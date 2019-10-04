Додано: Суб 05 жов, 2019 17:41

detroytred написав: Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.



Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.

Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.

И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества. Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества.

Я как-то писал уже выше. Илита - это нарид, волей обстоятельств получивший возможность безнаказанно украсть у государства. На эти 2 сегмента и делится общество - на тех, кому повезло украсть (1), и на тех, кому хотелось бы украсть, но не повезло (2).В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.Смириться и тихо ехать, как в ивестной поговорке - ХЗ, эмоционально мне это тяжело принять. Но буквально вчера, почитав лицеприятные комментарии о "единственном в украинской медицине незаменимом докторе - Олеге Котенко" (тот самый гениальный хирург и одновременно талантливый вымогатель из института Шалимова с коробкой долларов), я уже не знаю, что и думать - это не Стокгольский синдром, поразивший весь нарид, это ментальная особенность. Заменить илиты можно (проходили уже). А вот нарид...