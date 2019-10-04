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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 418641874188418941904191>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:12

  mephala написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Ви теж напевне трішки групий, раз не розумієте елементарного: на її місті 99,9% політиків відповіли б точно так само.


Ахаха. Ну, судя по качеству вашего контента на этом форуме, вы бы, действительно, ответили так же, как та молоденькая выскочка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Даже если Слуга и их Кабмин не видят (не хотят видеть) реальных путей снижения тарифов, есть десятки приемов полемики, в помощью которых можно обойти журналистские капканы, не подставив ни себя, ни команду

месадж однаковий - виправдання різні
Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы. Об этом заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на телеканале «1+1»


Увы, да. Предпочли идти простым и проверенным путем - корову больше доить и меньше кормить
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:13

  Yuri_T написав:
  detroytred написав:Ключевым вижу - первичность изменения власть имущих.
И только потом масс.
Сначала Иисус, сначала Валенса и соратники, сначала Си Дзиньпин и изменения в партийной верхушке, сначала Ганди и т.д. Сначала чаеболы, зайбатцу.

зачем условному голобородько рисковать и становиться независимым от группировки назначивших его людей?
вы реально видите такую возможность?
его патрон сидит и с наглым видом рассказывает, что не было в привате более 90% кредитов связанным лицам.
пипл смотрит и жрёт. может этот хмырь пиплу и не нравится, но еще пол-года назад этот же пипл спокойно сожрал приготовленное хмырём блюдо.
кто и что здесь будет эволюционировать?
хмырь? :mrgreen:
его ставленник и вся свора?

Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.

Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.
Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.
И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:14

Re: Політичні дискусії

Єлісієєв, на Прямому, розповідав деякі подробиці спілкування Порошенко з Путіним.
По телефону:
Путін -Здорово-
Порошенко -Не почув?-
Путін -Здорово-
Порошенко -Не почув-
Путін -Добрий день-
Порошенко -Добрий день-
...
В Нормандському форматі: Порошенко кладе перед Меркель пачку фотографій з російською технікою і військовослужбовцями на Донбасі. Вона їх дивиться і питає Путіна російською:-Владімір, ви кажете, що вас там нема, а ви ж там є.- Путін дивиться фотографії і відповідає: -Так, це російська техніка, але вона нам не належить-, і усміхається.

А зараз уявіть Зеленського, на місці Порошенко... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:19

  lapay написав:А зараз уявіть Зеленського, на місці Порошенко... :)

Кого там не уявляй, без різниці. Всі одним миром мазані. :P Безсиллям силу не побороти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:20

  pesikot написав:
  freeze написав:где всё-таки здесь блюющий смайлик ?

Этот freeze сломался, несите следующего.
А ведь предупреждали, что за шобла идёт в ВР от СН.
Но ведь вера же, что всё будет хорошо. Главное, чтобы не барыга


Вам известна задача теории вероятностей про 6-зарядный револьвер и 2 пули? Перекрутка барабана после первого холостого все равно снижает риски.

Поэтому "главное, чтобы не барыга" - правильная стратегия, даже если следующий оказывается таким же барыгой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:21

  lapay написав:Єлісієєв, на Прямому, розповідав деякі подробиці спілкування Порошенко з Путіним.
По телефону:
Путін -Здорово-
Порошенко -Не почув?-
Путін -Здорово-
Порошенко -Не почув-
Путін -Добрий день-
Порошенко -Добрий день-
...
В Нормандському форматі: Порошенко кладе перед Меркель пачку фотографій з російською технікою і військовослужбовцями на Донбасі. Вона їх дивиться і питає Путіна російською:-Владімір, ви кажете, що вас там нема, а ви ж там є.- Путін дивиться фотографії і відповідає: -Так, це російська техніка, але вона нам не належить-, і усміхається.

А зараз уявіть Зеленського, на місці Порошенко... :)

Это штукатурка...

Претензии к ЗЕ по сравнению с ПАПом можно будет предъявить, когда он сдаст рашке по сути. В чём его и обвиняли перед выборами - в агент кремля, сдаст Неньку и т.п.

Пока же проигрыш в штукатурке, но от артиста-юмориста иного и не ожидалось, и недовыполнение обещаний, как и у ПАПа.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:24

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:где всё-таки здесь блюющий смайлик ?

Этот freeze сломался, несите следующего.
А ведь предупреждали, что за шобла идёт в ВР от СН.
Но ведь вера же, что всё будет хорошо. Главное, чтобы не барыга


Вам известна задача теории вероятностей про 6-зарядный револьвер и 2 пули? Перекрутка барабана после первого холостого все равно снижает риски.

Поэтому "главное, чтобы не барыга" - правильная стратегия, даже если следующий оказывается таким же барыгой...

Гарна аналогія. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Претензии к ЗЕ по сравнению с ПАПом можно будет предъявить, когда он сдаст рашке по сути. В чём его и обвиняли перед выборами - в агент кремля, сдаст Неньку и т.п.

Проблема в тому, що підпис Кучми не має юридичної сили, на міжнародних документах, а підпис Президента чи Премьера має.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:25

  pesikot написав:
  freeze написав:где всё-таки здесь блюющий смайлик ?

Этот freeze сломался, несите следующего.
А ведь предупреждали, что за шобла идёт в ВР от СН.
Но ведь вера же, что всё будет хорошо. Главное, чтобы не барыга

Это просто капец! :lol: :lol: :lol:
Коллега freeze уже несколько раз напоминал свою позицию по голосованию за СН в Раду.

Поэтому без цитат с подобными Вам капец....
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Претензии к ЗЕ по сравнению с ПАПом можно будет предъявить, когда он сдаст рашке по сути. В чём его и обвиняли перед выборами - в агент кремля, сдаст Неньку и т.п.

Проблема в тому, що підпис Кучми не має юридичної сили, на міжнародних документах, а підпис Президента чи Премьера має.

Так они уже что-то подписали, сдали?
detroytred
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