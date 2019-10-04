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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4184418541864187> Додано: Суб 05 жов, 2019 15:55 Yuri_T написав: detroytred написав: Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?

Страхования и т.д.

Кто должен?

Почему нет нормального цивилизованного фондового рынка?Страхования и т.д.Кто должен?

за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.

а вот о фондовом рынке можно поговорить.

первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.

чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.

теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.

это - реальность. и здесь не создашь по мановению.

я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.

это всё имхо, можно даже не комментировать. за страхование не скажу, не в курсе. был бы критикусом, или как оно сейчас тут себя позиционирует - "радио", то поумничал бы, конечно, ниочём на 10 страниц.а вот о фондовом рынке можно поговорить.первая сознательная работа - в инвесткомпании. 1997 год. и всё это время очень рядом.чтобы долго не размазывать: от начала бумажно-денежной приватизации и до сейчас произошло обнуление или, если хотите, фиксация результатов постсоветского разгосударствления в приватный капитал. и фондовый рынок призван был выполнить именно эту функцию.теперь вопрос звучит так: или появятся публичные эмитенты и состоится рынок или существующая инфраструктура будет выполнять функцию обслуживания серо-черного капитала мажоров и их приближенных.это - реальность. и здесь не создашь по мановению.я долго сопоставлял факты, личный более чем двадцатилетний опыт, и, в результате, пришел к выводу. именно рост сознательности людей, отход от совковых парадигм и еще десяток факторов приведут к появлению не просто ставленников мажоров, а реальных государственных деятелей, результатом деятельности которых будет, в том числе, и фондовый рынок.это всё имхо, можно даже не комментировать.



Ты и сам поумничал ниочем на 10 строк. А по поводу клитикуса - лечиться нужно вместе с Соммером. Еще одному вашего общему коллеге - лечиться по поводу аляка. Чего только не сделают тролли, чтобы обгадить чужое мнение, правда? Я тоже могу бездоказательно заявить, что ты - зашифрованная Таня Черновол. Но я этого не делаю, не желая опускаться до твоего дна...



Возвращаясь к фондовому рынку - его нет в первую очередь из-за коррупционности потенциальных эмитентов.



Для привлечения денег с фондового рынка компаниям необходимо быть прозрачными, вести честную бухгалтерию и налоговый учет. Регулярно проходить независимый аудит. Внедрять стандарты управления качеством, комплаенс, наблюдаемые советы с публичными и независимыми директорами. Иначе никто не рискнет стать ни профессиональным портфельщиком, ни пересичным минором.



А как это все реализовать, если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр... Ты и сам поумничал ниочем на 10 строк. А по поводу клитикуса - лечиться нужно вместе с Соммером. Еще одному вашего общему коллеге - лечиться по поводу аляка. Чего только не сделают тролли, чтобы обгадить чужое мнение, правда? Я тоже могу бездоказательно заявить, что ты - зашифрованная Таня Черновол. Но я этого не делаю, не желая опускаться до твоего дна...Возвращаясь к фондовому рынку - его нет в первую очередь из-за коррупционности потенциальных эмитентов.Для привлечения денег с фондового рынка компаниям необходимо быть прозрачными, вести честную бухгалтерию и налоговый учет. Регулярно проходить независимый аудит. Внедрять стандарты управления качеством, комплаенс, наблюдаемые советы с публичными и независимыми директорами. Иначе никто не рискнет стать ни профессиональным портфельщиком, ни пересичным минором.А как это все реализовать, если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр... zРадио

Повідомлень: 3728 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:01 zРадио написав: если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр... если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр... Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...

Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...

Проста аналогыя з зброэю..

Як тыльки люди отримали право на носыння зброъ - выдразу почався масовий выдстрыл правих ы виноватих...

