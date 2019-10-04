Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка? Страхования и т.д. Кто должен?
за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц. а вот о фондовом рынке можно поговорить. первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом. чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию. теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных. это - реальность. и здесь не создашь по мановению. я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок. это всё имхо, можно даже не комментировать.
Спасибо. Очень толково и информативно.
Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.
Ведь даже самый грубый пример -- без Иисуса бродили бы намного больше лет. И то неизвестно к чему бы пришли.
Когда можновладци самоустраняются от качественного выполнения имеем от ЗЕ и до Майдана. И в таком состоянии можно пребывать долго. В то время, как другие общества убегают вперёд. Да ещё и свои ресурсы тают.
budivelnik написав:Який критерій твоєї необхідності суспільству? Я знаю тільки один абсолютний для всіх Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя... .
Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))
Зато какой-нибудь торговец наркотой или нью-министр, или чиновник-взяточник, которым приносят в 5 раз больше, чем Вам -- согласился.
Универсальный))
Вот откуда Вы подобное берёте?!
Полное непонимание понятий потребности и спроса-предложения.
budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...
Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так...
Не понимаю одного -- ведь был же этап 90-х. Уже прошли. Исчерпали. И теперь, как средство, видеть исчерпашееся??? Когда вокруг полно примеров успешных велосипедов, двигающих вперёд.
Дословно: "Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса".
В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий. Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Московией всех украинских территорий".
Про що мова? Головна мета держави, будь якої - силове забезпечення порядку. Порядок диктує той, в кого сила і монополія на її застосування. Місія кесаря залізною рукою тримати СВІЙ порядок. Демократія - це утопія. Але для того, щоб піддані мали ілюзію свободи, були придумані демократичні інститути, законодавство. Але все це примара. Контролює все той, в кого сила. Притання лише в тому, яке підгрунтя цієї сили і яку мету ставить кесар? Ця мета може полягати в забезпеченні процвітання більшості підданих, або вузького кола наближених осіб. Тому головне, які ідеї і наміри йдуть з серця кесаря? Яка його мрія і амбіція? Якщо кесар амбітний, то він творить міцну державу і націю. Якщо кесар лише барига, який не ставить перед собою амбітних планів, то влада такого кесаря приречена на знищення, бо навкруги є кесарі з амбітнішими планами, які не обмежуються зароблянням бабла, а ставлять іраціональні цілі. Приклад - той самий пуйло. Ось ідея - збирач руських земель, відновлення імперії. Загарбав Крим і Донбас. І нічого цій силі не можна протиставити, бо сила є силою, а не безсиллям. Можна по різному ставитися, але людина має іраціональну ідею, бачить в цьому власну місію. Тому ще раз наполягаю на той тезі, що нам бракує справжньої національної еліти, яка розуміє, що таке держава і нація, яка може приймати рішення, дійсно як суверенна держава, бути суб'єктом, а не об'єктом геополітики.
detroytred написав:
Дословно: "Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса".
В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий. Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Московией всех украинских территорий".
Ось яскравий приклад втрати монополії держави на застосування сили. Раніше б четвертували за повстання на суверена, а зараз відчувають слабкість. Якщо всередині кесар не авторитет, слабкий, то зовнішня агресія - питання часу. Кальоним залізом і кров'ю кесар повинен тримати порядок. Тримати в руках булаву, чи корону, як помазанник Божий!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 15:43, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
budivelnik написав:Який критерій твоєї необхідності суспільству? Я знаю тільки один абсолютний для всіх Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя... .
Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))
Сумніватись будь-хто може скільки завгодно Я просто трошки модернізую формулу Якщо від заняття легальною діяльністю людина отримує більше ніж інша.яка також займається легальною діяльністю - то рівно на стільки на скільки(у скільки) разів більше цій людині приносять інші учасники суспільного життя-на стільки діяльність цієї людини більш необхідна цим учасникам.
І все-ніяких наркобаронів і чиновників казнокрадів..
