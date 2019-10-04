А как дышал, как дышал. Как топил за ЗЕ!
Тебя предупреждали ведь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:50
А как дышал, как дышал. Как топил за ЗЕ!
Тебя предупреждали ведь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:52
Только тогда это было - взяли ТТ с полным набором патронов и стали играть в русскую рулетку. Это если вкратце
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:53
И что не так? В той части комментария, которую ты предпочел вырезать из цитаты, и было - я не рядовой сотрудник корпорации. Так кто из нас пропагандист? Естественно, что даже ТОП, если он наемный, не может тягаться по деньгам, влиянию и контрибуции в общественные блага с собственниками среднего и крупного бизнеса.
Я торчу здесь не больше тебя. И это не напрягает. У меня 70% рабочего времени - это встречи, в том числе скучные. А со смартфоном и ноутбуком я вообще не расстаюсь - ни в командировках, ни на выходных, ни по вечерам будних дней.
Да, и попробуй сказать какому-то Черняку, что у него времени нет. Я только здесь пишу, а он активно ведет целый влог и страницу ФБ!
Так что это твое замечание - тоже часть порохоботской пропаганды (заменять аргументы на клише, не отвечая на суть вопросов оппонента)
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:53
большинство хочет жить в стране где действуют правила и законы, а агресивное меньшинство нет, так что для начала стоит научиться действовать в рамках закона, а не разводить демогогию про майданы и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:54
Re: Політичні дискусії
WTF ???? Поезда на оккупированные территории ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:00
Да, да. Про Черняка - это тоже не замена аргументов на клише
Только ты далеко не Черняк, ты тот, по легенде, кто работает на владельцев бизнеса.
Так что, опять мимо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:06
Re: Політичні дискусії
Что там у нас ЗЕ! говорил, что на него никто давить не может.
Ну и говорил, что прокурор его человек на 100%
Вуаля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:08
Ты платишь все налоги ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:09
Тролльчик, ты снова спрятал за формой содержание! Я не сравнивал себя с Черняком. Я говорил, что даже собственник крупного бизнеса и одновременно его операционный руководитель может найти время на публичную активность.
Кто тебе доктор, что ты думаешь медленно, читаешь медленно, печатаешь медленно и не владеешь инструментами тайм-менеджмента? Все претензии к зеркалу!
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:12
Можна по інакшому акценти розставити. На наші території, для наших людей.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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