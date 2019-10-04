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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 15:55
Yuri_T написав: detroytred написав:
Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?
Страхования и т.д.
Кто должен?
за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.
а вот о фондовом рынке можно поговорить.
первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.
чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.
теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.
это - реальность. и здесь не создашь по мановению.
я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.
это всё имхо, можно даже не комментировать.
Ты и сам поумничал ниочем на 10 строк. А по поводу клитикуса - лечиться нужно вместе с Соммером. Еще одному вашего общему коллеге - лечиться по поводу аляка. Чего только не сделают тролли, чтобы обгадить чужое мнение, правда? Я тоже могу бездоказательно заявить, что ты - зашифрованная Таня Черновол. Но я этого не делаю, не желая опускаться до твоего дна...
Возвращаясь к фондовому рынку - его нет в первую очередь из-за коррупционности потенциальных эмитентов.
Для привлечения денег с фондового рынка компаниям необходимо быть прозрачными, вести честную бухгалтерию и налоговый учет. Регулярно проходить независимый аудит. Внедрять стандарты управления качеством, комплаенс, наблюдаемые советы с публичными и независимыми директорами. Иначе никто не рискнет стать ни профессиональным портфельщиком, ни пересичным минором.
А как это все реализовать, если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр...
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:01
zРадио написав:
если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр...
Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...
Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...
Проста аналогыя з зброэю..
Як тыльки люди отримали право на носыння зброъ - выдразу почався масовий выдстрыл правих ы виноватих...
Але з часом , ты хто вели себе быльш неадекватно гинули частыше-от ы вийшло
Спочатку неадеквати перестрыляли самы себе (попутно забравши життя ы невинних) , потым меншы неадеквати пострыляли самих себе( але так як ъх було менше-разом з своъми життями вони забрали меншу кылькысть невинних)
От ы вийшло
Право тримаэться на тому,що в рык гине сотны невинних
ПС
Забув переключити клавіатуру після останнього повідомлення-лінь перенабирати
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 05 жов, 2019 16:02, всього редагувалось 2 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:01
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:03
budivelnik написав: zРадио написав:
если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр...
Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...
Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...
Проста аналогыя з зброэю..
Як тыльки люди отримали право на носыння зброъ - выдразу почався масовий выдстрыл правих ы виноватих...
Але з часом , ты хто вели себе быльш неадекватно гинули частыше-от ы вийшло
Спочатку неадеквати перестрыляли самы себе (попутно забравши життя ы невинних) , потым меншы неадеквати пострыляли самих себе( але так як ъх було менше-разом з своъми життями вони забрали меншу кылькысть невинних)
От ы вийшло
Право тримаэться на тому,що в рык гине сотны невинних
Кто украл украинский шрифт у патриота?
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 05 жов, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:03
Yuri_T написав: detroytred написав:
Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.
я очень хотел бы согласиться, но не получается.
в теории да, но, на практике, не получается.
если с помощью НЛП олигарх, или группа олигархов, желающие отжать от монополии такого же олигарха и установить свою, получают 73% голосов и приводят к власти своего ставленника, то сколько должно пройти времени, чтобы голосующая масса перестала быть массой?
и что должно случиться, чтобы ставленники олигархов развернулись к ним задом и сделали всё, чтобы убрать монополию и, вместе с этим, пустить кровь в обескровленную систему?
Так и я об этом же.
О качестве имеющихся на сейчас власть имущих и о долгом самостоятельном эволюционном развитии масс.
Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.
И только потом масс.
Сначала Иисус, сначала Валенса и соратники, сначала Си Дзиньпин и изменения в партийной верхушке, сначала Ганди и т.д. Сначала чаеболы, зайбатцу.
При этом перечисленные - это не цари, лидеры, а целые группы власть имущих, элиты.
Которые потом ускоряют изменение масс.
Проще: с головы.
А низы .... 21-й век на дворе. Информация. Низы созрели. И перезрели!
Заробитчане в Европе и учащиеся в западных учебных заведениях тому пример.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:07
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
підприємцю Будівельнику спалити його харчевню.
Спалити+зломати+відібрати+поділити - це відгомін як раннього християнства так і пізнього соціалізму.
Сильна рука - це фантомна мрія нероби , що хтось маючи силу,для цього нероби відбере те що в нероби відсутнє...
Фантазія хромає на дві ноги і всю голову - по тій простій причині
Якщо сильний забере в іншого сильного... то точно після цього не віддасть забране слабкому.
Вихід один - ставати сильним ...або потрібним для всіх учасників суспільного буття.
Люмпени з радістю спалили б усіх хто багатший від них... єдине що їх від цього стримує так це фразаА где мы харчеваться будем???
Сильна рука кесаря - це образно. Це не обов'язково персоналія. Це держава і нація, яка ствердилася на певній частині земної кульки. Яка має спроможність будь якому агресору дати по пиці, а не віддавати без спротиву свої території, свій ареал харчування. А держави творяться за допомогою сили і амбітної політичої еліти. Цієї еліти національної немає. Є правляча верхівка, яка не є національною по суті, не може усвідомити свою місію. Тому розвиток різних верств населення без захисту кесаря не можливий. Без кесаря ані селянин, ані робітник, ні підприємець не захищений. І хоч в нього на лобі зірка горить, що він геній, роботяга, талант, все це марне. Я вже давав посилання на статтю про еліту. А суспільство воно не ідеальне, так, само як людина не ідеальна. Але всі живуть на певній території і всім їм треба дати лад на цій землі, гармонізувати цю екосистему. В цьому і є місія кесаря. Ваш же погляд на підприємство і підприємців, як панацею, нагадує гасло, що пролетаріат - ум, честь и совесть нашей эпохи.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:13
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Який критерій твоєї необхідності суспільству?
Я знаю тільки один абсолютний для всіх
Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...
.
Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас))
Сумніватись будь-хто може скільки завгодно
Я просто трошки модернізую формулу
Якщо від заняття легальною діяльністю людина отримує більше ніж інша.яка також займається легальною діяльністю - то рівно на стільки на скільки(у скільки) разів більше цій людині приносять інші учасники суспільного життя-на стільки діяльність цієї людини більш необхідна цим учасникам.
І все-ніяких наркобаронів і чиновників казнокрадів..
Учитель, врач, всл - не наркобароны и казнокрады.
Волонтеры, работники общественных организаций и вовсе бесплатно работают.
Цена товара определяется не общественной пользой, а спросом-предложением.
Рынок - лишь ЧАСТЬ общественной жизни.
Натягивать частное на общее - это сову на глобус.
Вы не усовершенствовали, а придумали своё.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:19
detroytred написав:
Так и я об этом же.
О качестве имеющихся на сейчас власть имущих и о долгом самостоятельном эволюционном развитии масс.
Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.
Дай но, я Тебе , розцілую, золота Ти моя людина!
П.С. Грубо кажучи, батьки виховують дітей? Чи діти батьків?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:22
budivelnik написав:
Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...
Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...
Вооот! Именно так.
Только Вы ошибаетесь в причине почему желающих работать не становится больше.
Потому что условия недобросовестной конкуренции....
На которые указал оппонент.
Поэтому нет развития, расширения рынка.
Поэтому легче за бугор, или на диван, или в наливайку.
Или в армию...
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:22
freeze написав:
Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой
единственная цель "программы" - получит иммунитет правительству на год...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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