Але з часом , ты хто вели себе быльш неадекватно гинули частыше-от ы вийшло

Спочатку неадеквати перестрыляли самы себе (попутно забравши життя ы невинних) , потым меншы неадеквати пострыляли самих себе( але так як ъх було менше-разом з своъми життями вони забрали меншу кылькысть невинних)

От ы вийшло

Право тримаэться на тому,що в рык гине сотны невинних

ПС

Забув переключити клавіатуру після останнього повідомлення-лінь перенабирати Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...Проста аналогыя з зброэю..Як тыльки люди отримали право на носыння зброъ - выдразу почався масовий выдстрыл правих ы виноватих...Але з часом , ты хто вели себе быльш неадекватно гинули частыше-от ы вийшлоСпочатку неадеквати перестрыляли самы себе (попутно забравши життя ы невинних) , потым меншы неадеквати пострыляли самих себе( але так як ъх було менше-разом з своъми життями вони забрали меншу кылькысть невинних)От ы вийшлоПраво тримаэться на тому,що в рык гине сотны невиннихПСЗабув переключити клавіатуру після останнього повідомлення-лінь перенабирати Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 05 жов, 2019 16:02, всього редагувалось 2 разів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21493 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:01 Вкладчик1234 написав: Нью-Васюки Гончарука

https://zn.ua/macrolevel/nyu-vasyuki-goncharuka-331766_.html



Список неполный - где Херфиндаль и Хиршман, которых нужно уменьшить вдвое? Список неполный - где Херфиндаль и Хиршман, которых нужно уменьшить вдвое? zРадио

Повідомлень: 3728 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:03 budivelnik написав: zРадио написав: если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр... если бизнес существует не за счет рыночных преимуществ, а за счет коррупционных гешефтов в виде недоплаченных налогов, незаконно полученных активов, рейдерства в отношении конкурентов и пр... Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...

Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...

Проста аналогыя з зброэю..

Як тыльки люди отримали право на носыння зброъ - выдразу почався масовий выдстрыл правих ы виноватих...

Але з часом , ты хто вели себе быльш неадекватно гинули частыше-от ы вийшло

Спочатку неадеквати перестрыляли самы себе (попутно забравши життя ы невинних) , потым меншы неадеквати пострыляли самих себе( але так як ъх було менше-разом з своъми життями вони забрали меншу кылькысть невинних)

От ы вийшло

Право тримаэться на тому,що в рык гине сотны невинних

Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...Проста аналогыя з зброэю..Як тыльки люди отримали право на носыння зброъ - выдразу почався масовий выдстрыл правих ы виноватих...Але з часом , ты хто вели себе быльш неадекватно гинули частыше-от ы вийшлоСпочатку неадеквати перестрыляли самы себе (попутно забравши життя ы невинних) , потым меншы неадеквати пострыляли самих себе( але так як ъх було менше-разом з своъми життями вони забрали меншу кылькысть невинних)От ы вийшлоПраво тримаэться на тому,що в рык гине сотны невинних



Кто украл украинский шрифт у патриота? Кто украл украинский шрифт у патриота? Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 жов, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3728 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:03 Yuri_T написав: detroytred написав: Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.

Моё мнение, что эволюционное изменение сознательности наших пересичных людей, отход от совковых парадигм будет намного быстрее и качественнее при выполнении своих функциональных обязанностей в обществе-государстве элитой-можновладцями.

я очень хотел бы согласиться, но не получается.

в теории да, но, на практике, не получается.

если с помощью НЛП олигарх, или группа олигархов, желающие отжать от монополии такого же олигарха и установить свою, получают 73% голосов и приводят к власти своего ставленника, то сколько должно пройти времени, чтобы голосующая масса перестала быть массой?

и что должно случиться, чтобы ставленники олигархов развернулись к ним задом и сделали всё, чтобы убрать монополию и, вместе с этим, пустить кровь в обескровленную систему? я очень хотел бы согласиться, но не получается.в теории да, но, на практике, не получается.если с помощью НЛП олигарх, или группа олигархов, желающие отжать от монополии такого же олигарха и установить свою, получают 73% голосов и приводят к власти своего ставленника, то сколько должно пройти времени, чтобы голосующая масса перестала быть массой?и что должно случиться, чтобы ставленники олигархов развернулись к ним задом и сделали всё, чтобы убрать монополию и, вместе с этим, пустить кровь в обескровленную систему?

Так и я об этом же.

О качестве имеющихся на сейчас власть имущих и о долгом самостоятельном эволюционном развитии масс.



Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.

И только потом масс.

Сначала Иисус, сначала Валенса и соратники, сначала Си Дзиньпин и изменения в партийной верхушке, сначала Ганди и т.д. Сначала чаеболы, зайбатцу.

