Додано: Суб 05 жов, 2019 17:53

pesikot написав: zРадио написав: Частным бизнесом, действительно, не занимаюсь. И с владельцами средних и крупных предприятий, действительно, потягаться не могу. Однако произвожу продукта и плачу налогов уж точно больше владельца ларька!

Частным бизнесом, действительно, не занимаюсь. И с владельцами средних и крупных предприятий, действительно, потягаться не могу. Однако произвожу продукта и плачу налогов уж точно больше владельца ларька!

В прошлый раз была легенда о топ-топ-менеджере. А единственный продукт, который ты производишь - это пропаганда

В прошлый раз была легенда о топ-топ-менеджере. А единственный продукт, который ты производишь - это пропаганда

pesikot написав: Промосковский ты пропагандист. Ты торчишь на этом форуме круглосуточно.

Будь ты реальным топ-менеджером, у тебя бы просто не было бы столько времени на форум Промосковский ты пропагандист. Ты торчишь на этом форуме круглосуточно.Будь ты реальным топ-менеджером, у тебя бы просто не было бы столько времени на форум

И что не так? В той части комментария, которую ты предпочел вырезать из цитаты, и было - я не рядовой сотрудник корпорации. Так кто из нас пропагандист?Естественно, что даже ТОП, если он наемный, не может тягаться по деньгам, влиянию и контрибуции в общественные блага с собственниками среднего и крупного бизнеса.Я торчу здесь не больше тебя. И это не напрягает. У меня 70% рабочего времени - это встречи, в том числе скучные. А со смартфоном и ноутбуком я вообще не расстаюсь - ни в командировках, ни на выходных, ни по вечерам будних дней.Да, и попробуй сказать какому-то Черняку, что у него времени нет. Я только здесь пишу, а он активно ведет целый влог и страницу ФБ!Так что это твое замечание - тоже часть порохоботской пропаганды (заменять аргументы на клише, не отвечая на суть вопросов оппонента)