Додано: Суб 05 жов, 2019 16:29

detroytred написав: Потому что условия недобросовестной конкуренции....

На которые указал оппонент.

Поэтому нет развития, расширения рынка.



Поэтому легче за бугор, или на диван, или в наливайку.

Или в армию... Потому что условия недобросовестной конкуренции....На которые указал оппонент.Поэтому нет развития, расширения рынка.Поэтому легче за бугор, или на диван, или в наливайку.Или в армию...

Тобто верхівка, що повинна за допомогою сили створювати такі рівні умови для всіх, лише мотивована зароблянням бабла на цій території за рахунок експлуатації дешевої людської праці і сировинних ресурсів, задля забезпечення вузького кола наближених осіб. І далі носа свого не бачить, щоб ставити амбітніші плани, іраціональні, творити державу і націю. А плани такі повинні бути. Це те, що називаєть національною ідеєю. В держави повинні бути свої міфи і герої.А тещо є в нас, це "держава" стаціонарного бандита. Ця держава була започаткована комісарами в 1917, що в 1991 перефарбувалися в нову буржуазію в союзі з криміналом. А національні гасла використовуються лише як засіб політичної боротьби між різними кланами політичної верхівки. Тому всі вкиди про мову, релігію, історію - це намагання урвати свою долю електорату. Розподіляй та володарюй! А ви, пересічні, рвіть один одному горлянки, поки ми бабло на вас заробляємо. По суті влада є окупаційною, хоча всі клани, навіть ті, що використовують національні гасла, а не совкові, позиціонують себе державниками. Насправді ж ця псевдоеліта завжди працювала і працює на розкол країни. Апофеоз цього - втрата територій. Мало того, ця псевдоеліта не вбачає в цьому своєї вини, а перекладає цю вину на пересічних, яких довгий час сама і зомбувала. Шкода, що деякі цю пропаганду сприймають за чисту монету, що мовляв десь там на Донбасі, люди якісь не такі, не та якість матеріалу, не справжні там українці, а от ми, першосортні. І лише нам треба відгородитися від тих чумних, так от життя одразу налагодиться. І попадемо одразу в Рай, у Європу.Тобто нав'язують думку, що втрата територій - це перемога! З'явився навіть новий вид патріотизму, що мовляв втратити території, це велика перемога! Таким чином прикривають свою слабкість і свою ганьбу! Свою малодушну боягузливість і неспроможність. Ганьблять державу, що наші предки виборювали століттями.