При этом перечисленные - это не цари, лидеры, а целые группы власть имущих, элиты.

Которые потом ускоряют изменение масс.



Проще: с головы.



А низы .... 21-й век на дворе. Информация. Низы созрели. И перезрели!

Заробитчане в Европе и учащиеся в западных учебных заведениях тому пример. Так и я об этом же.О качестве имеющихся на сейчас власть имущих и о долгом самостоятельном эволюционном развитии масс.Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.И только потом масс.Сначала Иисус, сначала Валенса и соратники, сначала Си Дзиньпин и изменения в партийной верхушке, сначала Ганди и т.д. Сначала чаеболы, зайбатцу.При этом перечисленные - это не цари, лидеры, а целые группы власть имущих, элиты.Которые потом ускоряют изменение масс.Проще: с головы.А низы .... 21-й век на дворе. Информация. Низы созрели. И перезрели!Заробитчане в Европе и учащиеся в западных учебных заведениях тому пример. detroytred

Повідомлень: 22188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:07 budivelnik написав: Козак-характерник написав: підприємцю Будівельнику спалити його харчевню. підприємцю Будівельнику спалити його харчевню. Спалити+зломати+відібрати+поділити - це відгомін як раннього християнства так і пізнього соціалізму.

Сильна рука - це фантомна мрія нероби , що хтось маючи силу,для цього нероби відбере те що в нероби відсутнє...

Фантазія хромає на дві ноги і всю голову - по тій простій причині

Якщо сильний забере в іншого сильного... то точно після цього не віддасть забране слабкому.

Вихід один - ставати сильним ...або потрібним для всіх учасників суспільного буття.

Люмпени з радістю спалили б усіх хто багатший від них... єдине що їх від цього стримує так це фраза

А где мы харчеваться будем??? Спалити+зломати+відібрати+поділити - це відгомін як раннього християнства так і пізнього соціалізму.Сильна рука - це фантомна мрія нероби , що хтось маючи силу,для цього нероби відбере те що в нероби відсутнє...Фантазія хромає на дві ноги і всю голову - по тій простій причиніЯкщо сильний забере в іншого сильного... то точно після цього не віддасть забране слабкому.Вихід один - ставати сильним ...або потрібним для всіх учасників суспільного буття.Люмпени з радістю спалили б усіх хто багатший від них... єдине що їх від цього стримує так це фраза

Сильна рука кесаря - це образно. Це не обов'язково персоналія. Це держава і нація, яка ствердилася на певній частині земної кульки. Яка має спроможність будь якому агресору дати по пиці, а не віддавати без спротиву свої території, свій ареал харчування. А держави творяться за допомогою сили і амбітної політичої еліти. Цієї еліти національної немає. Є правляча верхівка, яка не є національною по суті, не може усвідомити свою місію. Тому розвиток різних верств населення без захисту кесаря не можливий. Без кесаря ані селянин, ані робітник, ні підприємець не захищений. І хоч в нього на лобі зірка горить, що він геній, роботяга, талант, все це марне. Я вже давав посилання на статтю про еліту. А суспільство воно не ідеальне, так, само як людина не ідеальна. Але всі живуть на певній території і всім їм треба дати лад на цій землі, гармонізувати цю екосистему. В цьому і є місія кесаря. Ваш же погляд на підприємство і підприємців, як панацею, нагадує гасло, що пролетаріат - ум, честь и совесть нашей эпохи. Сильна рука кесаря - це образно. Це не обов'язково персоналія. Це держава і нація, яка ствердилася на певній частині земної кульки. Яка має спроможність будь якому агресору дати по пиці, а не віддавати без спротиву свої території, свій ареал харчування. А держави творяться за допомогою сили і амбітної політичої еліти. Цієї еліти національної немає. Є правляча верхівка, яка не є національною по суті, не може усвідомити свою місію. Тому розвиток різних верств населення без захисту кесаря не можливий. Без кесаря ані селянин, ані робітник, ні підприємець не захищений. І хоч в нього на лобі зірка горить, що він геній, роботяга, талант, все це марне. Я вже давав посилання на статтю про еліту. А суспільство воно не ідеальне, так, само як людина не ідеальна. Але всі живуть на певній території і всім їм треба дати лад на цій землі, гармонізувати цю екосистему. В цьому і є місія кесаря. Ваш же погляд на підприємство і підприємців, як панацею, нагадує гасло, що пролетаріат - ум, честь и совесть нашей эпохи. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26800 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:13 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Який критерій твоєї необхідності суспільству?

