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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4184418541864187
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:25

  Козак-характерник написав:
  detroytred написав:Так и я об этом же.
О качестве имеющихся на сейчас власть имущих и о долгом самостоятельном эволюционном развитии масс.

Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.

Дай но, я Тебе , розцілую, золота Ти моя людина! :P

П.С. Грубо кажучи, батьки виховують дітей? Чи діти батьків? :P

В этом парадокс -- оппоненты за огромные зарплаты и доходы у власть имущих (так как понимают важность и роль их работы-функций), но при этом отрицают эту самую роль.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:29

  detroytred написав:Потому что условия недобросовестной конкуренции....
На которые указал оппонент.
Поэтому нет развития, расширения рынка.

Поэтому легче за бугор, или на диван, или в наливайку.
Или в армию...

Тобто верхівка, що повинна за допомогою сили створювати такі рівні умови для всіх, лише мотивована зароблянням бабла на цій території за рахунок експлуатації дешевої людської праці і сировинних ресурсів, задля забезпечення вузького кола наближених осіб. І далі носа свого не бачить, щоб ставити амбітніші плани, іраціональні, творити державу і націю. А плани такі повинні бути. Це те, що називаєть національною ідеєю. В держави повинні бути свої міфи і герої.

А тещо є в нас, це "держава" стаціонарного бандита. Ця держава була започаткована комісарами в 1917, що в 1991 перефарбувалися в нову буржуазію в союзі з криміналом. А національні гасла використовуються лише як засіб політичної боротьби між різними кланами політичної верхівки. Тому всі вкиди про мову, релігію, історію - це намагання урвати свою долю електорату. Розподіляй та володарюй! А ви, пересічні, рвіть один одному горлянки, поки ми бабло на вас заробляємо. По суті влада є окупаційною, хоча всі клани, навіть ті, що використовують національні гасла, а не совкові, позиціонують себе державниками.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 16:51, всього редагувалось 6 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:32

  freeze написав:Самая абсурдная и идиотская программа правительства на моей памяти.
Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой, там нет никаких механизмов и конкретных шагов.
Там просто мотивационное самовнушение.


Просто "это не важно".
А важно вот что:

"Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента". Министр Милованов на лекции призывал уничтожать конкурентов. Видео


"Никого не волнует, на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза или нет. 10% людей в этой системе должны быть точно так же наказаны, чтобы все боялись. Вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И вам необходимо постоянно угадывать, кто ваш следующий соперник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Вы хотите пробраться на верх пищевой цепочки. Там мест меньше, чем людей. И вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать его. И у кого есть понимание этого, тот будет первый на верхушке. И соответственно это такой самоотбор..." - считает Милованов.

"Это правило игры: если на вас написали донос - вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента. То есть суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути и сжираете этого человека первым", - говорит слушателям Милованов.

https://strana.ua/news/221919-timofej-milovanov-na-lektsii-prizyval-pisat-donosy-i-unichtozhat-konkurentov.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:39

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.


Ахаха. Ну, судя по качеству вашего контента на этом форуме, вы бы, действительно, ответили так же, как та молоденькая выскочка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Даже если Слуга и их Кабмин не видят (не хотят видеть) реальных путей снижения тарифов, есть десятки приемов полемики, в помощью которых можно обойти журналистские капканы, не подставив ни себя, ни команду

месадж однаковий - виправдання різні
Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы. Об этом заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на телеканале «1+1»
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:47

Прикиньте как "министр развития экономики и с.х." Милованов будет всё развивать :)

Наверно как Сталин.
10% для профилактики расстреляет "чтоб другие боялись"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:50

  Вкладчик1234 написав:Прикиньте как "министр развития экономики и с.х." Милованов будет всё развивать :)

Наверно как Сталин.
10% для профилактики расстреляет "чтоб другие боялись"

не стоит сравнивать мелких проходимцев с личностями изменившими историю...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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