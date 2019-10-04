Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Потому что условия недобросовестной конкуренции.... На которые указал оппонент. Поэтому нет развития, расширения рынка.
Поэтому легче за бугор, или на диван, или в наливайку. Или в армию...
Тобто верхівка, що повинна за допомогою сили створювати такі рівні умови для всіх, лише мотивована зароблянням бабла на цій території за рахунок експлуатації дешевої людської праці і сировинних ресурсів, задля забезпечення вузького кола наближених осіб. І далі носа свого не бачить, щоб ставити амбітніші плани, іраціональні, творити державу і націю. А плани такі повинні бути. Це те, що називаєть національною ідеєю. В держави повинні бути свої міфи і герої.
А тещо є в нас, це "держава" стаціонарного бандита. Ця держава була започаткована комісарами в 1917, що в 1991 перефарбувалися в нову буржуазію в союзі з криміналом. А національні гасла використовуються лише як засіб політичної боротьби між різними кланами політичної верхівки. Тому всі вкиди про мову, релігію, історію - це намагання урвати свою долю електорату. Розподіляй та володарюй! А ви, пересічні, рвіть один одному горлянки, поки ми бабло на вас заробляємо. По суті влада є окупаційною, хоча всі клани, навіть ті, що використовують національні гасла, а не совкові, позиціонують себе державниками. Насправді ж ця псевдоеліта завжди працювала і працює на розкол країни. Апофеоз цього - втрата територій. Мало того, ця псевдоеліта не вбачає в цьому своєї вини, а перекладає цю вину на пересічних, яких довгий час сама і зомбувала. Шкода, що деякі цю пропаганду сприймають за чисту монету, що мовляв десь там на Донбасі, люди якісь не такі, не та якість матеріалу, не справжні там українці, а от ми, першосортні. І лише нам треба відгородитися від тих чумних, так от життя одразу налагодиться. І попадемо одразу в Рай, у Європу. Тобто нав'язують думку, що втрата територій - це перемога! З'явився навіть новий вид патріотизму, що мовляв втратити території, це велика перемога! Таким чином прикривають свою слабкість і свою ганьбу! Свою малодушну боягузливість і неспроможність. Ганьблять державу, що наші предки виборювали століттями.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 17:03, всього редагувалось 9 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
freeze написав:Самая абсурдная и идиотская программа правительства на моей памяти. Мне только одно непонятно, почему этот набор лозунгов назвали программой, там нет никаких механизмов и конкретных шагов. Там просто мотивационное самовнушение.
Просто "это не важно". А важно вот что:
"Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента". Министр Милованов на лекции призывал уничтожать конкурентов. Видео
"Никого не волнует, на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза или нет. 10% людей в этой системе должны быть точно так же наказаны, чтобы все боялись. Вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И вам необходимо постоянно угадывать, кто ваш следующий соперник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Вы хотите пробраться на верх пищевой цепочки. Там мест меньше, чем людей. И вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать его. И у кого есть понимание этого, тот будет первый на верхушке. И соответственно это такой самоотбор..." - считает Милованов.
"Это правило игры: если на вас написали донос - вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента. То есть суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути и сжираете этого человека первым", - говорит слушателям Милованов.
andrijk777 написав:Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.
Ахаха. Ну, судя по качеству вашего контента на этом форуме, вы бы, действительно, ответили так же, как та молоденькая выскочка
Даже если Слуга и их Кабмин не видят (не хотят видеть) реальных путей снижения тарифов, есть десятки приемов полемики, в помощью которых можно обойти журналистские капканы, не подставив ни себя, ни команду
detroytred написав:Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих. И только потом масс. Сначала Иисус, сначала Валенса и соратники, сначала Си Дзиньпин и изменения в партийной верхушке, сначала Ганди и т.д. Сначала чаеболы, зайбатцу.
зачем условному голобородько рисковать и становиться независимым от группировки назначивших его людей? вы реально видите такую возможность? его патрон сидит и с наглым видом рассказывает, что не было в привате более 90% кредитов связанным лицам. пипл смотрит и жрёт. может этот хмырь пиплу и не нравится, но еще пол-года назад этот же пипл спокойно сожрал приготовленное хмырём блюдо. кто и что здесь будет эволюционировать? хмырь? его ставленник и вся свора?
Вкладчик1234 написав:Прикиньте как "министр развития экономики и с.х." Милованов будет всё развивать
Наверно как Сталин. 10% для профилактики расстреляет "чтоб другие боялись"
Я бы всю эту ЗЕботву на публику не воспринимал всерьез. Осенью уже обещали посадки, и где же они? При упоминании о Свинарчуках в СН кривятся, как от зубной боли, а Микитася едва заработавший антикорсуд отпустил под залог в, страшно сказать, 5.5 млн грн. Куда этим зеленым соплям до Сталина?)))
detroytred написав:Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих. И только потом масс. Сначала Иисус, сначала Валенса и соратники, сначала Си Дзиньпин и изменения в партийной верхушке, сначала Ганди и т.д. Сначала чаеболы, зайбатцу.
зачем условному голобородько рисковать и становиться независимым от группировки назначивших его людей? вы реально видите такую возможность? его патрон сидит и с наглым видом рассказывает, что не было в привате более 90% кредитов связанным лицам. пипл смотрит и жрёт. может этот хмырь пиплу и не нравится, но еще пол-года назад этот же пипл спокойно сожрал приготовленное хмырём блюдо. кто и что здесь будет эволюционировать? хмырь? его ставленник и вся свора?
Таким чином, якщо українська нація, її здорові сили, її інстинкт самозбереження не спрацює, щоб оновити еліту, то така нація і держава приречена на загибель. Держава, як геополітична реальність, а нація, як біологічно-духовна спільнота. Будемо розчинені в інших націях. Або як цигани мандрувати по Італіях, Польщах, Росіях...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 05 жов, 2019 17:15, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.