Я знаю тільки один абсолютний для всіх

Якщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя...

. Який критерій твоєї необхідності суспільству?Я знаю тільки один абсолютний для всіхЯкщо мені за мою роботу приносять в 5 разів більше ніж тобі за твою - то моя потрібність в 5 разів вища ніж твоя... Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас)) Учитель, врач, военнослужащий засомневался бы в этом универсальном критериии от Вас)) Сумніватись будь-хто може скільки завгодно

Я просто трошки модернізую формулу

Якщо від заняття легальною діяльністю людина отримує більше ніж інша.яка також займається легальною діяльністю - то рівно на стільки на скільки(у скільки) разів більше цій людині приносять інші учасники суспільного життя-на стільки діяльність цієї людини більш необхідна цим учасникам.



І все-ніяких наркобаронів і чиновників казнокрадів..



Сумніватись будь-хто може скільки завгодноЯ просто трошки модернізую формулуЯкщо від заняття легальною діяльністю людина отримує більше ніж інша.яка також займається легальною діяльністю - то рівно на стільки на скільки(у скільки) разів більше цій людині приносять інші учасники суспільного життя-на стільки діяльність цієї людини більш необхідна цим учасникам.І все-ніяких наркобаронів і чиновників казнокрадів..

Учитель, врач, всл - не наркобароны и казнокрады.

Волонтеры, работники общественных организаций и вовсе бесплатно работают.



Цена товара определяется не общественной пользой, а спросом-предложением.

Рынок - лишь ЧАСТЬ общественной жизни.

Натягивать частное на общее - это сову на глобус.



Вы не усовершенствовали, а придумали своё. Учитель, врач, всл - не наркобароны и казнокрады.Волонтеры, работники общественных организаций и вовсе бесплатно работают.Цена товара определяется не общественной пользой, а спросом-предложением.Рынок - лишь ЧАСТЬ общественной жизни.Натягивать частное на общее - это сову на глобус.Вы не усовершенствовали, а придумали своё. detroytred

Повідомлень: 22188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:19 detroytred написав: Так и я об этом же.

О качестве имеющихся на сейчас власть имущих и о долгом самостоятельном эволюционном развитии масс.



Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.

Так и я об этом же.О качестве имеющихся на сейчас власть имущих и о долгом самостоятельном эволюционном развитии масс.Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.

Дай но, я Тебе , розцілую, золота Ти моя людина!



П.С. Грубо кажучи, батьки виховують дітей? Чи діти батьків? Дай но, я Тебе , розцілую, золота Ти моя людина!П.С. Грубо кажучи, батьки виховують дітей? Чи діти батьків? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26800 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:22 budivelnik написав: Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...

Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...

Поки бызнесу не стало настыльки багато рызних одиниць-доти буде ваккум...Як тыльки кылькысть бажаючих працювати на цьому полы перевищить кылькысть поля -выдразу почнеться конкуренцыя ы якраз ця конкуренцыя ы знищить спочатку тих хто краде/махлюэ найбыльше...

Вооот! Именно так.

Только Вы ошибаетесь в причине почему желающих работать не становится больше.



Потому что условия недобросовестной конкуренции....

На которые указал оппонент.

Поэтому нет развития, расширения рынка.



Поэтому легче за бугор, или на диван, или в наливайку.

Или в армию... Вооот! Именно так.Только Вы ошибаетесь в причине почему желающих работать не становится больше.Потому что условия недобросовестной конкуренции....На которые указал оппонент.Поэтому нет развития, расширения рынка.Поэтому легче за бугор, или на диван, или в наливайку.Или в армию... detroytred

Повідомлень: 22188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2019 16:22 freeze написав: Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой

единственная цель "программы" - получит иммунитет правительству на год... единственная цель "программы" - получит иммунитет правительству на год... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4221 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4184418541864187> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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