Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.
Ахаха. Ну, судя по качеству вашего контента на этом форуме, вы бы, действительно, ответили так же, как та молоденькая выскочка
Даже если Слуга и их Кабмин не видят (не хотят видеть) реальных путей снижения тарифов, есть десятки приемов полемики, в помощью которых можно обойти журналистские капканы, не подставив ни себя, ни команду
detroytred написав:Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих. И только потом масс. Сначала Иисус, сначала Валенса и соратники, сначала Си Дзиньпин и изменения в партийной верхушке, сначала Ганди и т.д. Сначала чаеболы, зайбатцу.
зачем условному голобородько рисковать и становиться независимым от группировки назначивших его людей? вы реально видите такую возможность? его патрон сидит и с наглым видом рассказывает, что не было в привате более 90% кредитов связанным лицам. пипл смотрит и жрёт. может этот хмырь пиплу и не нравится, но еще пол-года назад этот же пипл спокойно сожрал приготовленное хмырём блюдо. кто и что здесь будет эволюционировать? хмырь? его ставленник и вся свора?
Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.
Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос. Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе. И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества.
Єлісієєв, на Прямому, розповідав деякі подробиці спілкування Порошенко з Путіним. По телефону: Путін -Здорово- Порошенко -Не почув?- Путін -Здорово- Порошенко -Не почув- Путін -Добрий день- Порошенко -Добрий день- ... В Нормандському форматі: Порошенко кладе перед Меркель пачку фотографій з російською технікою і військовослужбовцями на Донбасі. Вона їх дивиться і питає Путіна російською:-Владімір, ви кажете, що вас там нема, а ви ж там є.- Путін дивиться фотографії і відповідає: -Так, це російська техніка, але вона нам не належить-, і усміхається.
А зараз уявіть Зеленського, на місці Порошенко...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А зараз уявіть Зеленського, на місці Порошенко...
Кого там не уявляй, без різниці. Всі одним миром мазані. Безсиллям силу не побороти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
lapay написав:Єлісієєв, на Прямому, розповідав деякі подробиці спілкування Порошенко з Путіним. По телефону: Путін -Здорово- Порошенко -Не почув?- Путін -Здорово- Порошенко -Не почув- Путін -Добрий день- Порошенко -Добрий день- ... В Нормандському форматі: Порошенко кладе перед Меркель пачку фотографій з російською технікою і військовослужбовцями на Донбасі. Вона їх дивиться і питає Путіна російською:-Владімір, ви кажете, що вас там нема, а ви ж там є.- Путін дивиться фотографії і відповідає: -Так, це російська техніка, але вона нам не належить-, і усміхається.
А зараз уявіть Зеленського, на місці Порошенко...
Это штукатурка...
Претензии к ЗЕ по сравнению с ПАПом можно будет предъявить, когда он сдаст рашке по сути. В чём его и обвиняли перед выборами - в агент кремля, сдаст Неньку и т.п.
Пока же проигрыш в штукатурке, но от артиста-юмориста иного и не ожидалось, и недовыполнение обещаний, как и у ПАПа.
freeze написав:где всё-таки здесь блюющий смайлик ?
Этот freeze сломался, несите следующего. А ведь предупреждали, что за шобла идёт в ВР от СН. Но ведь вера же, что всё будет хорошо. Главное, чтобы не барыга
Вам известна задача теории вероятностей про 6-зарядный револьвер и 2 пули? Перекрутка барабана после первого холостого все равно снижает риски.
Поэтому "главное, чтобы не барыга" - правильная стратегия, даже если следующий оказывается таким же барыгой...
Гарна аналогія.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.