-хто може скільки завгодноЯ просто трошки модернізую формулуЯкщо від заняття легальною діяльністю людина отримує більше ніж інша.яка також займається легальною діяльністю - то рівно на стільки на скільки(у скільки) разів більше цій людині приносять інші учасники суспільного життя-на стільки діяльність цієї людини більш необхідна цим учасникам.І все-ніяких наркобаронів і чиновників казнокрадів..Тепер на рахунок підприємництва1 ЧЯим більше буде підприємців-тим стабільніше і краще життя в Державі-аксіома яка не потребує доведень2 Підприємництвом займається до 30% населення( в Україні до 5% на сьогодні)3 Підприємець-це стиль життя і мисленняЯкщо найманий може позволити собі витрачати все що заробив... і не думати про доцільність покращення виробничих фондів на яких працюєПідприємець повинена - заробляти більшеб - витрачати менше4 Для нормального життя потрібно щоб підприємництво працювало в Державі як мінімум 4 покоління....Пояснення простеа - Я наприклад підприємець в першому поколінні,мені постійно не вистарчає коштів на розвиток як підприємства так і покращення власного життя( у відповідності до зробленого - якщо зробив у рази більше - значить маєш право на життя у рази краще)Станом на сьогодні в мене планів на кілька мільйонів гривеньв - різницю між заробленим і витраченим вкладати в розвиток підприємства.б - мій син стартуючи не з нуля -економить 20 років свого життя(грубо скажемо час який я вкладав у розвиток перший мільйон) - тому має можливість не тільки розвинути по максимуму бізнес,а й добре пожити додаткових 10 роківв - його діти як на мене зможуть починати жити відразу , просто працюючи на власних бізнесах-без потреб обмежувати себе в споживанні (бо на розвиток бізнесу буде генерувати сам бізнес)5 Таким чином,приблизно через 50 років від початку змін(які почались в 1990 ) в країні будутьа - бізнеси які генерують кошти достатні для їх розширенняб - активні люди з мізками підприємців які не будуть обмежувати своє споживання щоб мати кошти на розширення бізнесів(як вказував вище ці кошти згенерують самі бізнеси)в - велика кількість надлишкових капіталів.наявність яких створить додаткові робочі місця в сфері послуг... які зможуть зайняти люди не здатні бути підприємцями в виробничих галузях. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21493 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:42 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Нью-Васюки Гончарука

https://zn.ua/macrolevel/nyu-vasyuki-goncharuka-331766_.html



Самая абсурдная и идиотская программа правительства на моей памяти.

Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой, там нет никаких механизмов и конкретных шагов.

Там просто мотивационное самовнушение.

Напомнило мне утренние построения в конце 90-х работников так называемой канадской компании, кто помнит этих молодых людей, втюхивающих на улицах уникальные ножи, книжки и тд.

Они с утра собирались в круг возле моего офиса и яростно кричали хором - Мы сегодня продадим много ножей, а потом возбужденные разбегались по улицам продавать ножи. Самая абсурдная и идиотская программа правительства на моей памяти.Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой, там нет никаких механизмов и конкретных шагов.Там просто мотивационное самовнушение.Напомнило мне утренние построения в конце 90-х работников так называемой канадской компании, кто помнит этих молодых людей, втюхивающих на улицах уникальные ножи, книжки и тд.Они с утра собирались в круг возле моего офиса и яростно кричали хором - Мы сегодня продадим много ножей, а потом возбужденные разбегались по улицам продавать ножи. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13023 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3690 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:44 detroytred написав: Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.

Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.

я очень хотел бы согласиться, но не получается.

в теории да, но, на практике, не получается.

если с помощью НЛП олигарх, или группа олигархов, желающие отжать от монополии такого же олигарха и установить свою, получают 73% голосов и приводят к власти своего ставленника, то сколько должно пройти времени, чтобы голосующая масса перестала быть массой?

и что должно случиться, чтобы ставленники олигархов развернулись к ним задом и сделали всё, чтобы убрать монополию и, вместе с этим, пустить кровь в обескровленную систему? я очень хотел бы согласиться, но не получается.в теории да, но, на практике, не получается.если с помощью НЛП олигарх, или группа олигархов, желающие отжать от монополии такого же олигарха и установить свою, получают 73% голосов и приводят к власти своего ставленника, то сколько должно пройти времени, чтобы голосующая масса перестала быть массой?и что должно случиться, чтобы ставленники олигархов развернулись к ним задом и сделали всё, чтобы убрать монополию и, вместе с этим, пустить кровь в обескровленную систему? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14144 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1885 раз. Подякували: 4064 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:46 Re: Політичні дискусії zРадио написав: budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...



Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так... budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так... 1 На рахунок субсидій

Я б їх не відмінив а замінив

Субсидії може отримати хто хоче ,за рахунок того ,що в момент переходу власності на майно від субсидійоотримувача до спадкоємців-спадкоємці повинні компенсувати Державі виплачені на це майно субсидії

2 Про бесплатну школу чи швидку допомогу-ти в черговий раз збрехав видаючи свої фобії за мої дописи

3 Лікарняні- навіть зараз перших 5 днів лікарняних виплачує підприємство , а тільки наступні виплачуються фондами, які наповнюються відчисленнями з заробітної плати працівників підприємств...

Як на мене

а чому не створити лікарняний фонд в межах підприємства і нехай туди йдуть кошти працюючих на цьому підприємстві (при чому розмір відсотків виплат визначають угодою самі підприємства з своїми працівниками )

Таким чином працівники кровно зацікавлені не хворіти+чим більші відчислення від них і чим менше хворіє на підприємстві-тим більший розмір допомоги за кожен день хвороби...

4 Антимонопольне законодавство.

а м-воно є зараз

б - воно все одно не працює

Питання

А толк від того що щось є,але при цьому не працює - є? 1 На рахунок субсидійЯ б їх не відмінив а замінивСубсидії може отримати хто хоче ,за рахунок того ,що в момент переходу власності на майно від субсидійоотримувача до спадкоємців-спадкоємці повинні компенсувати Державі виплачені на це майно субсидії2 Про бесплатну школу чи швидку допомогу-ти в черговий раз збрехав видаючи свої фобії за мої дописи3 Лікарняні- навіть зараз перших 5 днів лікарняних виплачує підприємство , а тільки наступні виплачуються фондами, які наповнюються відчисленнями з заробітної плати працівників підприємств...Як на менеа чому не створити лікарняний фонд в межах підприємства і нехай туди йдуть кошти працюючих на цьому підприємстві (при чому розмір відсотків виплат визначають угодою самі підприємства з своїми працівниками )Таким чином працівники кровно зацікавлені не хворіти+чим більші відчислення від них і чим менше хворіє на підприємстві-тим більший розмір допомоги за кожен день хвороби...4 Антимонопольне законодавство.а м-воно є заразб - воно все одно не працюєПитанняА толк від того що щось є,але при цьому не працює - є? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21493 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:49 В селянина можна відібрати врожай, робітнику не заплатити, підприємцю Будівельнику спалити його харчевню. Сила є силою. Проти сили не попреш. Лише кесар залізною рукою може нав'язати всім свій порядок. Підприємець, робітник, селянин....Жодна верства населення не є провідною в творенні держави. І не є панацеєю, чи гегемоном.В селянина можна відібрати врожай, робітнику не заплатити, підприємцю Будівельнику спалити його харчевню. Сила є силою. Проти сили не попреш. Лише кесар залізною рукою може нав'язати всім свій порядок. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26800 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 15:53 Козак-характерник написав: підприємцю Будівельнику спалити його харчевню. підприємцю Будівельнику спалити його харчевню. Спалити+зломати+відібрати+поділити - це відгомін як раннього християнства так і пізнього соціалізму.

Сильна рука - це фантомна мрія нероби , що хтось маючи силу,для цього нероби відбере те що в нероби відсутнє...

Фантазія хромає на дві ноги і всю голову - по тій простій причині

Якщо сильний забере в іншого сильного... то точно після цього не віддасть забране слабкому.

Вихід один - ставати сильним ...або потрібним для всіх учасників суспільного буття.

Люмпени з радістю спалили б усіх хто багатший від них... єдине що їх від цього стримує так це фраза

А где мы харчеваться будем??? Спалити+зломати+відібрати+поділити - це відгомін як раннього християнства так і пізнього соціалізму.Сильна рука - це фантомна мрія нероби , що хтось маючи силу,для цього нероби відбере те що в нероби відсутнє...Фантазія хромає на дві ноги і всю голову - по тій простій причиніЯкщо сильний забере в іншого сильного... то точно після цього не віддасть забране слабкому.Вихід один - ставати сильним ...або потрібним для всіх учасників суспільного буття.Люмпени з радістю спалили б усіх хто багатший від них... єдине що їх від цього стримує так це фраза в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21493 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41834184418541864187> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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