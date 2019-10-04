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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41874188418941904191>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:31

Единство (или помогать) ахенту кремля?))

Прямая речь: "Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах".


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/4/7228106/
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так они уже что-то подписали, сдали?

Цілком може бути, що підпише. Тому і мітинги були. Краше попередити загрозу капітуляції, ніж потім робити народний імпічмент, як Януковичу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:37

  lapay написав:
  detroytred написав:Так они уже что-то подписали, сдали?

Цілком може бути, що підпише. Тому і мітинги були. Краше попередити загрозу капітуляції, ніж потім робити народний імпічмент, як Януковичу.

А может быть и не подпишет.

Если таких митингов достаточно для предупреждения капитуляции, то угрозы от ЗЕ --- около нуля.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:38

  lapay написав:
  detroytred написав:Так они уже что-то подписали, сдали?

Цілком може бути, що підпише. Тому і мітинги були. Краше попередити загрозу капітуляції, ніж потім робити народний імпічмент, як Януковичу.

"народний імпічмент" или всё антиконституционный переворот?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:39

  zРадио написав:Частным бизнесом, действительно, не занимаюсь. И с владельцами средних и крупных предприятий, действительно, потягаться не могу. Однако произвожу продукта и плачу налогов уж точно больше владельца ларька!

В прошлый раз была легенда о топ-топ-менеджере. А единственный продукт, который ты производишь - это пропаганда

  zРадио написав:Да, и гражданскую позицию занимаю государственно-образующую, поднимая актуальные проблемы, замалчиваемые властью и ее прислугой, которые от того не становятся менее актуальными!

А вот какую общественную пользу несет ретранслятор пропаганды budivelnik, сказать тяжело. В дополнение к этому, он еще своей невоспитанностью и нетерпимостью позорит Западную Украину в лице читателей из других регионов страны. Формирует ошибочное понимание о ксенофобских убеждениях местного населения... Вот уж где действительно присутствует недоработка СБУ, так это в поимке разжигателей внутринациональной вражды, прикрывающихся псевдо-патриотическими лозунгами!

Промосковский ты пропагандист. Ты торчишь на этом форуме круглосуточно.
Будь ты реальным топ-менеджером, у тебя бы просто не было бы столько времени на форум
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:40

  Тракторист написав:украинские политики это не род деятельности, а диагноз... :(

вот у вас в ДНР-ЛНР политики все как один - "высокого" класса.
Я просто ржу с таких "украинцев" как ты :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:40

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:"народний імпічмент" или всё антиконституционный переворот?...

Якщо, по соціології, більшість підтримує "імпічмент", то він, само собою, народний. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:41

  detroytred написав:Под власть имущими, элитой понимается не только госчиновники, но и олигархи.

Когда и почему они могут измениться - это уже другой вопрос.
Пока речь о том, что изменившаяся элита существенно ускорит изменения во всем обществе.
И о доле ответственности между элитой и массой пересичных за развитие страны-общества.


Я как-то писал уже выше. Илита - это нарид, волей обстоятельств получивший возможность безнаказанно украсть у государства. На эти 2 сегмента и делится общество - на тех, кому повезло украсть (1), и на тех, кому хотелось бы украсть, но не повезло (2).

В этой связи надежды на то, что илита может выступить инициатором позитивных изменений для нарида, весьма туманны. Измениться должен нарид. Одновременно, или очень быстро после измЕнится и его квинтэссенция - илита. Но тут парадокс - нарид не могут изменить даже такие экстраординарные явления, как майданы. Причем и бескровный не смог, и кровный тоже. Ответа, как эту "рекурсию" разрешить, у меня уже нет.

Раньше считал, что эволюционно мелкими шажками, самообразовываясь с помощью интернета, дающего доступ к опыту других стран. Но разрыв с развитыми обществами только нарастает из-за ускорения самого эволюционного процесса...

Илиты не из нарида - т.е. варяги? Вроде и такое попробовали. Варяги сбежали от этого нарида (и его квинтэссенции - илиты) сверкая пятками.

Смириться и тихо ехать, как в ивестной поговорке - ХЗ, эмоционально мне это тяжело принять. Но буквально вчера, почитав лицеприятные комментарии о "единственном в украинской медицине незаменимом докторе - Олеге Котенко" (тот самый гениальный хирург и одновременно талантливый вымогатель из института Шалимова с коробкой долларов), я уже не знаю, что и думать - это не Стокгольский синдром, поразивший весь нарид, это ментальная особенность. Заменить илиты можно (проходили уже). А вот нарид...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:43

  lapay написав:
  detroytred написав:Так они уже что-то подписали, сдали?

Цілком може бути, що підпише. Тому і мітинги були. Краше попередити загрозу капітуляції, ніж потім робити народний імпічмент, як Януковичу.

Расскажите, что такое капитуляция в вашем понимании? И почему попытки установить мир в Украине вас так пугают?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:46

Re: Політичні дискусії

  Клиент_ написав:Расскажите, что такое капитуляция в вашем понимании?

Хотєлки Путіна.
Мир буде і без капітуляції. Лугандону війна теж достатньо набридла, але ж Х..ло не дає її зупинити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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