Тепер на рахунок підприємництва 1 ЧЯим більше буде підприємців-тим стабільніше і краще життя в Державі-аксіома яка не потребує доведень 2 Підприємництвом займається до 30% населення( в Україні до 5% на сьогодні) 3 Підприємець-це стиль життя і мислення Якщо найманий може позволити собі витрачати все що заробив... і не думати про доцільність покращення виробничих фондів на яких працює Підприємець повинен а - заробляти більше б - витрачати менше 4 Для нормального життя потрібно щоб підприємництво працювало в Державі як мінімум 4 покоління.... Пояснення просте а - Я наприклад підприємець в першому поколінні,мені постійно не вистарчає коштів на розвиток як підприємства так і покращення власного життя( у відповідності до зробленого - якщо зробив у рази більше - значить маєш право на життя у рази краще) Станом на сьогодні в мене планів на кілька мільйонів гривень в - різницю між заробленим і витраченим вкладати в розвиток підприємства. б - мій син стартуючи не з нуля -економить 20 років свого життя(грубо скажемо час який я вкладав у розвиток перший мільйон) - тому має можливість не тільки розвинути по максимуму бізнес,а й добре пожити додаткових 10 років в - його діти як на мене зможуть починати жити відразу , просто працюючи на власних бізнесах-без потреб обмежувати себе в споживанні (бо на розвиток бізнесу буде генерувати сам бізнес) 5 Таким чином,приблизно через 50 років від початку змін(які почались в 1990 ) в країні будуть а - бізнеси які генерують кошти достатні для їх розширення б - активні люди з мізками підприємців які не будуть обмежувати своє споживання щоб мати кошти на розширення бізнесів(як вказував вище ці кошти згенерують самі бізнеси) в - велика кількість надлишкових капіталів.наявність яких створить додаткові робочі місця в сфері послуг... які зможуть зайняти люди не здатні бути підприємцями в виробничих галузях.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Самая абсурдная и идиотская программа правительства на моей памяти. Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой, там нет никаких механизмов и конкретных шагов. Там просто мотивационное самовнушение. Напомнило мне утренние построения в конце 90-х работников так называемой канадской компании, кто помнит этих молодых людей, втюхивающих на улицах уникальные ножи, книжки и тд. Они с утра собирались в круг возле моего офиса и яростно кричали хором - Мы сегодня продадим много ножей, а потом возбужденные разбегались по улицам продавать ножи.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.
я очень хотел бы согласиться, но не получается. в теории да, но, на практике, не получается. если с помощью НЛП олигарх, или группа олигархов, желающие отжать от монополии такого же олигарха и установить свою, получают 73% голосов и приводят к власти своего ставленника, то сколько должно пройти времени, чтобы голосующая масса перестала быть массой? и что должно случиться, чтобы ставленники олигархов развернулись к ним задом и сделали всё, чтобы убрать монополию и, вместе с этим, пустить кровь в обескровленную систему?
zРадио написав:budivelnik - типичный социал-дарвинист. Если дать таким власть, они отменят на только субсидии, но еще и пенсии, больничные, отпуска, декреты, антимонопольное законодательство, бесплатную школу и скорую медицинскую помощь...
Нет ножек - нет и мультика (с) Как-то так...
1 На рахунок субсидій Я б їх не відмінив а замінив Субсидії може отримати хто хоче ,за рахунок того ,що в момент переходу власності на майно від субсидійоотримувача до спадкоємців-спадкоємці повинні компенсувати Державі виплачені на це майно субсидії 2 Про бесплатну школу чи швидку допомогу-ти в черговий раз збрехав видаючи свої фобії за мої дописи 3 Лікарняні- навіть зараз перших 5 днів лікарняних виплачує підприємство , а тільки наступні виплачуються фондами, які наповнюються відчисленнями з заробітної плати працівників підприємств... Як на мене а чому не створити лікарняний фонд в межах підприємства і нехай туди йдуть кошти працюючих на цьому підприємстві (при чому розмір відсотків виплат визначають угодою самі підприємства з своїми працівниками ) Таким чином працівники кровно зацікавлені не хворіти+чим більші відчислення від них і чим менше хворіє на підприємстві-тим більший розмір допомоги за кожен день хвороби... 4 Антимонопольне законодавство. а м-воно є зараз б - воно все одно не працює Питання А толк від того що щось є,але при цьому не працює - є?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Підприємець, робітник, селянин....Жодна верства населення не є провідною в творенні держави. І не є панацеєю, чи гегемоном. В селянина можна відібрати врожай, робітнику не заплатити, підприємцю Будівельнику спалити його харчевню. Сила є силою. Проти сили не попреш. Лише кесар залізною рукою може нав'язати всім свій порядок.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:підприємцю Будівельнику спалити його харчевню.
Спалити+зломати+відібрати+поділити - це відгомін як раннього християнства так і пізнього соціалізму. Сильна рука - це фантомна мрія нероби , що хтось маючи силу,для цього нероби відбере те що в нероби відсутнє... Фантазія хромає на дві ноги і всю голову - по тій простій причині Якщо сильний забере в іншого сильного... то точно після цього не віддасть забране слабкому. Вихід один - ставати сильним ...або потрібним для всіх учасників суспільного буття. Люмпени з радістю спалили б усіх хто багатший від них... єдине що їх від цього стримує так це фраза А где мы харчеваться будем???
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69